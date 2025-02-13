Политика Швейцарии в отношении беженцев из Украины вызывает массу вопросов

Пожар на развалинах после серии ракетных ударов российских войск по Киеву, Украина, 20 декабря 2024 года. Danylo Antoniuk / AFP

Предлагаемые изменения в правилах предоставления украинцам статуса защиты S вызвали в Швейцарии критику и опасения относительно их практических и гуманитарных последствий.

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В декабре прошлого года швейцарский парламент решил ограничить право на получение статуса S для украинских беженцев, уточнив, что теперь на него смогут рассчитывать только те, кто прибыл из районов, оккупированных российскими войсками или регулярно подвергающихся обстрелам.

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Действующие с марта 2022 года правила выдачи швейцарского статуса защиты S позволили получить разрешение на временное проживание в стране примерно 100 000 беженцам из Украины, 68 000 из которых остаются здесь до сих пор. С этим статусом ищущим убежища украинцам не нужно проходить длительные и сложные административные процедуры.

Статус S в Швейцарии предоставляется только украинским беженцам. Остальным приходится ходатайствовать о получении статуса F, а это занимает гораздо больше времени, а требования для его получения более строгие.



>> Короткое 2-минутное интервью с Натальей М., гражданкой Украины, которая до начала войны проживала в Москве, а впоследствие была депортирована и получила запрет на возвращение в Россию. Теперь у ней есть разрешение на проживание в Швейцарии категории F.



Решение швейцарского парламента было принято после долгих дебатов как в самом Федеральном совете, так и среди неправительственных организаций, а также после того как правительство отказалось отклонить это предложение.



Его реализация вызывает множество вопросов: например, как определить, где находится зона военных действий в стране, где большинство городов регулярно подвергаются обстрелам, и может ли Швейцария на законных основаниях ограничивать права части беженцев. Предлагаемые новые правила пока не вступили в силу, и детали их применения на практике сейчас обсуждаются Федеральным советом и миграционными властями.

Последствия российского ракетного обстрела в Киеве. Serhii Chuzavkov / AFP

Несовпадение взглядов

Новые правила продвигает группа журналистов и политиков, которые считают, что некоторые районы Украины безопасны и что не все заявки на получение статуса беженца должны рассматриваться одинаково.

«На самом деле источник напряжённости — в наборе прав, предоставляемых статусом S, — говорит Сесла Амарелль (Cesla Amarelle), профессор общественного и миграционного права из университета Невшателя. — Он очень неоднозначный и в каком-то смысле представляет собой особый режим привилегий по сравнению с правами, предусмотренными другими статусами защиты, такими как статус F, к примеру».

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Предложение было поддержано как правыми, так и правоцентристскими политическими партиями, а также некоторыми парламентариями из партии «Центр».

«В Швейцарии должно быть достаточно места для тех, кому реально необходимо убежище. Поэтому для людей, прибывающих из Украины, мы хотим провести соответствующий отбор на получение статуса S. Львовяне, например, не сталкиваются с такими же тяготами войны, как жители восточных регионов», — заявил в парламенте Петер Шиллигер (Peter Schilliger)Внешняя ссылка из правоцентристской Либеральной партии.

Львов, расположенный недалеко от границы с Польшей, не находится под прямым российским огнёмВнешняя ссылка, но тоже не избежал обстрелов. На запрос SWI swissinfo.ch об интервью Шиллигер не дал никакого ответа.

«Без изменений»

Нина Шлефли (Nina Schläfli) из левой Социал-демократической партии. Keystone / Alessandro Della Valle

Согласно новым правилам, те, кто сейчас живёт на подконтрольных Украине территориях, где не ведутся активные боевые действия, больше не смогут получить статус S.

В соответствии с этими правилами безработные украинские беженцы также должны быть трудоустроеныВнешняя ссылка, пройдя соответствующие процедуры интеграции, например за счёт введения обязательного изучения одного из государственных швейцарских языков. Тем, кто не выполнит эти требования, грозят санкции, включая сокращение суммы социального пособия.

В настоящее время правительство оценивает, как правильно реализовать это предложение, и пока неясно, когда изменения вступят в силу. Государственный секретариат по миграции (SEM) сообщил SWI swissinfo.ch по электронной почте, что «на данный момент для украинцев, подающих заявление на временную защиту в Швейцарии, или для тех, кто уже получил статус S, никаких изменений не будет».

Открытые вопросы

Новые правила затрагивают как вопросы национальной безопасности Швейцарии, так и гуманитарные обязательства страны. Они вызвали дискуссию как внутри страны, так и за её пределами, особенно по поводу того, как они вписываются в более широкие европейские тенденции в отношении миграционных процессов.

Нина Шлефли из левой Социал-демократической партии проголосовала против новых правил и выразила надежду, что «в Швейцарии смогут найти защиту все беженцы». «Решение отказать некоторым людям в этой защите противоречит приверженности Швейцарии делу мира в Украине. Мы — нейтральное государство, и наши возможности в оказании помощи воюющим странам ограничены, поэтому мы должны направить все наши усилия на те области, где всё ещё действительно можем помочь», — говорит она.

А как насчёт возможности получить убежище в Швейцарии для граждан других стран? В ноябре 2024 года в Швейцарии было зарегистрировано 2325 заявлений о предоставлении убежища, что на 26% меньше, чем в предыдущем году. Больше всего заявлений пришло из Афганистана, за ним следовали Турция, Алжир и Марокко. В 2024 году SEM зарегистрировал 25 884 заявления, что на 27 980 меньше, чем в 2023 году. Из них 356 заявок было подано повторно, а 1969 — в первый раз. SEM принял решения по 2859 заявлениям, одобрив чуть более четверти из них. Кроме того, Швейцарию покинули 859 человек, не имеющих права на проживание в стране.

Что такое безопасная зона?

Главный вопрос, возникающий в связи с новыми правилами: что считать зоной боевых действий в стране, находящейся в состоянии войны? И как эти ограничения могут повлиять на права и возможность получить защиту украинцев, которые больше не смогут претендовать на статус S? «Федеральный совет должен определить, какие регионы считаются “безопасными”. Это будет непросто», — считает Сесла Амарелль.

В то время как одни, например швейцарский военный корреспондент Курт Пельда (Kurt Pelda), пишущий для газеты Aargauer ZeitungВнешняя ссылка, видят в этом предложении отражение традиционно осторожного подхода Швейцарии к миграции, другие, например Даниэль Герни (Daniel Gerny), журналист Neue Zürcher ZeitungВнешняя ссылка, считают его ответом на проблемы, вызванные непрекращающейся войной в Украине. Оба они написали по этому поводу статьи в своих газетах.

Моника Бикаускайте-Алелиуне — бывший сотрудник по вопросам глобальной политики Института Legatum в Лондоне и бывший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла. Courtesy of

«Отмена статуса S или региональная дифференциация подорвут солидарность в Европе», — заявил министр юстиции Беат ЯнсВнешняя ссылка (Beat Jans) в парламенте 2 декабря. Моника Бикаускайте-Алелиуне (Monika Bickauskaite-Aleliune), бывший сотрудник по вопросам глобальной политики Института Legatum в Лондоне и бывший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла, говорит, что новые швейцарские правила «вызывают беспокойство, ведь от войны с Россией страдает вся Украина в целом».

«В этом году Россия совершила 12 масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Многие страны Восточной Европы, несмотря на ограниченные возможности, принимают в два раза больше беженцев, чем Швейцария, и несут более тяжкое бремя», — говорит она.

По данным ООН, Польша приняла почти миллион беженцев.

Бикаускайте-Алелиуне (Bickauskaite-Aleliune) проводит параллель со Второй мировой войной, когда «нейтралитет Швейцарии и ограничительная иммиграционная политика имели разрушительные последствия для евреев, пытавшихся спастись от нацистских преследований». Сегодня, по её мнению, у Швейцарии есть возможность пойти другим путём.

Ознакомительный тур в зону боевых действий для швейцарских политиков

«Швейцарский подход — это безусловная дискриминация», — говорит по видеосвязи украинский юрист из Киева Дмитрий Никифоров. Он сообщил, что в день этого интервью, 20 декабря, в Киеве в результате взрыва погиб 1 человек. В общей сложности пострадали 12 человек, шесть из которых были госпитализированы. Кроме того, были повреждены жилые дома, офисные здания, гостиница и теплотрасса, в результате чего без отопления остались 630 домов, медицинские учреждения и школы.

Украинский политик Давид Сакварелидзе, бывший прокурор и адвокат, также проживающий в Киеве, обратился с открытым призывом к швейцарским политикам. «Сегодня российские удары были нанесены по центральному району Киева, — сказал он в интервью SWI swissinfo.ch. — Я предлагаю швейцарским политикам приехать, остановиться в моей квартире и посмотреть, каково это — жить здесь». Courtesy of

Киев остаётся под контролем украинского правительства, но продолжает подвергаться артобстрелам со стороны российских войск, поэтому беженцы из столицы Украины по-прежнему могут претендовать на статус S. Однако на момент публикации Киев не был включён в официальный список оккупированных территорий и зон боевых действий, который публикуется украинскими властями, а посол Украины в Швейцарии не ответил на нашу просьбу дать комментарий по этому поводу.

В январе 2023 года Никифоров запустил проект War ToursВнешняя ссылка — программу военного туризма в Украину с целью повышения осведомлённости о последствиях войны в его стране.

Обломки ракет, выпущенных российскими вооружёнными силами по Киеву в 2022 году. Dmytro Nykyforov

«Я хотел бы пригласить всех швейцарских парламентариев, которые выступили с этим предложением, на экскурсию по Харькову, чтобы они увидели, как живут люди в зоне активных боевых действий, — говорит он, имея в виду второй по величине город Украины. — Мы также приглашаем их на экскурсию в Киев, чтобы они почувствовали разницу и поняли, действительно ли жизнь в больших городах такая мирная, как может показаться из-за границы».

Украинский политик Давид СакварелидзеВнешняя ссылка, бывший прокурор и адвокат, также проживающий в Киеве, обратился с открытым призывом к швейцарским политикам. «Сегодня российские удары были нанесены по центральному району Киева, — сказал он в интервью SWI swissinfo.ch. — Я предлагаю швейцарским политикам приехать, остановиться в моей квартире и посмотреть, каково это — жить здесь».

Оригинальный текст написан Еленой Серветтаз на английском языке, редактор — Вирджини Манжен. Перевод текста на русский язык и редактура — Русскоязычная редакция SWI swissinfo.

После публикации в статью были внесены изменения и дополнения. Мы хотели бы подчеркнуть, что упоминаемые новые правила ещё не вступили в силу. Мы также уточнили общее число украинцев, получивших статус беженцев, добавили разъяснения относительно условий получения статуса S и информацию о том, имеет ли Киев статус зоны боевых действий.













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