В каждом пятом туннеле Швейцарии обнаружены повреждения

Почти в каждом пятом дорожном туннеле Швейцарии обнаружены умеренные повреждения, тем не менее, их надёжность остается гарантированной. Keystone-SDA

По данным Федерального дорожного Ведомства (Astra), национальные дороги в целом находятся в Швейцарии в хорошем состоянии. Почти в каждом пятом дорожном туннеле обнаружены, правда, умеренные повреждения, тем не менее, их безопасность и надежность остаются гарантированными.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Report: one in five Swiss tunnels damaged, but safe Читать далее Report: one in five Swiss tunnels damaged, but safe

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Как заявило ведомство Astra в четверг 26 сентября 2024 года, шесть дорожных туннелей находятся в относительно плохом состоянии, поэтому в среднесрочной перспективе их придется ремонтировать, но ни один из туннелей не находится в полностью нерабочем виде.

Поводом для тревоги было также качество эксплуатационного оборудования (кабельные системы, освещение и сигнализация) в тоннелях Нойенхоф и Барегг в кантоне Аргау, поэтому в конце 2023 года там началась масштабная реконструкция. Умеренные повреждения имели в Швейцарии почти 9% важных инженерных сооружений, таких как мосты и навесные противолавинные галереи.

Готардский тоннель между Гёшененом и Айроло иногда закрывают ночью на профилактические работы. Franca Pedrazzetti, Beat Brechtbühl

Однако и эти недостатки никак не влияли на статику конструкций и проблемой для безопасного движения они не были. Конструктивная и общая безопасность примерно 0,7 процента сооружений, находящихся в плохом состоянии, также гарантирована, однако в ближайшие несколько лет их придется или отремонтировать, или заменить.

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Что касается качества дорожного полотна, то оно в стране на 97% было оценено как находящееся в хорошем или приемлемом состоянии. По данным Ведомства Astra прошлом 2023 году в содержание скоростных автобанов федерального значения и региональных автодорог в стране было вложено около 1,2 млрд франков.

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Эта сумма соответствует среднему показателю инвестиций в автодорожную сеть за последние десять лет. Общая стоимость сети автомагистралей страны составляет 141 миллиард швейцарских франков (то есть столько денег нужно было бы инвестировать, чтобы построить с нуля сравнимую сеть дорог).

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