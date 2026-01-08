Трагедия в Кран-Монтане: Швейцария в трауре и неудобные вопросы

Как подобная трагедия вообще могла произойти в Швейцарии — стране, которую все привыкли считать образцом строгих правил и порядка? Keystone / Cyril Zingaro

Пожар в Кран-Монтане вызвал за рубежом недоумение и критику: как подобная трагедия вообще могла произойти в Швейцарии — стране, которую все привыкли считать образцом строгих правил и порядка?

16 минут

Через несколько дней после пожара в Кран-Монтане становится ясно одно: этой трагедии можно было избежать. Если бы действующие нормы безопасности соблюдались, то последствия (40 погибших, из них 20 несовершеннолетних, и 116 пострадавших) почти наверняка оказались бы значительно менее тяжёлыми. Не исключено, что и самого пожара удалось бы избежать. И сама трагедия, и возникающие после нее вопросы и все размышления по итогам несчастья, разумеется, не остались незамеченными за пределами страны, тем более что среди погибших и пострадавших были иностранные граждане.

Соседи Швейцарии испытывают искреннее сочувствие, и оно велико, но к нему всё отчётливее уже примешиваются недоумение и порой даже гнев. «Возможно, пришло время стране мнимого совершенства опустить взгляд — но не от стыда, а с тем чтобы просто взглянуть в лицо реальности», — так, например, пишет итальянская пресса. Швейцарию сегодня фактически призывают: докажи, что ты, страна, привыкшая учить других порядку, способна справиться с трагедией, поколебавшей самые основы твоего привычного жизненного уклада.

Деревенская логика — глобальная ответственность

После трагедии власти Кран-Монтаны поначалу отреагировали, скажем прямо, по-деревенски. Формально это объяснимо: постоянное население этой общины составляет менее 11 тысяч человек. Зимой, однако, оно может увеличиваться до 40 тысяч и в этот период тихая швейцарская деревня превращается в настоящий международный гламурный курорт. Неизбежно возрастает и степень ответственности: так что Кран-Монтана одновременно и мала, и велика. Это почти аллегория самой Швейцарии — географического карлика и экономического гиганта. Когда ситуация осложняется, Швейцария склонна действовать втихаря и незаметно, но при необходимости она способна собраться и действовать с открытым забралом.

И вот сейчас мир наблюдает за тем, как страна пытается справиться с одной из самых страшных катастроф в своей истории. Как она отреагирует, не переложит ли всю ответственность на свой запутанный федерализм? Или же она проявит государственную зрелость, обеспечив прозрачность расследования причин катастрофы, оказав поддержку пострадавшим и выплатив компенсации погибшим? Так или иначе, сегодня страна сталкивается едва ли не с самым серьёзным имиджевым кризисом. Во время визита в кантональную клинику кантона Вале министр внутренних дел Элизабет Бом-Шнайдер (Elisabeth Baume-Schneider, курирует социальный блок) сформулировала ситуацию предельно ясно: «Трагедия в Кран-Монтане будет иметь последствия, которые выйдут далеко за пределы и кантона Вале, и всей Швейцарии».

Скорбь и шок

В первые дни после трагедии страну накрыла пелена скорби. Затем наступила шоковая фаза: страна впала в оцепенение от осознания того, что, несмотря на всю формальную строгость нормативного регулирования сфер туризма и общественного питания, один из самых популярных баров Кран-Монтаны все равно превратился в смертельную ловушку. Скорбь и шок — это две очень разные эмоции. Скорбь тиха и печальна: она оплакивает утрату и ищет моральной поддержки. Именно так сначала и отреагировала Швейцария. Шок же — громок и нетерпелив; он требует ясных ответов на вечные вопросы «Кто виноват»? и «Что делать»?

Именно так и отреагировал остальной мир, и именно этого и ожидают родные и близкие погибших, прибывшие в Швейцарию из самых разных стран, чтобы принять участие в траурных церемониях. Италия, устами своего посла в Швейцарии Джан Лоренцо Корнадо (Gian Lorenzo Cornado), а также Франция, открывшая «собственное зеркальное расследование», уже ясно дали понять, что будут внимательно следить за ходом швейцарского разбирательства, причем «до тех пор, пока не будет установлена истина и восстановлена справедливость».

Местные власти под огнём критики

Причин для такого недоверия более чем достаточно. Вместо того чтобы успокоить ситуацию или внести ясность, пресс-конференция, проведённая правлением муниципального образования Кран-Монтана через неделю после трагедии, лишь подлила масла в огонь. На ней прозвучали весьма неубедительные ответы на острые вопросы, на поверхность всплыла целая череда очевидных упущений. Подвергшийся резкой критике председатель правления общины Кран-Монтана Николя Феро (Nicolas Féraud) признал, что сгоревший бар не проверялся на протяжении многих лет начиная с 2019 года. Когда итальянский журналист спросил его, намерена ли коммуна принести извинения, он ответил лишь: «А мы уже не раз выражали нашу скорбь». Скорбь — это, как известно, попытка заглушить шок. А это две разные эмоции.

Серьёзные вопросы возникли к генеральному прокурору кантона Вале Беатрис Пийу (Béatrice Pilloud). В частности, ей ставят в вину тот факт, что адвокатов пострадавших не допускают к допросам подозреваемых, в отношении которых, конечно, действует презумпция невиновности. «Это ограничение введено для того, чтобы избежать ненужных утечек в СМИ», — объясняет она. «Это решение просто шокирует нас всех, — возражает адвокат Ромен Жордан (Romain Jordan), представляющий интересы нескольких пострадавших семей. — Уважение к памяти жертв должно быть обеспечено на любом этапе следствия; их близким и законным представителям необходимо предоставить как минимум те процессуальные права, которые гарантированы им законом».

Жить и давать жить другим

Кантон Вале в самой Швейцарии нередко воспринимается как регион, населённый очень своеобразно мыслящими людьми. Нередки анекдоты про валезанцев, говорящих, к тому же, на таком диалекте немецкого, который не понятен вообще никому в Швейцарии. Вале — это такая «свободная альпийская республика», у которой есть «собственная стать», своего рода добродушный Дикий Запад страны. «Вы поэтому не влезайте, мы во всём разберёмся между собой, по-своему» — именно так со стороны выглядит менталитет тех, кто населяет Вале. За последние десятилетия кантон пережил стремительную модернизацию, превратившись в совокупность инновационных предприятий в области биотехнологий и энергетики.

Наибольший прирост населения в 2023 году был зафиксирован в кантонах Вале (на фото, +2,4 процента), Шаффхаузен и Ааргау (по +2,2 процента). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Но его ещё совсем недавняя история изобилует самыми разными скандалами, нередко связанными с виноделием, случаями откровенного браконьерства, нарушениями экологических и природоохранных норм и даже крупными финансовыми катастрофами. Так, на этой неделе порталу Swissinfo стало известно, что в некоторых отелях кантона Вале противопожарные проверки не проводились десятилетиями. Это отчасти объясняется культурными и географическими особенностями региона. В этом по-прежнему глубоко католическом кантоне человек в конечном счёте отвечает лишь перед Богом — и здесь склонны не учить никого жизни, а давать людям поступать по собственному усмотрению и на собственный страх и риск.

Свою роль играют и билингвизм (половина Вале говорит на том самом странном немецком диалекте, половина — на французском, но таком… тоже очень не-тороп-ливом), и раздробленность территории кантона, которая состоит из множества слабо между собой связанных долин. Чтобы жить спокойно самим, нужно дать жить спокойно и другим. Швейцарский федерализм лишь усиливает эту логику. Федеральный центр в целом задаёт в стране общие рамки, кантоны (субъекты федерации) — каждый на свой фасон — отвечают за правоприменительную практику. При этом, в отличие от других кантонов, кантон Вале передаёт все вопросы обеспечения безопасности в сфере общественного питания на уровень муниципальных образований, а на этом уровне управление и менеджмент порой организованы… по-деревенски.

Пределы «швейцарского особого пути»

То есть политические должности на муниципальном уровне не обязательно замещаются профессионалами, скорее гражданами-добровольцами, порой трудящимися в правлениях общин без отрыва от основной работы. Швейцария гордится этой системой, обеспечивающей близость политики к народу, однако по-настоящему эта система функционирует лишь при наличии ярко выраженной личной ответственности за то, что «совершается дома».

«В спокойные времена наша модель работает просто прекрастно: федерализм, непрофессиональная политика, близость власти к людям, все это замечтально, — пишет газета BlickВнешняя ссылка. — Но в момент кризиса все её слабые места становятся особенно очевидными. Ответственность у нас распределена между самыми разными уровнями, а в итоге очень часто никто не чувствует себя ответственным ни за что». Один из самых неудобных вопросов прозвучал на той самой пресс-конференции с участием представителей муниципальных властей Кран-Монтаны: «Мы постоянно говорим о швейцарской непрофессиональной модели политического управления, но насколько тогда председатель правления общины вообще в принципе компетентен в плане организации проведения столь сложных и жизненно важных проверок таких объектов, как этот бар»?

Глава общины заявил в ответ, что муниципалитет, де, «умеет окружать себя» людьми, которые знают, что необходимо в каком случае делать. В Швейцарии так поступают часто и на всех уровнях. Помните референдум по электронному удостоверению личности? Сначала власти хотели отдать этот вопрос на аутсорсинг частным фирмам, так дешевле, но в итоге народ настоял на том, чтобы такие документы выдавало только государство. Но на федеральном уровне, по меньшей мере, есть специалисты, а на коммунальном уровне? Кто в Кран-Монтане отвечал за противопожарный мониторинг? Вот именно: непрофессиональная политика предполагает постоянную ротацию кадров и менеджмент, который осуществляется порой людьми без специальной подготовки.

«В сфере пожарной безопасности у нас не существует единых стандартов, — отмечает владелец одного из отелей в кантоне Вале. — Кто-то приходит на должность и относится к проверкам серьёзно, а потом его сменяет другой человек, и ему на всё это обращать внимания как-то не хочется». Во время выступления местных властей на той пресс-конференции выявились и противоречия. С одной стороны, председатель правления общины Кран-Монтана не считал, что его чиновники не справляется со своей служебной нагрузкой. С другой стороны, он подчеркивал, что объём работы, ложащейся на управленческий аппарат, особенно с учетом имеющихся (скромных) кадровых ресурсов, «просто огромен», при том, что за противопожарные проверки в Кран-Монтане отвечают 5 (пять) человек. Пожарные же утверждают: если бы возгорание произошло, скажем, в обычную ночь, а не в новогоднюю, когда персонал в любом случае находится на дежурстве в казармах, то последствия могли бы быть ещё более тяжёлыми. То есть проблема кадрового обеспечения все-таки существует?

Экстренная помощь: эффективность и солидарность

За рубежом многие выразили удивление тем, что в первые минуты спасением пострадавших занимались непрофессионалы, усматривая в этом как минимум дилетантизм и системную неподготовленность к чрезвычайным ситуациям. Однако со стороны тех, кто оказался на месте трагедии в первые минуты, звучат иные оценки. Как раз общественная солидарность и гражданская вовлечённость и стали для многих шансом выжить. С этим согласен и Штефан Ганцер (Stéphane Ganzer), глава Министерства безопасности кантона Вале.

«В этом, собственно, и заключается особенность нашей швейцарской модели: профессионалы и непрофессионалы работают рука об руку, и эта схема уже доказала свою жизнеспособность», — уверенно заявил он на следующий день после трагедии в эфире местной радиостанции. «Вся система оказания экстренной помощи сработала образцово», — отметил в интервью общественному франкоязычном швейцарскому телевидению RTS анестезиолог из Женевы, который случайно оказался в Кран-Монтане в ночь пожара. — Лично я не видел сбоев, при этом я видел огромную взаимную поддержку».

Структурные трещины солидарности

Однако эта солидарность, не вызывающая сомнений на индивидуальном уровне, сегодня обнаруживает очевидные структурные изъяны. В Швейцарии вообще солидарность выстроена иерархически: сильный помогает слабому. Если гражданин не в состоянии самостоятельно покрыть ущерб — то вмешивается община; если и её ресурсов оказывается недостаточно — ответственность берёт на себя кантон; если и кантон исчерпывает свои возможности — в дело вступает федеральный центр. Именно по такой схеме развивались события после катастрофы в деревне Блаттен. По тому же принципу устроены и кантональные страховые системы: все платят страховые взносы, все вовлечены в профилактику рисков, а если бедствие всё же происходит — то срабатывает коллективная защита.

А вот кантон Вале — один из немногих кантонов в Швейцарии, где не существует ни кантонального страхования недвижимости, ни обязательства частных лиц страховать свое имущество. В Блаттене, к примеру, часть домовладельцев оказалась вообще не застрахована. Левые силы в кантоне Вале уже много лет пытаются изменить ситуацию, выступая в пользу создания единой кантональной системы страхования недвижимости, которая обладала бы всем необходимым потенциалом: финансовыми ресурсами, институциональной независимостью, прямой заинтересованностью и профессиональной экспертизой в сфере противопожарной профилактики. Однако кантональный парламент каждый раз жёстко отвергал эту модель.

А между тем Вале в значительной степени пользуется преимуществами, которые он получает за счет так называемого «механизма финансового выравнивания» (NFA). В 2026 году он от куда более богатых кантонов получил финансовых трансферов на сумму в 826 миллионов. Кроме того, этот горный кантон получает значительную поддержку своих усилий и в области предотвращения природных угроз, а финансируется эта поддержка также кантонами, экономически более сильными, чем Вале. И именно поэтому в Цюрихе или в Базеле всё чаще с раздражением отмечают, что, несмотря на все эти деньги, кантон Вале ведет себя халатно и пренебрегает даже элементарными правилами коллективной безопасности.

И всё же в эту пятницу ни Кран-Монтана, ни кантон Вале не останутся наедине со своей скорбью. В память об одной из самых страшных трагедий в своей истории сегодня вся Швейцария станет единой нацией.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

