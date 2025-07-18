Как мы стояли в автомобильной пробке у Сен-Готарда

На участке автомагистрали между городами Вассен и Гёшенен движение замедляется и скоро встает намертво, учащается только пульс. SWI

В Швейцарии есть традиция: каждый год, во время наступления периода зимних или летних отпусков, у въезда в Сен-Готардский автотоннель возникает пробка — для швейцарских, да и не только, автомобилистов она стала давно неизменным атрибутом пребывания в альпийской республике. Более того, это вечное страдание уже не ограничивается только отпускными сезонами. Транспортный коллапс в Швейцарии все чаще становится нормой, и возникает вопрос: что делать?

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Марк Лойтенэггер Я пишу о демографических изменениях и тенденциях в обществе и дискуссиях на темы, связанные с демографией, в Швейцарии. Я пришёл в SWI swissinfo.ch после 15 лет работы в местной газете в Цюрихе. Доступно на 1 другом языке Deutsch de Gotthardstau: Zahlen und Tricks, die Autofahrer kennen sollten Оригинал Читать далее Gotthardstau: Zahlen und Tricks, die Autofahrer kennen sollten

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Перед нами — россыпь тормозных огней, то гаснущих, то снова вспыхивающих. На участке автомагистрали между городами Вассен и Гёшенен движение замедляется и скоро встает намертво, учащается только пульс. Пробка у въезда в Сен-Готардский автомобильный тоннель давно стала привычным явлением, причем не только в сезон отпусков. И в целом это логично: если с севера на юг Европы ведет только одна магистраль (что, кстати, не так, о чем ниже) и если у Сен-Готарда она утыкается в 17-километровый тоннель со всего двумя полосами, работающими в реверсном режиме, то, видимо, затор тут будет запрограммирован заранее.

Пробки тут, и в самом деле, возникают примерно в каждый третий день в году. По данным Федерального ведомства Швейцарии по вопросам организации дорожного движения (Astra, подразделение Министерства транспорта, энергетики и коммуникаций UVEK), за период с 2012 по 2022 год количество часов простоя у Сен-Готарда утроилось с 600 до 1 800 часов в год. А по последним данным, ситуация выглядит ещё хуже: только за 2024 год здесь зафиксировано 1 544 часа пробок (у северного портала) и 1 657 часов — у южного.

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Абсолютный рекорд — пробка в 28 километров и в 5 часов ожидания — был установлен в 1999 году, когда альтернативный маршрут через перевал Сан-Бернардино был перекрыт из-за случившегося в том регионе наводнения. Этот антирекорд повторился в 2017 году, причиной стало возгорание автобуса в тоннеле Сан-Бернардино. Без таких катастроф ожидание в пробке обычно занимает 2–3 часа в пиковые дни. Сегодня через Сен-Готард ежегодно проходит более 7 миллионов автомобилей — в 1981 году, в первый год полноценной работы тоннеля, их было вдвое меньше.

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К сожалению, не обошлось без катастроф: 24 октября 2001 года в Сен-Готардском тоннеле произошло лобовое столкновение двух грузовиков, один из которых по неустановленной причине выехал на встречную полосу. В результате начался сильный пожар, охвативший более десятка автомобилей. Погибли 11 человек, десятки пострадали. Из-за высокой температуры, густого дыма и отсутствия аварийных выходов спасательные работы были крайне затруднены. Тоннель был закрыт на два месяца. Трагедия стала поворотным моментом в транспортной политике Швейцарии: были ужесточены правила движения для грузовиков, введены меры по ограничению транзитного автотранспорта и принято решение о строительстве второй туннельной трубы.

Можно ли что-то изменить к лучшему?

Идей в Швейцарии в этом смысле предостаточно. Вот только найти для них политическое большинство — это задача посложнее поиска квадратуры круга. Например, можно было бы ввести плату за проезд на основании гибкой тарифной сетки, что могло бы более эффективно перераспределять поток в течение дня. Но это нанесло бы удар по интересам и так хронически изолированного от остальной страны кантона Тичино. А что, если создать систему бронирования временных слотов для проезда? Эта идея тоже едва ли реализуема — для неё пришлось бы в узких альпийских долинах строить гигантские парковки. Грузовые поезда, которые перевозят машины, как это делает поезд под Ла-Маншем? Это только усилило бы транспортную нагрузку на регион.

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В 2030-х годах будет готова вторая труба автомобильного тоннеля. Но её строят только для того, чтобы развести встречные потоки по разным тоннелям (это исключило бы такие катастрофы, как в октябре 2001 года), а не для увеличения пропускной способности этого транспортно-инфраструктурного объекта. В противном случае такое строительство стало бы нарушением положений так называемой Альпийской инициативы, принятой более 30 лет назад на референдуме и гарантирующей защиту альпийского ландшафта от чрезмерного транзитного трафика путем перевода перевозок с асфальта на железные дороги.

Иностранцы будут платить транзитный сбор? Автомобилисты из-за рубежа, пересекающие Швейцарию транзитом, в будущем могут быть обязаны уплачивать особый дорожный сбор. Насколько совместима такая мера с действующим законодательством? На Пасху, Пятидесятницу и в начале сезона летних и зимних каникул и отпусков перед Сен-Готардским автомобильным тоннелем регулярно образуются многокилометровые пробки. Многие едут на юг, в том числе транзитом из-за границы через Сен-Готард. Недавно несколько депутатов федерального парламента Швейцарии одновременно выдвинули инициативы, предусматривающих введение транзитного сбора, обязательного для иностранных водителей. По словам депутата от кантона Ури Симона Штадлера (Simon Stadler) сбор мог бы взиматься автоматически при проезде, например, по маршруту от Вайля-на-Рейне на границе с Германией до Комо на границе с Италией. Тарифы могли бы выше — в пиковые периоды, и ниже — в будние дни. Это, по мнению авторов инициатив, поможет разгрузить автомагистраль. Но возникает вопрос: не является ли такой сбор дискриминационным по отношению к иностранцам? Симон Штадлер считает, что сейчас пока в невыгодном положении находятся сами жители кантона Ури — из-за заторов они вынуждены терять время утром по пути в офис и обратно домой вечером. Неясно правда, не нарушит ли такая мера Соглашение о наземном транспорте между Швейцарией и ЕС. По словам депутатов, в ведомстве Альберта Рёшти (Albert Rösti, министр транспорта) считают такой сбор теоретически допустимым, но официального экспертного заключения на этот счет пока нет. Федеральный совет (кабмин) должен будет обсудить этот вопрос с ЕС, после чего данные инициативы вернутся на рассмотрение парламента. Ассоциация «Туристический клуб Швейцарии» (TCS) пока не определился со своей позицией. Её представитель Марко Вёльфли (Marco Wölfli) напоминает в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка, что аналогичные предложения ранее отклонялись как юридически сомнительные или чрезмерно бюрократичные.

Поэтому пока на данный момент с целью улучшения ситуации возможны только вспомогательные и регулирующие паллиативные меры. В часы пик, например, на трассе А2 снижается максимальная допустимая скорость движения, а при длине пробки более трёх километров съезды с автобана в города Гёшенен и Вассен закрываются — чтобы не допустить бокового трафика по кантональным трассам. А между тем Сен-Готард все ближе и ближе. Когда мы выезжали, навигатор показывал нам «жалкие» 10 минут задержки из-за затора у северного портала. Но вскоре это число начало неуклонно расти: 20 минут, 30… Сейчас — уже 40. Пробка перед нами удлиняется.

На референдуме 24 ноября 2024 года избиратели отрицательно ответили на вопрос, следует ли расширять автобаны в Швейцарии? Keystone / Gaetan Bally

Прямо перед нами — машина с нидерландскими номерами, вот она медленно подаётся вперёд и тут же останавливается. Мы — в самой гуще затора. Швейцария по праву гордится одной из самых плотных сетей скоростных автодорог в мире, но её пропускная способность всё чаще оказывается на грани возможного. Расширять эту сеть почти перестали: последняя программа точечного устранения узких мест на дорогах (так называемый проект Engpassbeseitigung, как его прозвали в прессе) была отклонена избирателями на референдуме в 2024 году.

Работа с перегрузкой

Дороги, работающие с перегрузкой, стали ежедневной реальностью, 87% всех пробок в Швейцарии возникают не из-за аварий или погодных условий, а из-за банального превышения проектной нагрузки данного участка автомагистрали. И главная проблема здесь — так называемые «критические точки», в которых даже незначительный сбой приводит к каскадному коллапсу по всему региону. В 2024 году, что интересно, общий трафик увеличился в стране всего на 0,7%, но число часов, проведенных в пробках — на 13,9%. Тем не менее, по международным меркам, ситуация в Швейцарии пока ещё вполне терпима. В рейтинге 2024 года Global Traffic Scorecard от Inrix Цюрих занимает лишь 48-е место среди городов с наибольшими потерями времени в пробках, Базель — 129-е, Женева — 209-е.

При пробке длиной более трёх километров съезд с автомагистрали на Гёшенен (Göschenen, на фото) и Вассен (Wassen) может быть перекрыт. SWI

По версии навигационного предприятия TomTom (он использует иной метод подсчёта), Цюрих находится на 80-м месте, Женева — на 87-м, Базель — на 278-м. Для сравнения: в Стамбуле, Нью-Йорке или Бангалоре ситуация в разы хуже. Но если миграция, досуговая мобильность и маятниковая занятость будут расти в том же темпе, то Швейцарии скоро и в самом деле будет грозить настоящий транспортный кризис. Впрочем, пробки уже сейчас ведут к заметному экономическому ущербу. По оценкам Федерального Ведомства Швейцарии по вопросам пространственного развития (Bundesamt für Raumentwicklung ARE), только прямые потери от задержек в пути составляли в 2019 году более 3 миллиардов франков в год — а это больше, чем стоимость строительства второй трубы Сен-Готардского автомобильного тоннеля.

Шанс в виде инноваций

Но вот поток снова кое-как двинулся. Позади нас — бельгиец на Alfa Romeo 4C. Почему он не выбрал маршрут по перевалу? И вообще, когда наконец в стране наступит будущее в плане автомобильного движения? В США и Китае уже курсируют первые роботы-такси. Всё больше автомобилей в мире оснащаются системами адаптивного круиз-контроля, способными к частично автономному движению. А это уже меняет саму логику транспортного потока, ведь многие пробки в плотном потоке возникают просто из-за «эффекта гармошки»: одно резкое торможение провоцирует волну задержек, которая мультиплицируется за счет каждого следующего автомобиля.

Четыре совета: как сделать удачной поездку через Швейцарию Через Швейцарию и её альпийский массив проходят не одна, а четыре важнейшие транспортные оси в направлении «север — юг». Помимо маршрута через Сен-Готард (Gotthard), действуют три альтернативных направления: — Сан-Бернардино (San Bernardino), — Симплон (Simplon, с возможностью перевозки машин на поезде, платно), — Большой Сен-Бернар (Grand-Saint-Bernard, платный тоннель). В зависимости от вашей точки отправления, пункта назначения и текущей дорожной ситуации эти маршруты могут существенно различаться по скорости прохождения. Например, если время ожидания у Сен-Готардского тоннеля превышает один час, то объезд по туннелю Сан-Бернардино может быть целесообразным для всего транспортного потока. 1. Альтернатива при умеренной пробке — перевал При заторе длительностью от 30 до 60 минут в тёплое время года стоит рассмотреть поездку через исторический Сен-Готардский перевал мимо знаменитого Чертова моста. Так вы не только сэкономите время, но и сможете насладиться живописными пейзажами и сделать остановку в одном из придорожных кафе. Важно своевременно съехать с автомагистрали A2. При выборе маршрута через перевал нужно помнить: этот выбор необратим — возврат на автобан будет невозможен. Кроме того, при пробке длиной более трёх километров съезд с автомагистрали на Гёшенен (Göschenen) и Вассен (Wassen) может быть перекрыт. 2. Планируйте поездку заранее и избегайте часов пик Тем, кто может, стоит планировать поездку заранее, ориентируясь на периоды наименьшей нагрузки. Автодорожная ассоциация Touring Club Schweiz (TCS) публикует ежедневные прогнозы дорожной загруженности на своём сайте. В период отпусков наименее загруженное время для поездки по маршруту через Сен-Готард — со вторника по четверг, ранним утром или поздним вечером. Перед выездом и в пути рекомендуется проверять актуальную дорожную обстановку и при необходимости корректировать маршрут. 3. Используйте цифровые инструменты для оценки ситуации Во время поездки особенно важно отслеживать дорожную ситуацию в реальном времени. Надёжную информацию предоставляют как цифровые сервисы TCS, так и Google Maps, который, по мнению многих водителей, сегодня предлагает одни из самых точных данных о трафике, пробках и перекрытиях. 4. Правильное поведение в плотном потоке снижает риск пробок Чтобы не усугублять ситуацию на перегруженных участках, следует избегать ненужных перестроений и резкого торможения. Если в автомобиле установлен адаптивный круиз-контроль (с поддержанием дистанции), его стоит активировать: это способствует равномерному движению, снижает риск резких манёвров и увеличивает общую пропускную способность дороги.

Противоядие давно известно: равномерное движение. На автобанах с плотным потоком скорость в 80 км/ч — наиболее эффективна. Ещё лучше — когда работают ассистенты, контролирующие дистанцию до впереди идущей машины. По данным ВТШ Цюриха (ETH Zürich) стоит оснастить такими системами 5–10% машин, и поток будет существенно упорядочен. А что будет, если такие технологии станут нормой? Голландец впереди опять жмет на тормоза. Все, с нас довольно. Включаем поворотник и уходим вправо — на длинную полосу съезда к городу Гёшенен, благо съезд на него пока открыт.

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Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.