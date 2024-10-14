В каждом пятом туннеле Швейцарии обнаружены повреждения
По данным Федерального дорожного Ведомства (Astra), национальные дороги в целом находятся в Швейцарии в хорошем состоянии. Почти в каждом пятом дорожном туннеле обнаружены, правда, умеренные повреждения, тем не менее, их безопасность и надежность остаются гарантированными.
Как заявило ведомство Astra в четверг 26 сентября 2024 года, шесть дорожных туннелей находятся в относительно плохом состоянии, поэтому в среднесрочной перспективе их придется ремонтировать, но ни один из туннелей не находится в полностью нерабочем виде.
Поводом для тревоги было также качество эксплуатационного оборудования (кабельные системы, освещение и сигнализация) в тоннелях Нойенхоф и Барегг в кантоне Аргау, поэтому в конце 2023 года там началась масштабная реконструкция. Умеренные повреждения имели в Швейцарии почти 9% важных инженерных сооружений, таких как мосты и навесные противолавинные галереи.
Однако и эти недостатки никак не влияли на статику конструкций и проблемой для безопасного движения они не были. Конструктивная и общая безопасность примерно 0,7 процента сооружений, находящихся в плохом состоянии, также гарантирована, однако в ближайшие несколько лет их придется или отремонтировать, или заменить.
Показать больше
Показать больше
Автодорога А13 восстановлена в Швейцарии в рекордные сроки
Этот контент был опубликован на
Разрушенная паводком важная региональная швейцарская автодорога А13 восстановлена в рекордные сроки без ущерба качества.
Что касается качества дорожного полотна, то оно в стране на 97% было оценено как находящееся в хорошем или приемлемом состоянии. По данным Ведомства Astra прошлом 2023 году в содержание скоростных автобанов федерального значения и региональных автодорог в стране было вложено около 1,2 млрд франков.
Показать больше
Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch
Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.
Эта сумма соответствует среднему показателю инвестиций в автодорожную сеть за последние десять лет. Общая стоимость сети автомагистралей страны составляет 141 миллиард швейцарских франков (то есть столько денег нужно было бы инвестировать, чтобы построить с нуля сравнимую сеть дорог).
Показать больше
Показать больше
Швейцарская история любви и ненависти к бетону
Этот контент был опубликован на
Энтузиасты архитектуры испытывают ностальгию по этому материалу, а другим он кажется холодным и безликим.
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.