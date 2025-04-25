Тарифы США угрожают фармацевтической отрасли Швейцарии

В последние недели швейцарские фармацевтические гиганты Roche и Novartis объявили о намерении инвестировать миллиарды долларов в американский рынок. Keystone / Gaetan Bally

Планы США ввести новые повышенные таможенные тарифы на фармацевтическую продукцию могут ударить не только по пациентам и компаниям, но и серьёзно подорвать позиции Швейцарии в качестве одного из ведущих мировых фармацевтических центров, поскольку инвестиционные потоки могут начать переориентацию на США.

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В последние недели швейцарские фармацевтические гиганты Roche и Novartis объявили о намерении инвестировать миллиарды долларов в американский рынок. Ни одна из компаний официально не связывала свои решения с планами администрации президента США Дональда Трампа по введению новых пошлин, подчёркивая лишь свою «долгосрочную приверженность американскому рынку». Однако возможные тарифы остаются висеть над ними дамокловым мечом. Эксперты полагают, что активизация инвестиционной деятельности Roche и Novartis — это в конечном счёте попытка снизить риск введения дополнительных налогов на импорт фармацевтической продукции из Швейцарии.

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Администрация Дональда Трампа рассматривает введение пошлин до 25% на фармацевтическую продукцию, что может серьёзно затронуть экспорт из Швейцарии — на США приходится до 60% фармацевтического экспорта страны.

Ответ фармацевтических гигантов

Roche и Novartis объявили о масштабных инвестициях в США (на сумму более 70 млрд долларов), стремясь локализовать производство и снизить тарифные риски. Это ставит под вопрос будущее производственной базы в самой Швейцарии.

Угрозы для экономики Швейцарии

Фармацевтический сектор обеспечивает около 40% экспорта и превышает банковскую отрасль по вкладу в ВВП. Тарифы могут подорвать этот баланс, а также спровоцировать отток инвестиций в США и Китай.

Необходимость стратегической адаптации

На фоне глобального перераспределения производств и давления со стороны регуляторов в ЕС, Швейцария сталкивается с необходимостью срочно разработать новую стратегию в области биомедицинских наук.

Окно возможностей в кризисе

Глава Interpharma Рене Бухольцер видит в нынешнем переломном моменте шанс для Швейцарии: при правильной политике страна может сохранить роль одного из мировых центров фармацевтических разработок и инвестиций.

Напомним: 1 апреля 2025 года в США стартовало расследование в отношении импорта фармацевтических препаратов и полупроводников с целью оценки их влияния на «национальную безопасность». По данным The Wall Street Journal, расследование может привести к введению пошлин до 25% на фармацевтические препараты, их активные ингредиенты и производные продукты уже к середине мая. Всё это происходит, несмотря на то что Всемирная торговая организация (ВТО), членом которой остаются США, формально исключает фармацевтическую продукцию из перечня товаров, подпадающих под глобальные тарифные меры, хотя Трамп неоднократно угрожал выйти из ВТО.

Фармацевтическая продукция также была исключена из пакета американских тарифов, о введении которого было объявлено 2 апреля и который в настоящий момент заморожен на 90 дней для всех 57 затронутых стран, за исключением Китая. Если мораторий будет снят, США планируют ввести дополнительную 31-процентную пошлину на импорт товаров из Швейцарии. В ответ на угрозу новых ограничений представители швейцарского правительства провели на этой неделе консультации в Вашингтоне, пытаясь добиться исключения фармацевтической продукции из тарифного списка. Введение повышенных пошлин на лекарства может серьёзно ударить по швейцарской фарминдустрии: на американский рынок приходится более 50% глобальной выручки Roche и около 40% — Novartis.

Тарифные угрозы США заставляют швейцарскую фарминдустрию менять стратегию

Фармацевтическая продукция составляет около 40% всего швейцарского экспорта, что делает фармацевтическую отрасль крупнейшим сектором экспортной экономики страны. Более половины поставок — около 60% — приходится на США. В 2024 году объём фармацевтического экспорта из Швейцарии в США достиг примерно 35 миллиардов долларов. В случае введения максимальной пошлины в 25% потери отрасли могут составить около 8,75 миллиарда долларов. Фармацевтические компании уже ищут пути минимизации ущерба. Один из наиболее очевидных — наращивание собственного производства в США. Компании вроде Roche располагают для этого достаточными ресурсами.

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Генеральный директор Roche Томас Шинекер (Thomas Schinecker) сообщил 24 апреля 2025 года на пресс-конференции по итогам первого квартала, что четыре препарата из портфеля компании (их названия не раскрываются) формируют 92% потенциальной тарифной нагрузки. Производственные мощности для трёх из этих препаратов в США уже достаточны, а для четвёртого начат процесс переноса технологий за океан. Roche в настоящее время использует только около 50% своих возможностей по производству фармацевтических субстанций в США, что, по словам Томаса Шинекера, «даёт нам достаточно пространства для наращивания мощностей». Для компаний с более децентрализованной и глобализированной производственной моделью перенос операций на новую площадку будет значительно сложнее и дороже.

«В краткосрочной перспективе переместить производство практически невозможно: соблюдение стандартов качества, получение разрешений и строительство завода занимают минимум от пяти до десяти лет», — отметил Рене Бухольцер (René Buholzer), генеральный директор ассоциации исследовательских фармацевтических компаний Швейцарии Interpharma. Компания Novartis в ответ на запрос SWI не уточнила, какие оперативные меры она принимает для смягчения возможных последствий новых тарифов, ограничившись заявлением, что «планируемые инвестиции ярко демонстрируют нашу неизменную приверженность американскому рынку». Однако недавние инвестиционные заявления этих двух крупнейших фармацевтических концернов Швейцарии ясно свидетельствуют о пересмотре ими своих стратегий размещения производств с учётом новых геополитических реалий.

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В апреле 2025 года компания Novartis объявила о планах инвестировать 23 миллиарда долларов в создание в США двух инновационных центров, четырёх производственных предприятий и около тысячи новых рабочих мест. Цель — обеспечить, чтобы все ключевые препараты для американского рынка производились внутри этой страны. Компания Roche, которая уже имеет в США 24 производственных площадки и дает работу примерно 25 000 сотрудников, также на этой неделе анонсировала новые инвестиции в США на сумму 50 миллиардов долларов. Как заявили в Roche, после создания новых мощностей компания планирует экспортировать из США больше лекарств, чем импортировать.

Инвестиции в США ставят фармацевтическую отрасль Швейцарии перед выбором

Масштабные вложения в фармацевтический сектор США ставят Швейцарию в затруднительное положение. Как сообщила 23 апреля 2025 года швейцарская газета из Цюриха Tages-Anzeiger, швейцарское правительство всячески стремится продемонстрировать Дональду Трампу, что предпринимает шаги по улучшению торгового баланса между двумя странами. Однако параллельно усиливаются и опасения: инвестиции за пределами Швейцарии ставят под сомнение её способность сохранять привлекательность для ведущих фармацевтических компаний.

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В Швейцарии сектор НИОКР и производства лекарств традиционно занимает непропорционально весомое место в структуре экономики. По вкладу в ВВП страны фармацевтический сектор превосходит даже банковский. В 2022 году в отрасли работали около 50 000 человек, что соответствует 5,4% всей рабочей силы страны. Тем не менее Швейцария, страна с населением чуть более девяти миллионов человек, остаётся страной с относительно небольшим внутренним рынком. На фоне тенденции размещать производственные мощности вблизи от потребителей, эта диспропорция может стать для страны источником серьезных проблем.

«В последние годы нашей стратегией действительно было обеспечение сильного производственного присутствия на всех ключевых рынках, — поясняет Томас Шинекер. — Фактически во многих странах, включая Китай, необходимым условием для доступа на местный рынок является наличие локальной инфраструктуры, в том числе и производственной». Обе ведущие швейцарские фармкомпании — Roche и Novartis — уже значительно расширили своё присутствие в Китае, вложив там в научные исследования, локальные производства и партнёрские проекты немалые средства. Только за последние два года Roche заключила с китайскими биотехнологическими компаниями два лицензионных соглашения на сумму около 1 миллиарда долларов.

Хотя эти компании и продолжают инвестировать и в Швейцарию, эти вложения несопоставимы с совокупными инвестициями в США, достигшими 73 миллиардов долларов. Это одна из крупнейших зафиксированных за последнее десятилетие сумм инвестиции в фармацевтическом секторе в пересчете на одну страну. «Каждые десять лет в сфере фармы происходят масштабные реинвестиции — и главный вопрос в том, куда они направляются. Всё чаще — не в Швейцарию», — отметил Рене Бухольцер. На фоне американского тарифного давления компании фармацевтического сектора, в том числе и швейцарского, обращаются к правительствам европейских стран, включая правительство Швейцарии, с призывом к созданию более привлекательных условий хозяйствования с целью удержания производств от миграции за океан.

Так, на этой неделе генеральные директора Novartis и французской Sanofi направили письмо в Financial Times, призвав институты ЕС «сделать всё правильно», чтобы вновь привлечь инвестиции в фармацевтическую отрасль. «На фоне снижающейся конкурентоспособности европейской биофармацевтической отрасли неопределённость в отношении американских таможенных тарифов ещё больше ослабляет стимулы к инвестициям в странах ЕС», — говорится в этом обращении.

Фармацевтический сектор на протяжении уже многих лет жалуется на то, что его принуждают снижать цены на препараты, а также на задержки в одобрении новых лекарств и на ужесточение регуляторных требований. С его точки зрения все это факторы, подрывающие конкурентные позиции Европы. В период с 2010 по 2022 год расходы на НИОКР в европейской фарме увеличивались в среднем на 4,4% в год — с 27,8 до 46,2 миллиарда евро (с 26,1 до 43,4 миллиарда швейцарских франков). В США среднегодовой прирост составил 5,5%, а в Китае — вообще 20,7%, хотя там уровень стартовых вложений был значительно ниже.

Шанс на перезагрузку: стратегические отрасли требуют переосмысления

Томас Шинекер соглашается с тем, что в Европе «слишком много бюрократии» и это сдерживает экономический рост. Он подчёркивает необходимость инвестиций в «ключевые и будущие отрасли», включая фармацевтику — область, значение которой, по его словам, уже признали США и Китай. Хотя глава концерна Interpharma считает, что тарифы негативно влияют на отрасль фармы, он одновременно воспринимает нынешнюю ситуацию как переломный момент и возможность добиться для Швейцарии более благоприятных условий.

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«Многие страны сегодня предпринимают целенаправленные шаги, с тем чтобы повысить свою глобальную привлекательность в качестве центров развития биотехнологий», — отметил Рене Бухольцер, ссылаясь на недавние консультации между европейскими лоббистскими группами фармацевтической и биотехнологической отраслей и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. По его мнению, Швейцарии необходимо разработать чёткую стратегию в области биомедицинских наук, особенно в условиях усиливающегося внешнего давления. «Тарифы Трампа вредят и пациентам, и отрасли, но при этом ускоряют перенос инвестиций из Европы в США», — предостерёг он.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.