Швейцарский экспорт военной продукции вырос на 43%

В стоимостном выражении объем швейцарского экспорта военной продукции и товаров двойного назначения в 2025 году составил сумму в 948,2 млн франков. Keystone-SDA

В стоимостном выражении объем швейцарского экспорта военной продукции и товаров двойного назначения составил в 2025 году сумму в 948,2 млн франков.

2 минут

В 2025 году швейцарские компании сферы ВПК экспортировали военной продукции на сумму 948,2 млн швейцарских франков, что на 43% больше, чем годом ранее. Боеприпасы, бронетехника и оружие швейцарского производства закупили в общей сложности 64 страны.

Как сообщил Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, подразделение Минэкономики), в первую пятёрку стран-крупнейших импортёров швейцарской военной продукции вошли Германия (386,4 млн франков), США (94,2 млн), Венгрия (63,4 млн), Италия (62,2 млн) и Люксембург (47,4 млн).

Почти половину всех поставок — 43,2% — составили боеприпасы. Ещё 23,6% пришлись на бронетехнику. На стрелковое оружие всех калибров пришлось 10,3% экспорта. Доля комплектующих для боевых самолётов составила 6,3%, оборудования для управления огнём — 5,8%, взрывчатых веществ и топлива — 4,5%, лёгкого стрелкового оружия — 3,9%.

Как мы применяем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deep l или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

