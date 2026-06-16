The Swiss voice in the world since 1935
Персональная лента

в систему, чтобы добавить темы в свою ленту.

Войти в систему сейчас
Закладки

в систему, чтобы добавлять статьи в закладки.

Войти в систему сейчас
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Швейцарская демократия
Информационные войны
Цифровая демократия
Глобальные выборы
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Решения в области климата
Фронтиры исследований
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Швейцарская дипломатия

Президенты Швейцарии и Украины провели переговоры в Женеве

Гай Пармелин и Владимир Зеленский провели переговоры в Женеве
Президент Швейцарии Ги Пармелен (Guy Parmelin) провёл в аэропорту Женевы консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским. Keystone-SDA

В понедельник вечером 15 июня 2026 года президент Швейцарии Ги Пармелен (Guy Parmelin) провёл в аэропорту Женевы консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским. На этой двусторонней встрече обсуждались посредническая роль Швейцарии, послевоенное восстановление Украины и возможное соглашение о свободной торговле между Швейцарией и Украиной.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
Показать больше

«Я рад снова видеть вас после Давоса», — сказал швейцарский президент, приветствуя Владимира Зеленского вскоре после 22:00. Пармелен имел в виду их встречу в январе, во время Всемирного экономического форума. Со швейцарской стороны во встрече участвовал Габриэль Люхингер (Gabriel Lüchinger). «Габриэль, мы знакомы», — подчеркнул Владимир Зеленский. Украинского президента сопровождали министр иностранных дел Андрей Сибига и Рустем Умеров, главный переговорщик Украины.

16 июня 2026 года, Франция, Эвиан: Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствует президента Украины Владимира Зеленского перед началом рабочей сессии, посвященной вопросам мировой торговли, Ирана и войны в Украине, в рамках саммита «Большой семерки» в Эвиане.
16 июня 2026 года, Франция, Эвиан: Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствует президента Украины Владимира Зеленского перед началом рабочей сессии, посвященной вопросам мировой торговли, Ирана и войны в Украине, в рамках саммита «Большой семерки» в Эвиане. Keystone / AP

Украинская делегация прибыла в Женеву, направляясь на саммит «Группы семи» (G7), который проходит неподалёку, во французском городе Эвиан, у самой границы со Швейцарией. В понедельник Пармелен поочерёдно встречал в женевском аэропорту лидеров стран G7, прибывавших на саммит. Исключением стал президент Франции Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron): будучи лидером принимающей стороны, он приехал в Эвиан ещё в воскресенье, минуя Женеву. «Чтобы обеспечить такой приём, нужны подходящие условия — например те, что предлагает Женева международная», — заявил Ги Пармелен на пресс-конференции.

Показать больше
В Женеве в это воскресенье полиция досрочно прекратила демонстрацию против саммита «Группы семи» во французском курортном городе Эвиан.

Показать больше

Акция в Женеве против саммита G7 переросла в беспорядки

Этот контент был опубликован на В акции участвовали десятки тысяч человек, большинство демонстрантов вели себя мирно, однако некоторые из них начали вступать в столкновения с полицией.

Читать далее Акция в Женеве против саммита G7 переросла в беспорядки

Под Женевой международной обычно понимают сеть расположенных в городе организаций ООН, международных структур, дипломатических представительств и гуманитарных институтов, благодаря которым Женева остаётся одной из главных мировых площадок многосторонней дипломатии. Ги Пармелен также прокомментировал беспорядки, произошедшие в Женеве в воскресенье во время акции против саммита G7. По его словам, федеральное правительство, как и власти Женевы, «самым решительным образом осуждает» эти события. Ответственные за насилие должны предстать перед судом, добавил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон (справа) идет рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским у отеля «Рояль» в рамках саммита «Большой семерки» в Эвиан-ле-Бен, Франция, во вторник, 16 июня 2026 года.
Президент Франции Эммануэль Макрон (справа) и президент Украины Владимир Зеленский у отеля «Рояль» в рамках саммита «Большой семерки» в Эвиан-ле-Бен, Франция, во вторник, 16 июня 2026 года. Keystone / AP

Некоторые эпизоды воскресной демонстрации против G7 сопровождались насилием: были разбиты витрины, повреждены автобусные остановки и подожжён автомобиль. После двусторонних встреч с представителями Бразилии, Евросоюза и Украины в понедельник Пармелен во вторник должен встретиться в Эвиане с премьер-министром Великобритании Киром Стармером (Keir Starmer). Кроме того, у него запланированы короткие беседы с другими лидерами ведущих развитых стран мира.

Также по теме:

Показать больше
Зеленый свет соглашению между Швейцарией и Украиной о восстановлении

Показать больше

Внешняя политика

Швейцария подключит бизнес к восстановлению Украины

Этот контент был опубликован на Обе палаты парламента одобрили двустороннее швейцарско-украинское соглашение, которое позволит швейцарским частным компаниям участвовать в восстановлении Украины.

Читать далее Швейцария подключит бизнес к восстановлению Украины

Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Показать больше

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR