Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Труд и занятость в Швейцарии

Швейцарцы стали менее довольны своей работой

Число довольных своей работой сотрудников в стране снизилось. Тем не менее, особого желания сменить работу не видно.
Число довольных своей работой сотрудников в стране снизилось. Тем не менее, особого желания сменить работу не видно. Keystone

Работники и работницы в Швейцарии все чаще оказываются недовольны своей занятостью. Таковы итоги исследования, проведенного консалтинговой фирмой Gallup. В настоящее время удовлетворены своей работой в Швейцарии только 54% сотрудников, что на пять процентных пунктов меньше, чем в период проведения предыдущего такого исследования.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Консалтинговая компания Gallup провела исследование степени удовлетворенности людей своей работой в 145 странах мира. Всего было опрошено почти 130 000 человек, в Швейцарии было опрошено около 1000 респондентов. Важный фактор удовлетворенности работой: наличие эмоциональной привязанности к работодателю.

В Швейцарии только один из десяти человек чувствует себя сейчас по-настоящему преданным своему месту работы, что ставит Швейцарию на одно из последних мест в Европе. Подавляющее большинство работает «от сих до сих строго по правилам», тем не менее степень готовности швейцарцев сменить работу очень невелика.

Показать больше
person with computer mouse and keyboard

Показать больше

Мышь и клавиатура помогают определить уровень стресса

Этот контент был опубликован на В Швейцарии разработали аналитическую модель определения уровня стресса по характеру использования компьютерной мыши и клавиатуры.

Читать далее Мышь и клавиатура помогают определить уровень стресса

По данным указанного опроса новую работу сейчас ищет только каждый пятый респондент, при том, что 48% респондентов считают, что сейчас самое подходящее время для поиска новой работы. Что касается конкретно женщин, то они тоже не очень удовлетворены своей работой, тем не менее они в этом плане куда счастливее женщин в среднем по Европе (47%).

Лидерами по результатам опроса стали скандинавские страны: в Финляндии, Дании, Исландии и Швеции удовлетворены своей работой более 70 процентов опрошенных. Швейцария, зато, выгодно отличается от других стран по уровню стресса на работе. Только 30 процентов сотрудников в Швейцарии заявили, что испытывают стресс в офисе. В Европе этот показатель составляет 37%. Сотрудники в соседних с ней странах — Германии (41%) и Австрии (35%) — испытывают на рабочем месте куда больший стресс.

Показать больше

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Саймон Бредли

Почему мы отказываемся читать новости?

Рекордное количество людей отказывается сейчас по всему миру от потребления новостного контента. Но почему? В чем причина?

Присоединяйтесь к дискуссии
12 Отметки «мне нравится»
9 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Елена Серветтаз

Следует ли смешивать спортивные и культурные мероприятия с политикой?

Культурные и спортивные мероприятия становятся все более политизированными. Является ли это проблемой?

Присоединяйтесь к дискуссии
18 Отметки «мне нравится»
18 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Инг Цанг

Как в вашей стране противодействуют риску наводнений?

Приходилось ли Вам сталкиваться с наводнениями? Какова паводковая ситуация в Вашей стране, как работает там водный менеджмент? Эффективен ли он? Поделитесь с нами Вашим опытом

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Отметки «мне нравится»
13 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Рыночная стоимость марки Nestlé составляет сегодня чуть более 18,5 млрд франков (20,7 млрд долларов).

Показать больше

Бренд Nestlé остается самым дорогим швейцарским брендом

Этот контент был опубликован на Рыночная стоимость марки Nestlé составляет сегодня чуть более 18,5 млрд франков (20,7 млрд долларов).

Читать далее Бренд Nestlé остается самым дорогим швейцарским брендом
В интервью радио SRF новый Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе говорит о правах человека, демократии и Украине.

Показать больше

Господин Берсе — как вы будете противостоять центробежным силам?

Этот контент был опубликован на В интервью радио SRF новый Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе говорит о правах человека, демократии и Украине.

Читать далее Господин Берсе — как вы будете противостоять центробежным силам?
В последние дни в некоторых районах швейцарских Альп сложилась угрожающая и даже катастрофическая паводковая ситуация.

Показать больше

Швейцария должна приспособиться к риску наводнений

Этот контент был опубликован на Такого мнения придерживается швейцарский гидролог Фредерик Йордан в интервью общественному франкоязычному радио RTS.

Читать далее Швейцария должна приспособиться к риску наводнений
Предположение, что владельцем соответствующих счетов в банках был С. Ролдугин, изначально должно было бы ими быть отвергнуто как однозначно неправдоподобное.

Показать больше

Швейцарский суд оставил в силе приговор «банкирам Путина»

Этот контент был опубликован на Предположение, что владельцем соответствующих счетов в банках был С. Ролдугин, изначально должно было бы ими быть отвергнуто как однозначно неправдоподобное.

Читать далее Швейцарский суд оставил в силе приговор «банкирам Путина»
Швейцарский политик Ален Берсе станет новым генеральным секретарем Совета Европы

Показать больше

Ален Берсе — новый генеральный секретарь Совета Европы

Этот контент был опубликован на Швейцарский политик Ален Берсе станет новым генеральным секретарем Совета Европы. Во втором туре голосования он получил наибольшее количество голосов.

Читать далее Ален Берсе — новый генеральный секретарь Совета Европы
когда в воскресенье 23 июня 2024 года Роналдиньо прибыл на торжественное открытие, его буквально толпой со всех сторон окружили фанаты.

Показать больше

Легенда футбола Роналдиньо открывает ресторан в Женеве

Этот контент был опубликован на Звезда бразильского футбола Роналдиньо открыл свой первый ресторан под Женевой на франкоязычном западе Швейцарии.

Читать далее Легенда футбола Роналдиньо открывает ресторан в Женеве
Ряд ГЭС пострадал от непогоды на юго-востоке Швейцарии

Показать больше

Ряд ГЭС пострадал от непогоды на юго-востоке Швейцарии

Этот контент был опубликован на Шесть гидроэлектростанций, принадлежащих энергетической группе Axpo, пострадали от непогоды в регионе Мисокс в кантоне Граубюнден.

Читать далее Ряд ГЭС пострадал от непогоды на юго-востоке Швейцарии
Непогода в кантоне Граубюнден стала причиной повреждений важной автомагистрали A13. Как говорят представители Федерального ведомства дорожного хозяйства Astra, истинные масштабы повреждений пока неясны.

Показать больше

Поврежденный автобан A13 в Швейцарии может стать проблемой

Этот контент был опубликован на Непогода в кантоне Граубюнден повредила автомагистраль A13, масштабы повреждений пока неясны.

Читать далее Поврежденный автобан A13 в Швейцарии может стать проблемой
Согласно результатам опроса, опубликованным в пятницу 21 июня 2024 года, народ считает, что дорожная сеть Швейцарии перегружена.

Показать больше

Дорожная сеть Швейцарии перегружена

Этот контент был опубликован на Согласно результатам опроса, опубликованным в пятницу 21 июня 2024 года, народ считает, что дорожная сеть Швейцарии перегружена.

Читать далее Дорожная сеть Швейцарии перегружена

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
стресс

Показать больше

Сгорает ли Швейцария на работе?

Этот контент был опубликован на Синдром психологического выгорания (burnout) становится в Швейцарии все более серьезной проблемой.

Читать далее Сгорает ли Швейцария на работе?
symbolic image depression woman stands at window

Показать больше

Швейцарцев на работе больше всего «достаёт» стресс

Этот контент был опубликован на Потери на работе из-за психических заболеваний выросли в Швейцарии в прошлом году на 20%, говорится в исследовании страховой компании Axa.

Читать далее Швейцарцев на работе больше всего «достаёт» стресс
Два года агрессии России против Украины привели к заметному ухудшению психического здоровья Европы.

Показать больше

Война в Украине как потрясение для психики Европы

Этот контент был опубликован на Два года агрессии России против Украины привели к заметному ухудшению психического здоровья Европы.

Читать далее Война в Украине как потрясение для психики Европы
Skiers eating fondue

Показать больше

Школьников из бедных семей реже берут в друзья

Этот контент был опубликован на У молодых людей из бедных семей меньше друзей, чем у их материально более обеспеченных одноклассников.

Читать далее Школьников из бедных семей реже берут в друзья
sleeping person with feet sticking out from under duvet

Показать больше

Оптимальный сон снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Этот контент был опубликован на Как показали результаты исследования, проведенного швейцарскими и французскими медиками, оптимальный режим сна заметно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Читать далее Оптимальный сон снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR