Инициатива о нейтралитете не набирает большинства в Швейцарии

Опрос показывает: большинство швейцарских избирателей пока не готовы поддержать народную законодательную инициативу о нейтралитете. Keystone-SDA

Опрос показывает: большинство швейцарских избирателей пока не готовы поддержать народную законодательную инициативу о нейтралитете.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Poll suggests little appetite for Swiss neutrality initiative Читать далее Poll suggests little appetite for Swiss neutrality initiative

Français fr L’initiative sur la neutralité serait rejetée selon un sondage Оригинал Читать далее L’initiative sur la neutralité serait rejetée selon un sondage

Народная инициатива «За сохранение швейцарского нейтралитета» пока имеет мало шансов получить большинство на референдуме 27 сентября 2026 года. Против неё выступают 54% участников опроса, поддерживают инициативу 34%. Ещё 12% не определились. Чуть более трети респондентов заявили, что решительно отвергают этот законопроект. Ещё 18% говорят, что «скорее будут голосовать против него». В то же время твёрдо поддерживают инициативу 23% респондентов, 11% «скорее готовы» проголосовать за неё.

Результаты опроса были опубликованы в воскресенье, 21 июня 2026 года. Народная инициатива «За сохранение швейцарского нейтралитета» («Neutralitätsinitiative») предлагает закрепить в Конституции принцип постоянного вооружённого нейтралитета Швейцарии. В швейцарской системе прямой демократии народная инициатива (Volksinitiative) позволяет гражданам предложить поправку к Конституции, если в пользу этих поправок за 18 месяцев было собрано не менее 100 000 подписей.

Авторы инициативы требуютВнешняя ссылка, чтобы Швейцария не вступала в военные или оборонные союзы и не вводила экономические или дипломатические санкции против государств, участвующих в боевых действиях. Исключение должны составлять только санкции, проистекающие из обязательств страны перед Организацией Объединённых Наций. Данную инициативу после начала полномасштабной агрессии России против Украины запустили общественная организация Pro Schweiz и представители правой Швейцарской народной партии (SVP).

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Федеральный совет, правительство Швейцарии, и парламент выступают против инициативыВнешняя ссылка, но контрпроекта к ней не предложили. Поддержка инициативы почти полностью ограничена кругом избирателей SVP: намерены проголосовать за это предложение 72% сторонников партии. Чаще других инициативу поддерживают молодые избиратели из сельских районов с более низким уровнем образования. За пределами электората SVP инициатива встречает самое широкое неприятие. Самый высокий уровень несогласия зафиксирован среди сторонников «Зелёных либералов» (GLP, 82%), «Зелёных» (GPS, 79%) и Социал-демократической партии (SP, 77%).

Против инициативы чаще выступают люди старшего возраста с высшим образованием, живущие в городах. Женщины заметно чаще не выражают определённой позиции по инициативе. Доля неопределившихся среди них более чем вдвое выше, чем среди мужчин — 16% против 7%. При этом мужчины чаще заявляют, что поддерживают инициативу: 40% против 32% среди женщин. Они также чаще категорически говорят, что будут голосовать против инициативы: 25% против 21%.

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