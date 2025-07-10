Страна как на ладони: Swisstopo фотографирует Швейцарию

Ведомство Swisstopo использует для своих целей самолёт Twin Otter, который базируется на аэродроме в городе Дюбендорф. SRF / Roman Fillinger

Даже в наш век спутников и дронов швейцарские картографы каждый год заново фотографируют треть территории страны. Зачем?

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Пропеллеры раскручиваются всё быстрее и быстрее. Красно-белый самолёт типа Twin Otter, принадлежащий Федеральному ведомству топографии Swisstopo, с шумом разгоняется по взлётной полосе военного аэродрома Дюбендорф и поднимается в воздух. Сегодня съёмочная группа ведомства снова отправляется в полёт.

Каждый год Swisstopo заново измеряет и фотографирует с воздуха треть территории страны. SRF / Roman Fillinger

Маршрут — с запада на восток вдоль долины Рейна и обратно. «Очень важно, чтобы мы держали постоянную скорость и всегда летели строго по заранее заданной линии», — объясняет бортовой фотограф Карло Боско (Carlo Bosco). Его камера должна зафиксировать буквально каждый квадратный дециметр поверхности. Один квадратный дециметр — это примерно две пачки сигарет, уложенные рядом. Такой масштаб соответствует одному пикселю на аэрофотоснимке — настолько высокое разрешение имеют эти изображения.

«Наша главная проблема — это погода. Если слишком много облаков, летать мы не можем», — продолжает Карло Боско. На своём навигационном планшете он отмечает небольшие облака: потом их можно будет убрать при окончательной обработке изображений. Но если на пути геодезистов появляются крупные облачные массы, маршрут полёта приходится корректировать.

Эта камера даёт изображение с детализацией 10 на 10 сантиметров и слишком тяжела для дронов. SRF / Roman Fillinger

«Такая гибкость — главное преимущество самолёта по сравнению со спутником. Кроме того, качество изображений получается намного лучше. Дроны тоже не могут заменить самолёт. Во-первых, по соображениям безопасности им запрещён доступ к некоторым воздушным зонам. Во-вторых, тяжёлую профессиональную камеру дрону пока просто не поднять».

Хотите проверить свой немецкий? Тогда посмотрите этот репортаж из архива канала SRF в оригинале:

Внешний контент

После трёх часов в воздухе съёмка долины Рейна и части региона Нижний Энгадин завершена. Самолёт снова приземляется в Дюбендорфе. Но полёты — это лишь начало процесса.

Работа на земле: всё фиксируется

Обработка снимков проходит в штаб-квартире ведомства Swisstopo в городе Ваберн под Берном. Топограф Тобиас Провидоли (Tobias Providoli) как раз работает с фотографией, на которой видна группа домов на окраине города Эмменбрюкке в регионе Центральной Швейцарии. «Вот это здание, выделенное зелёным, — оно совсем новое», — объясняет он. Компьютер сравнил свежие аэрофотоснимки со снимками трёхлетней давности и автоматически отметил изменения. Тобиас Провидоли определяет высоту, ширину, форму и длину нового здания, несколько кликов мышкой — готово!

Ни одна страна не картографирована так тщательно

Картографированием Швейцарии занимаются всего 35 топографов ведомства Swisstopo. Они фиксируют каждую крышу, каждую дорогу, язык каждого ледника, каждое дерево, каждую парковку и множество других объектов. «Ни одна другая страна в мире не измерена так тщательно, как Швейцария», — говорит Тобиас Провидоли.

Если на небе слишком много облаков, съёмку проводить нельзя. Но небольшие облака можно будет убрать потом при обработке снимков. SRF / Roman Fillinger

Такое скрупулёзное картографирование позволяет создавать единую цифровую модель швейцарского ландшафта. В неё объединяются аэрофотоснимки, данные радаров, спутниковые изображения и результаты наземных замеров. Эта модель позволяет отображать территорию Швейцарии более чем в 900 различных вариантах.

Карты Swisstopo показывают то, чего нет даже у Google

Эта модель широко применяется в самых разных сферах народного хозяйства. Градостроители рассчитывают по ней, куда и как будут падать тени от новых зданий. Владельцы домов проверяют, подходят ли их крыши для установки солнечных панелей. Учёные документируют места, где особенно интенсивен транспортный шум, экологи отслеживают, насколько быстро отступают ледники в Альпах и как смещаются в горах границы леса.

Даже пожарные используют эти данные. «Ведь если я еду на пожарной машине, то я должен точно знать, могу ли повернуть на эту улицу или она для меня слишком узкая. Эту информацию можно получить только по нашей модели — но не по картам Google или Apple», — поясняет Тобиас Провидоли.

Создание такой топографической модели — сложный и дорогостоящий процесс. Но без неё невозможно современное планирование — как в политике и экономике, так и в частной жизни. От воскресных походов по горам и застройки городов до защиты от стихийных бедствий — ведомство Swisstopo остаётся незаменимым.

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Совсем недавно оно провело съёмку в режиме rapid mappingВнешняя ссылка региона Блаттен: там селевой поток уничтожил целую деревню, полностью изменив ландшафт. Все эти изменения оперативно зафиксировали и внесли в модель. Швейцария остаётся страной, где карты всегда точно соответствует реальности — вплоть до последнего квадратного дециметра.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

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