Швейцарцы стали менее довольны своей работой

Число довольных своей работой сотрудников в стране снизилось. Тем не менее, особого желания сменить работу не видно. Keystone

Работники и работницы в Швейцарии все чаще оказываются недовольны своей занятостью. Таковы итоги исследования, проведенного консалтинговой фирмой Gallup. В настоящее время удовлетворены своей работой в Швейцарии только 54% сотрудников, что на пять процентных пунктов меньше, чем в период проведения предыдущего такого исследования.

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Консалтинговая компания Gallup провела исследование степени удовлетворенности людей своей работой в 145 странах мира. Всего было опрошено почти 130 000 человек, в Швейцарии было опрошено около 1000 респондентов. Важный фактор удовлетворенности работой: наличие эмоциональной привязанности к работодателю.

В Швейцарии только один из десяти человек чувствует себя сейчас по-настоящему преданным своему месту работы, что ставит Швейцарию на одно из последних мест в Европе. Подавляющее большинство работает «от сих до сих строго по правилам», тем не менее степень готовности швейцарцев сменить работу очень невелика.

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По данным указанного опроса новую работу сейчас ищет только каждый пятый респондент, при том, что 48% респондентов считают, что сейчас самое подходящее время для поиска новой работы. Что касается конкретно женщин, то они тоже не очень удовлетворены своей работой, тем не менее они в этом плане куда счастливее женщин в среднем по Европе (47%).

Лидерами по результатам опроса стали скандинавские страны: в Финляндии, Дании, Исландии и Швеции удовлетворены своей работой более 70 процентов опрошенных. Швейцария, зато, выгодно отличается от других стран по уровню стресса на работе. Только 30 процентов сотрудников в Швейцарии заявили, что испытывают стресс в офисе. В Европе этот показатель составляет 37%. Сотрудники в соседних с ней странах — Германии (41%) и Австрии (35%) — испытывают на рабочем месте куда больший стресс.

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