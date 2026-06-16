Президенты Швейцарии и Украины провели переговоры в Женеве

Президент Швейцарии Ги Пармелен (Guy Parmelin) провёл в аэропорту Женевы консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским. Keystone-SDA

В понедельник вечером 15 июня 2026 года президент Швейцарии Ги Пармелен (Guy Parmelin) провёл в аэропорту Женевы консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским. На этой двусторонней встрече обсуждались посредническая роль Швейцарии, послевоенное восстановление Украины и возможное соглашение о свободной торговле между Швейцарией и Украиной.

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«Я рад снова видеть вас после Давоса», — сказал швейцарский президент, приветствуя Владимира Зеленского вскоре после 22:00. Пармелен имел в виду их встречу в январе, во время Всемирного экономического форума. Со швейцарской стороны во встрече участвовал Габриэль Люхингер (Gabriel Lüchinger). «Габриэль, мы знакомы», — подчеркнул Владимир Зеленский. Украинского президента сопровождали министр иностранных дел Андрей Сибига и Рустем Умеров, главный переговорщик Украины.

16 июня 2026 года, Франция, Эвиан: Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствует президента Украины Владимира Зеленского перед началом рабочей сессии, посвященной вопросам мировой торговли, Ирана и войны в Украине, в рамках саммита «Большой семерки» в Эвиане. Keystone / AP

Украинская делегация прибыла в Женеву, направляясь на саммит «Группы семи» (G7), который проходит неподалёку, во французском городе Эвиан, у самой границы со Швейцарией. В понедельник Пармелен поочерёдно встречал в женевском аэропорту лидеров стран G7, прибывавших на саммит. Исключением стал президент Франции Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron): будучи лидером принимающей стороны, он приехал в Эвиан ещё в воскресенье, минуя Женеву. «Чтобы обеспечить такой приём, нужны подходящие условия — например те, что предлагает Женева международная», — заявил Ги Пармелен на пресс-конференции.

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Под Женевой международной обычно понимают сеть расположенных в городе организаций ООН, международных структур, дипломатических представительств и гуманитарных институтов, благодаря которым Женева остаётся одной из главных мировых площадок многосторонней дипломатии. Ги Пармелен также прокомментировал беспорядки, произошедшие в Женеве в воскресенье во время акции против саммита G7. По его словам, федеральное правительство, как и власти Женевы, «самым решительным образом осуждает» эти события. Ответственные за насилие должны предстать перед судом, добавил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон (справа) и президент Украины Владимир Зеленский у отеля «Рояль» в рамках саммита «Большой семерки» в Эвиан-ле-Бен, Франция, во вторник, 16 июня 2026 года. Keystone / AP

Некоторые эпизоды воскресной демонстрации против G7 сопровождались насилием: были разбиты витрины, повреждены автобусные остановки и подожжён автомобиль. После двусторонних встреч с представителями Бразилии, Евросоюза и Украины в понедельник Пармелен во вторник должен встретиться в Эвиане с премьер-министром Великобритании Киром Стармером (Keir Starmer). Кроме того, у него запланированы короткие беседы с другими лидерами ведущих развитых стран мира.

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