Президенты Швейцарии и Украины провели переговоры в Женеве
В понедельник вечером 15 июня 2026 года президент Швейцарии Ги Пармелен (Guy Parmelin) провёл в аэропорту Женевы консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским. На этой двусторонней встрече обсуждались посредническая роль Швейцарии, послевоенное восстановление Украины и возможное соглашение о свободной торговле между Швейцарией и Украиной.
Показать больше
Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку
«Я рад снова видеть вас после Давоса», — сказал швейцарский президент, приветствуя Владимира Зеленского вскоре после 22:00. Пармелен имел в виду их встречу в январе, во время Всемирного экономического форума. Со швейцарской стороны во встрече участвовал Габриэль Люхингер (Gabriel Lüchinger). «Габриэль, мы знакомы», — подчеркнул Владимир Зеленский. Украинского президента сопровождали министр иностранных дел Андрей Сибига и Рустем Умеров, главный переговорщик Украины.
Украинская делегация прибыла в Женеву, направляясь на саммит «Группы семи» (G7), который проходит неподалёку, во французском городе Эвиан, у самой границы со Швейцарией. В понедельник Пармелен поочерёдно встречал в женевском аэропорту лидеров стран G7, прибывавших на саммит. Исключением стал президент Франции Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron): будучи лидером принимающей стороны, он приехал в Эвиан ещё в воскресенье, минуя Женеву. «Чтобы обеспечить такой приём, нужны подходящие условия — например те, что предлагает Женева международная», — заявил Ги Пармелен на пресс-конференции.
Показать больше
Акция в Женеве против саммита G7 переросла в беспорядки
Под Женевой международной обычно понимают сеть расположенных в городе организаций ООН, международных структур, дипломатических представительств и гуманитарных институтов, благодаря которым Женева остаётся одной из главных мировых площадок многосторонней дипломатии. Ги Пармелен также прокомментировал беспорядки, произошедшие в Женеве в воскресенье во время акции против саммита G7. По его словам, федеральное правительство, как и власти Женевы, «самым решительным образом осуждает» эти события. Ответственные за насилие должны предстать перед судом, добавил он.
Некоторые эпизоды воскресной демонстрации против G7 сопровождались насилием: были разбиты витрины, повреждены автобусные остановки и подожжён автомобиль. После двусторонних встреч с представителями Бразилии, Евросоюза и Украины в понедельник Пармелен во вторник должен встретиться в Эвиане с премьер-министром Великобритании Киром Стармером (Keir Starmer). Кроме того, у него запланированы короткие беседы с другими лидерами ведущих развитых стран мира.
Также по теме:
Показать больше
Швейцария подключит бизнес к восстановлению Украины
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
Показать больше
Наша рассылка по теме Внешняя политика
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.