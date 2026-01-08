The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Швейцарская политика

Трагедия в Кран-Монтане: Швейцария в трауре и неудобные вопросы

Кран-Монтана
Как подобная трагедия вообще могла произойти в Швейцарии — стране, которую все привыкли считать образцом строгих правил и порядка? Keystone / Cyril Zingaro

Пожар в Кран-Монтане вызвал за рубежом недоумение и критику: как подобная трагедия вообще могла произойти в Швейцарии — стране, которую все привыкли считать образцом строгих правил и порядка?

Этот контент был опубликован на
16 минут

Я работаю редактором и корреспондентом в Федеральном дворце. Пишу о швейцарской политике для редакции, пишущей о швейцарском зарубежье (Swiss Abroad), и веду наше политическое ток-шоу «Поговорим». Я начал заниматься региональной журналистикой в начале девяностых годов и работал во многих профессиональных направлениях, занимая руководящие должности и освещая самые разные темы. Пришёл в SWI swissinfo.ch в 2017 году.

Я пишу авторские развёрнутые статьи, используя свой богатый опыт анализа и визуализации больших массивов данных. Освещаю широкий спектр тем, в том числе место Швейцарии в мировой торговле, изменение климата и демографические процессы. Родилась и выросла во Франции, изучала международные отношения в Лионе, затем окончила школу журналистики в Лилле в 2011 году. С 2012 года я живу в Швейцарии и восемь лет проработала в RTS, прежде чем в 2020 году присоединиться к SWI swissinfo.ch.

Через несколько дней после пожара в Кран-Монтане становится ясно одно: этой трагедии можно было избежать. Если бы действующие нормы безопасности соблюдались, то последствия (40 погибших, из них 20 несовершеннолетних, и 116 пострадавших) почти наверняка оказались бы значительно менее тяжёлыми. Не исключено, что и самого пожара удалось бы избежать. И сама трагедия, и возникающие после нее вопросы и все размышления по итогам несчастья, разумеется, не остались незамеченными за пределами страны, тем более что среди погибших и пострадавших были иностранные граждане.

Соседи Швейцарии испытывают искреннее сочувствие, и оно велико, но к нему всё отчётливее уже примешиваются недоумение и порой даже гнев. «Возможно, пришло время стране мнимого совершенства опустить взгляд — но не от стыда, а с тем чтобы просто взглянуть в лицо реальности», — так, например, пишет итальянская пресса. Швейцарию сегодня фактически призывают: докажи, что ты, страна, привыкшая учить других порядку, способна справиться с трагедией, поколебавшей самые основы твоего привычного жизненного уклада.

Деревенская логика — глобальная ответственность

После трагедии власти Кран-Монтаны поначалу отреагировали, скажем прямо, по-деревенски. Формально это объяснимо: постоянное население этой общины составляет менее 11 тысяч человек. Зимой, однако, оно может увеличиваться до 40 тысяч и в этот период тихая швейцарская деревня превращается в настоящий международный гламурный курорт. Неизбежно возрастает и степень ответственности: так что Кран-Монтана одновременно и мала, и велика. Это почти аллегория самой Швейцарии — географического карлика и экономического гиганта. Когда ситуация осложняется, Швейцария склонна действовать втихаря и незаметно, но при необходимости она способна собраться и действовать с открытым забралом.

Читайте также:

Показать больше
Молодые люди танцуют в баре

Показать больше

Швейцарская политика

С какого возраста можно посещать в бары и клубы Швейцарии?

Этот контент был опубликован на Доступ несовершеннолетних лиц в бары, рестораны и ночные клубы в Швейцарии: какие нормы действующего законодательства применяются в подобных случаях?

Читать далее С какого возраста можно посещать в бары и клубы Швейцарии?

И вот сейчас мир наблюдает за тем, как страна пытается справиться с одной из самых страшных катастроф в своей истории. Как она отреагирует, не переложит ли всю ответственность на свой запутанный федерализм? Или же она проявит государственную зрелость, обеспечив прозрачность расследования причин катастрофы, оказав поддержку пострадавшим и выплатив компенсации погибшим? Так или иначе, сегодня страна сталкивается едва ли не с самым серьёзным имиджевым кризисом. Во время визита в кантональную клинику кантона Вале министр внутренних дел Элизабет Бом-Шнайдер (Elisabeth Baume-Schneider, курирует социальный блок) сформулировала ситуацию предельно ясно: «Трагедия в Кран-Монтане будет иметь последствия, которые выйдут далеко за пределы и кантона Вале, и всей Швейцарии».

Скорбь и шок

В первые дни после трагедии страну накрыла пелена скорби. Затем наступила шоковая фаза: страна впала в оцепенение от осознания того, что, несмотря на всю формальную строгость нормативного регулирования сфер туризма и общественного питания, один из самых популярных баров Кран-Монтаны все равно превратился в смертельную ловушку. Скорбь и шок — это две очень разные эмоции. Скорбь тиха и печальна: она оплакивает утрату и ищет моральной поддержки. Именно так сначала и отреагировала Швейцария. Шок же — громок и нетерпелив; он требует ясных ответов на вечные вопросы «Кто виноват»? и «Что делать»?

Именно так и отреагировал остальной мир, и именно этого и ожидают родные и близкие погибших, прибывшие в Швейцарию из самых разных стран, чтобы принять участие в траурных церемониях. Италия, устами своего посла в Швейцарии Джан Лоренцо Корнадо (Gian Lorenzo Cornado), а также Франция, открывшая «собственное зеркальное расследование», уже ясно дали понять, что будут внимательно следить за ходом швейцарского разбирательства, причем «до тех пор, пока не будет установлена истина и восстановлена справедливость».

Местные власти под огнём критики

Причин для такого недоверия более чем достаточно. Вместо того чтобы успокоить ситуацию или внести ясность, пресс-конференция, проведённая правлением муниципального образования Кран-Монтана через неделю после трагедии, лишь подлила масла в огонь. На ней прозвучали весьма неубедительные ответы на острые вопросы, на поверхность всплыла целая череда очевидных упущений. Подвергшийся резкой критике председатель правления общины Кран-Монтана Николя Феро (Nicolas Féraud) признал, что сгоревший бар не проверялся на протяжении многих лет начиная с 2019 года. Когда итальянский журналист спросил его, намерена ли коммуна принести извинения, он ответил лишь: «А мы уже не раз выражали нашу скорбь». Скорбь — это, как известно, попытка заглушить шок. А это две разные эмоции.

Показать больше
На вопрос о своей возможной отставке глава правления общины Кран-Монтана ответил отказом.

Показать больше

Последний раз в баре Le Constellation инспекторы были в 2019 году

Этот контент был опубликован на В баре Le Constellation, где в новогоднюю ночь произошёл трагический пожар, контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в последний раз осуществлялся в 2019 году.

Читать далее Последний раз в баре Le Constellation инспекторы были в 2019 году

Серьёзные вопросы возникли к генеральному прокурору кантона Вале Беатрис Пийу (Béatrice Pilloud). В частности, ей ставят в вину тот факт, что адвокатов пострадавших не допускают к допросам подозреваемых, в отношении которых, конечно, действует презумпция невиновности. «Это ограничение введено для того, чтобы избежать ненужных утечек в СМИ», — объясняет она. «Это решение просто шокирует нас всех, — возражает адвокат Ромен Жордан (Romain Jordan), представляющий интересы нескольких пострадавших семей. — Уважение к памяти жертв должно быть обеспечено на любом этапе следствия; их близким и законным представителям необходимо предоставить как минимум те процессуальные права, которые гарантированы им законом».

Жить и давать жить другим

Кантон Вале в самой Швейцарии нередко воспринимается как регион, населённый очень своеобразно мыслящими людьми. Нередки анекдоты про валезанцев, говорящих, к тому же, на таком диалекте немецкого, который не понятен вообще никому в Швейцарии. Вале — это такая «свободная альпийская республика», у которой есть «собственная стать», своего рода добродушный Дикий Запад страны. «Вы поэтому не влезайте, мы во всём разберёмся между собой, по-своему» — именно так со стороны выглядит менталитет тех, кто населяет Вале. За последние десятилетия кантон пережил стремительную модернизацию, превратившись в совокупность инновационных предприятий в области биотехнологий и энергетики.

наибольший прирост населения в 2023 году был зафиксирован в кантонах Вале (+2,4 процента), Шаффхаузен и Ааргау (по +2,2 процента).
Наибольший прирост населения в 2023 году был зафиксирован в кантонах Вале (на фото, +2,4 процента), Шаффхаузен и Ааргау (по +2,2 процента). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Но его ещё совсем недавняя история изобилует самыми разными скандалами, нередко связанными с виноделием, случаями откровенного браконьерства, нарушениями экологических и природоохранных норм и даже крупными финансовыми катастрофами. Так, на этой неделе порталу Swissinfo стало известно, что в некоторых отелях кантона Вале противопожарные проверки не проводились десятилетиями. Это отчасти объясняется культурными и географическими особенностями региона. В этом по-прежнему глубоко католическом кантоне человек в конечном счёте отвечает лишь перед Богом — и здесь склонны не учить никого жизни, а давать людям поступать по собственному усмотрению и на собственный страх и риск.

Показать больше
Скорбящие собираются вокруг цветов и свечей в память о жертвах пожара в баре "Le Constellation" в Кран-Монтане, Швейцария, в воскресенье, 4 января 2026 года. 40 человек погибли и более 100 получили серьезные травмы в результате пожара в баре "Le Constellation" в новогоднюю ночь на курорте Кран-Монтана в Швейцарских Альпах. (KEYSTONE/Жан-Кристоф Ботт)

Показать больше

Что пишет пресса Швейцарии о трагедии в Кран-Монтане?

Этот контент был опубликован на Трагедия в Кран-Монтане: швейцарская пресса обсуждает вопросы правового регулирования и мер безопасности.

Читать далее Что пишет пресса Швейцарии о трагедии в Кран-Монтане?

Свою роль играют и билингвизм (половина Вале говорит на том самом странном немецком диалекте, половина — на французском, но таком… тоже очень не-тороп-ливом), и раздробленность территории кантона, которая состоит из множества слабо между собой связанных долин. Чтобы жить спокойно самим, нужно дать жить спокойно и другим. Швейцарский федерализм лишь усиливает эту логику. Федеральный центр в целом задаёт в стране общие рамки, кантоны (субъекты федерации) — каждый на свой фасон — отвечают за правоприменительную практику. При этом, в отличие от других кантонов, кантон Вале передаёт все вопросы обеспечения безопасности в сфере общественного питания на уровень муниципальных образований, а на этом уровне управление и менеджмент порой организованы… по-деревенски.

Пределы «швейцарского особого пути»

То есть политические должности на муниципальном уровне не обязательно замещаются профессионалами, скорее гражданами-добровольцами, порой трудящимися в правлениях общин без отрыва от основной работы. Швейцария гордится этой системой, обеспечивающей близость политики к народу, однако по-настоящему эта система функционирует лишь при наличии ярко выраженной личной ответственности за то, что «совершается дома».

«В спокойные времена наша модель работает просто прекрастно: федерализм, непрофессиональная политика, близость власти к людям, все это замечтально, — пишет газета BlickВнешняя ссылка. — Но в момент кризиса все её слабые места становятся особенно очевидными. Ответственность у нас распределена между самыми разными уровнями, а в итоге очень часто никто не чувствует себя ответственным ни за что». Один из самых неудобных вопросов прозвучал на той самой пресс-конференции с участием представителей муниципальных властей Кран-Монтаны: «Мы постоянно говорим о швейцарской непрофессиональной модели политического управления, но насколько тогда председатель правления общины вообще в принципе компетентен в плане организации проведения столь сложных и жизненно важных проверок таких объектов, как этот бар»?

Показать больше
В Швейцарии после пожара в Кран-Монтане объявят траур

Показать больше

В Швейцарии после пожара в Кран-Монтане объявят траур

Этот контент был опубликован на Федеральные власти совместно со швейцарскими церквями планируют провести национальный день траура.

Читать далее В Швейцарии после пожара в Кран-Монтане объявят траур

Глава общины заявил в ответ, что муниципалитет, де, «умеет окружать себя» людьми, которые знают, что необходимо в каком случае делать. В Швейцарии так поступают часто и на всех уровнях. Помните референдум по электронному удостоверению личности? Сначала власти хотели отдать этот вопрос на аутсорсинг частным фирмам, так дешевле, но в итоге народ настоял на том, чтобы такие документы выдавало только государство. Но на федеральном уровне, по меньшей мере, есть специалисты, а на коммунальном уровне? Кто в Кран-Монтане отвечал за противопожарный мониторинг? Вот именно: непрофессиональная политика предполагает постоянную ротацию кадров и менеджмент, который осуществляется порой людьми без специальной подготовки.

«В сфере пожарной безопасности у нас не существует единых стандартов, — отмечает владелец одного из отелей в кантоне Вале. — Кто-то приходит на должность и относится к проверкам серьёзно, а потом его сменяет другой человек, и ему на всё это обращать внимания как-то не хочется». Во время выступления местных властей на той пресс-конференции выявились и противоречия. С одной стороны, председатель правления общины Кран-Монтана не считал, что его чиновники не справляется со своей служебной нагрузкой. С другой стороны, он подчеркивал, что объём работы, ложащейся на управленческий аппарат, особенно с учетом имеющихся (скромных) кадровых ресурсов, «просто огромен», при том, что за противопожарные проверки в Кран-Монтане отвечают 5 (пять) человек. Пожарные же утверждают: если бы возгорание произошло, скажем, в обычную ночь, а не в новогоднюю, когда персонал в любом случае находится на дежурстве в казармах, то последствия могли бы быть ещё более тяжёлыми. То есть проблема кадрового обеспечения все-таки существует?

Экстренная помощь: эффективность и солидарность

За рубежом многие выразили удивление тем, что в первые минуты спасением пострадавших занимались непрофессионалы, усматривая в этом как минимум дилетантизм и системную неподготовленность к чрезвычайным ситуациям. Однако со стороны тех, кто оказался на месте трагедии в первые минуты, звучат иные оценки. Как раз общественная солидарность и гражданская вовлечённость и стали для многих шансом выжить. С этим согласен и Штефан Ганцер (Stéphane Ganzer), глава Министерства безопасности кантона Вале.

«В этом, собственно, и заключается особенность нашей швейцарской модели: профессионалы и непрофессионалы работают рука об руку, и эта схема уже доказала свою жизнеспособность», — уверенно заявил он на следующий день после трагедии в эфире местной радиостанции. «Вся система оказания экстренной помощи сработала образцово», — отметил в интервью общественному франкоязычном швейцарскому телевидению RTS анестезиолог из Женевы, который случайно оказался в Кран-Монтане в ночь пожара. — Лично я не видел сбоев, при этом я видел огромную взаимную поддержку».

Структурные трещины солидарности

Однако эта солидарность, не вызывающая сомнений на индивидуальном уровне, сегодня обнаруживает очевидные структурные изъяны. В Швейцарии вообще солидарность выстроена иерархически: сильный помогает слабому. Если гражданин не в состоянии самостоятельно покрыть ущерб — то вмешивается община; если и её ресурсов оказывается недостаточно — ответственность берёт на себя кантон; если и кантон исчерпывает свои возможности — в дело вступает федеральный центр. Именно по такой схеме развивались события после катастрофы в деревне Блаттен. По тому же принципу устроены и кантональные страховые системы: все платят страховые взносы, все вовлечены в профилактику рисков, а если бедствие всё же происходит — то срабатывает коллективная защита.

Показать больше
Блаттен 1 июня 2025 года.

Показать больше

Швейцарская политика

Сколько можно заплатить за швейцарскую горную деревню?

Этот контент был опубликован на Не начинают ли горы и долины в Швейцарии отдаляться друг от друга — не только географически, но и ментально, политически?

Читать далее Сколько можно заплатить за швейцарскую горную деревню?

А вот кантон Вале — один из немногих кантонов в Швейцарии, где не существует ни кантонального страхования недвижимости, ни обязательства частных лиц страховать свое имущество. В Блаттене, к примеру, часть домовладельцев оказалась вообще не застрахована. Левые силы в кантоне Вале уже много лет пытаются изменить ситуацию, выступая в пользу создания единой кантональной системы страхования недвижимости, которая обладала бы всем необходимым потенциалом: финансовыми ресурсами, институциональной независимостью, прямой заинтересованностью и профессиональной экспертизой в сфере противопожарной профилактики. Однако кантональный парламент каждый раз жёстко отвергал эту модель.

Показать больше
К 2028 году кантон Женева впервые в истории обгонит Цуг и Цюрих по объёму взносов в пользу менее состоятельных регионов Швейцарии.

Показать больше

Швейцарская политика

Женева станет крупнейшим донором системы NFA

Этот контент был опубликован на К 2028 году кантон Женева впервые в истории обгонит Цуг и Цюрих по объёму взносов в пользу менее состоятельных регионов Швейцарии.

Читать далее Женева станет крупнейшим донором системы NFA

А между тем Вале в значительной степени пользуется преимуществами, которые он получает за счет так называемого «механизма финансового выравнивания» (NFA). В 2026 году он от куда более богатых кантонов получил финансовых трансферов на сумму в 826 миллионов. Кроме того, этот горный кантон получает значительную поддержку своих усилий и в области предотвращения природных угроз, а финансируется эта поддержка также кантонами, экономически более сильными, чем Вале. И именно поэтому в Цюрихе или в Базеле всё чаще с раздражением отмечают, что, несмотря на все эти деньги, кантон Вале ведет себя халатно и пренебрегает даже элементарными правилами коллективной безопасности.

И всё же в эту пятницу ни Кран-Монтана, ни кантон Вале не останутся наедине со своей скорбью. В память об одной из самых страшных трагедий в своей истории сегодня вся Швейцария станет единой нацией.

Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR