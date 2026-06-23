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Швейцарская демократия

Инициатива о нейтралитете не набирает большинства в Швейцарии

Результаты опроса свидетельствуют о том, что инициатива по обеспечению сетевого нейтралитета, скорее всего, будет отклонена
Опрос показывает: большинство швейцарских избирателей пока не готовы поддержать народную законодательную инициативу о нейтралитете. Keystone-SDA

Опрос показывает: большинство швейцарских избирателей пока не готовы поддержать народную законодательную инициативу о нейтралитете.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Народная инициатива «За сохранение швейцарского нейтралитета» пока имеет мало шансов получить большинство на референдуме 27 сентября 2026 года. Против неё выступают 54% участников опроса, поддерживают инициативу 34%. Ещё 12% не определились. Чуть более трети респондентов заявили, что решительно отвергают этот законопроект. Ещё 18% говорят, что «скорее будут голосовать против него». В то же время твёрдо поддерживают инициативу 23% респондентов, 11% «скорее готовы» проголосовать за неё.

Результаты опроса были опубликованы в воскресенье, 21 июня 2026 года. Народная инициатива «За сохранение швейцарского нейтралитета» («Neutralitätsinitiative») предлагает закрепить в Конституции принцип постоянного вооружённого нейтралитета Швейцарии. В швейцарской системе прямой демократии народная инициатива (Volksinitiative) позволяет гражданам предложить поправку к Конституции, если в пользу этих поправок за 18 месяцев было собрано не менее 100 000 подписей.

Авторы инициативы требуютВнешняя ссылка, чтобы Швейцария не вступала в военные или оборонные союзы и не вводила экономические или дипломатические санкции против государств, участвующих в боевых действиях. Исключение должны составлять только санкции, проистекающие из обязательств страны перед Организацией Объединённых Наций. Данную инициативу после начала полномасштабной агрессии России против Украины запустили общественная организация Pro Schweiz и представители правой Швейцарской народной партии (SVP).

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Федеральный совет, правительство Швейцарии, и парламент выступают против инициативыВнешняя ссылка, но контрпроекта к ней не предложили. Поддержка инициативы почти полностью ограничена кругом избирателей SVP: намерены проголосовать за это предложение 72% сторонников партии. Чаще других инициативу поддерживают молодые избиратели из сельских районов с более низким уровнем образования. За пределами электората SVP инициатива встречает самое широкое неприятие. Самый высокий уровень несогласия зафиксирован среди сторонников «Зелёных либералов» (GLP, 82%), «Зелёных» (GPS, 79%) и Социал-демократической партии (SP, 77%).

Против инициативы чаще выступают люди старшего возраста с высшим образованием, живущие в городах. Женщины заметно чаще не выражают определённой позиции по инициативе. Доля неопределившихся среди них более чем вдвое выше, чем среди мужчин — 16% против 7%. При этом мужчины чаще заявляют, что поддерживают инициативу: 40% против 32% среди женщин. Они также чаще категорически говорят, что будут голосовать против инициативы: 25% против 21%.

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Перевод с английского. Русскоязычная версия под редакцией НК, ИП, АП.

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