Las exportaciones suizas de armas aumentan un 43 % hasta alcanzar los 948 millones de francos
Las empresas suizas exportaron material bélico por valor de 948,2 millones de francos suizos (1.200 millones de dólares) en 2025, un 43 % más que el año anterior. Sesenta y cuatro países compraron municiones, vehículos blindados y armas fabricados por empresas suizas.
Los cinco países que más material bélico importaron fueron Alemania (386,4 millones de francos suizos), Estados Unidos (94,2 millones), Hungría (63,4 millones), Italia (62,2 millones) y Luxemburgo (47,4 millones), según informó el martes la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO).
Suiza flexibiliza la exportación de armas para proteger su industria
Algo menos de la mitad (43,2 %) de las entregas fueron municiones y casi una cuarta parte (23,6 %) fueron vehículos blindados. Las armas de todos los calibres representaron el 10,3 % de las exportaciones.
Los componentes para aviones de combate, el equipo de control de fuego, los explosivos y combustibles militares y las armas ligeras representaron el 6,3 %, el 5,8 %, el 4,5 % y el 3,9 % de todas las exportaciones, respectivamente.
