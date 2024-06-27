Швейцарцы стали менее довольны своей работой

Работники и работницы в Швейцарии все чаще оказываются недовольны своей занятостью. Таковы итоги исследования, проведенного консалтинговой фирмой Gallup. В настоящее время удовлетворены своей работой в Швейцарии только 54% сотрудников, что на пять процентных пунктов меньше, чем в период проведения предыдущего такого исследования.
Консалтинговая компания Gallup провела исследование степени удовлетворенности людей своей работой в 145 странах мира. Всего было опрошено почти 130 000 человек, в Швейцарии было опрошено около 1000 респондентов. Важный фактор удовлетворенности работой: наличие эмоциональной привязанности к работодателю.
В Швейцарии только один из десяти человек чувствует себя сейчас по-настоящему преданным своему месту работы, что ставит Швейцарию на одно из последних мест в Европе. Подавляющее большинство работает «от сих до сих строго по правилам», тем не менее степень готовности швейцарцев сменить работу очень невелика.
Показать больше
Показать больше
Мышь и клавиатура помогают определить уровень стресса
Этот контент был опубликован на
В Швейцарии разработали аналитическую модель определения уровня стресса по характеру использования компьютерной мыши и клавиатуры.
По данным указанного опроса новую работу сейчас ищет только каждый пятый респондент, при том, что 48% респондентов считают, что сейчас самое подходящее время для поиска новой работы. Что касается конкретно женщин, то они тоже не очень удовлетворены своей работой, тем не менее они в этом плане куда счастливее женщин в среднем по Европе (47%).
Лидерами по результатам опроса стали скандинавские страны: в Финляндии, Дании, Исландии и Швеции удовлетворены своей работой более 70 процентов опрошенных. Швейцария, зато, выгодно отличается от других стран по уровню стресса на работе. Только 30 процентов сотрудников в Швейцарии заявили, что испытывают стресс в офисе. В Европе этот показатель составляет 37%. Сотрудники в соседних с ней странах — Германии (41%) и Австрии (35%) — испытывают на рабочем месте куда больший стресс.
Показать больше
Показать больше
Подписаться на рассылку бюллетеня новостей
Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.