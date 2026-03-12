The Swiss voice in the world since 1935
Швейцарский экспорт военной продукции вырос на 43%

В 2025 году Швейцария экспортировала больше военного имущества
В стоимостном выражении объем швейцарского экспорта военной продукции и товаров двойного назначения в 2025 году составил сумму в 948,2 млн франков. Keystone-SDA

В стоимостном выражении объем швейцарского экспорта военной продукции и товаров двойного назначения составил в 2025 году сумму в 948,2 млн франков.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

В 2025 году швейцарские компании сферы ВПК экспортировали военной продукции на сумму 948,2 млн швейцарских франков, что на 43% больше, чем годом ранее. Боеприпасы, бронетехника и оружие швейцарского производства закупили в общей сложности 64 страны.

Как сообщил Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, подразделение Минэкономики), в первую пятёрку стран-крупнейших импортёров швейцарской военной продукции вошли Германия (386,4 млн франков), США (94,2 млн), Венгрия (63,4 млн), Италия (62,2 млн) и Люксембург (47,4 млн).

Показать больше
Боеприпасы, с которыми работают новобранцы швейцарской армии.

Показать больше

Нейтралитет

Европа перевооружается, и ВПК Швейцарии не хочет остаться без заказов

Этот контент был опубликован на Швейцарское политическое руководство утверждает, что новые военно-экспортные правила не противоречат нейтралитету.

Читать далее Европа перевооружается, и ВПК Швейцарии не хочет остаться без заказов

Почти половину всех поставок — 43,2% — составили боеприпасы. Ещё 23,6% пришлись на бронетехнику. На стрелковое оружие всех калибров пришлось 10,3% экспорта. Доля комплектующих для боевых самолётов составила 6,3%, оборудования для управления огнём — 5,8%, взрывчатых веществ и топлива — 4,5%, лёгкого стрелкового оружия — 3,9%.

Показать больше
Профильный Комитет парламента Швейцарии предлагает допустить экспорт вооружений даже в страны, где идут вооружённые конфликты.

Показать больше

Глобальная торговля

Парламент Швейцарии смягчил правила экспорта вооружений

Этот контент был опубликован на Обе палаты швейцарского парламента одобрили более либеральные нормы и правила экспорта и реэкспорта военной продукции.

Читать далее Парламент Швейцарии смягчил правила экспорта вооружений
Показать больше
Мужчина проверяет боеприпасы

Показать больше

Война и мир

Экспорт швейцарских военных материалов на рекордном уровне

Этот контент был опубликован на Объем швейцарского экспорта военных материалов, топлива, комплектующих и готовых системы достиг рекордного показателя.

Читать далее Экспорт швейцарских военных материалов на рекордном уровне

Нейтралитет

Что означает нейтралитет в многополярном мире

Этот контент был опубликован на Бывший посол Пауль Видмер (Paul Widmer) выступает в пользу одобрения так называемой «Инициативы о нейтралитете» (Neutralitätsinitiative).

Читать далее Что означает нейтралитет в многополярном мире

