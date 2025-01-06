События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Урс Ронер (справа), чей послужной список которого пестрит разного рода скандалами, возглавлял банк по 2021 год, а сегодня газеты Le Temps и Sonntagszeitung связывают его имя с русской мафией. © Keystone

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа.

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Игорь Петров



Род. 1969 г. в Москве, отслужил два года (1987-1989) в Погранвойсках, в том числе на Памире на афганской границе, где впервые увидел горы. Выпускник Исторического факультета МГУ, канд. ист. наук, защитил диссертацию по внешней политике Германии 1919-1929 гг., преподаватель РГГУ и Правовой Академии Минюста России, где еще заведовал международными академическими связями, дипломат (работа в длительных командировках в Германии и Швейцарии), журналист, переводчик, писатель, автор монографий «Очерки истории Швейцарии» и «Введение в страноведение Швейцарии», владеет немецким и английским языками, с 2012 года – руководитель русскоязычной редакции портала SWI Swissinfo. Людмила Клот

Родилась в Ярославле, пришла в журналистику в конце 1990-х, писала на темы общества и политики, ездила в командировки по российским регионам, была парламентским корреспондентом в Москве. С 2001 года живет в Швейцарии. В 2007 году получила диплом магистра в области СМИ в Университете Женевы, занялась мультимедийной журналистикой, с 2013 года работает в SWI Swissinfo. Владеет французским, немецким и английским.

Сегодня в выпуске:

Как прекращение транзита газа из России через Украину повлияет на ЕС.

Бывший глава банка Credit Suisse Урс Ронер и российская мафия.

«Что будет с Украиной, совершенно неизвестно».

Йона Нейдхарт: «Я готов умереть за Украину».

Как прекращение транзита газа из России через Украину повлияет на ЕС

Такой вопрос в своем аналитическом материале ставит швейцарский общественный телеканал SRF. Как отмечает телеканал, Украина решила прекратить транзит газа, с тем чтобы отрезать Россию от валютных доходов, которые Кремль использует для финансирования войны. Министр энергетики Украины Герман Галущенко называет запрет на транзит «историческим событием». «Россия теряет газовые рынки и понесет финансовые потери», — считает министр. Россия же со своей стороны бессильна что-либо предпринять в ответ.

Как пояснил «Газпром», нет ни юридических, ни технических возможностей для прокачки газа через Украину после официального непродления руководством в Киеве транзитного контракта. Евросоюз же был вполне готов к такому развитию событий. Европейская газовая инфраструктура уже достаточно гибка, чтобы поставлять газ нероссийского происхождения в Центральную и Восточную Европу по альтернативным маршрутам. Например, авторитарная страна Азербайджан на Каспийском море подвергается сейчас международной критике за нарушения прав человека, но при этом она недавно заметно увеличила поставки энергоносителей.

«Для ЕС в целом украинский газовый транзит в последние годы становится все менее и менее важным. В конце концов, он составлял долю менее пяти процентов. В этом отношении этот транзит будет относительно легко заменить. Но это также означает, что некоторые страны, такие как Венгрия, Словакия и Австрия, будут теперь вынуждены получать больше природного газа из других источников. А это, в свою очередь, означает, что газ будет проходить более длинные расстояния и, соответственно, он будет для них дороже», — указал телеканалу SRF Георг Цахманн (Georg Zachmann), старший научный сотрудник экономического аналитического центра Bruegel.

«Для Москвы экспорт газа на Запад всегда был средством оказания политического влияния, она всегда пыталась предоставлять отдельным странам особые условия получения газа в обмен на политическую лояльность. Теперь такая возможность устранена, и это тоже хорошая новость для Европы». SRF SWI

При этом даже после прекращения поставок через Украину российский газ продолжает поступать в Европу по другим маршрутам, включая газопроводы TurkStream и Blue Stream, проложенным по дну Черного моря. Труба TurkStream, например, снабжает не только Турцию, но и юг и юго-восток Европы. Таким образом, Москва продолжает зарабатывать миллиарды на экспорте газа в некоторые страны Евросоюза, включая Венгрию. Российские эксперты в области энергетики недавно заявили, что «Газпром» может увеличить поставки газа по этим трубопроводам на четыре-шесть млрд кубометров в год.

Георг Цахманн обращает внимание ещё и на другой момент. «Для Москвы экспорт газа на Запад всегда был средством оказания политического влияния, она всегда пыталась предоставлять отдельным странам особые условия получения газа в обмен на политическую лояльность. Теперь такая возможность устранена, и это тоже хорошая новость для Европы. Но выиграла ли Украина? Это вопрос. Транзит газа также приносил ей несколько сотен миллионов долларов дохода, давая и Украине возможность оказывать давление на Россию. Теперь же этот рычаг давления исчез».

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Бывший глава банка Credit Suisse Урс Ронер и российская мафия

Швейцарская франкоязычная газета «Ле Тан» и немецкоязычная «ЗоннтагсЦайтунг» размещают материалы по итогам публикации швейцарской парламентской следственной комиссией доклада с анализом причин гибели банка Credit Suisse. Как пишут эти СМИ, «пришла пора признать свою вину: крах второго по величине банка страны был вызван некачественным управлением, а также недоработками со стороны регулятора, федерального Ведомства по надзору за финансовыми рынками (Finma). В качестве ключевой во всей этой истории авторы отчета отдельно выделяют фигуру Урса Ронера, возглавлявшего Credit Suisse с 2011 по 2021 год».

Как пишет далее «Ле Тан», «под его руководством совет директоров не смог или не захотел обеспечить надлежащую организацию соблюдения норм банковского законодательства». В качестве примера газета приводит сюжет с отмыванием денег, принадлежащих, вероятно… русской мафии. «Все началось в 2008 году. Главным действующим лицом в этой истории тогда была Диана Гиндин, на тот момент президент инвестиционного банка Credit Suisse в Москве.

В то время испанские власти шли по следу сразу нескольких российских олигархов, подозреваемых в отмывании денег. В поле их зрения попал и некий Геннадий Петров, один из организаторов и главарей «Тамбовской ОПГ». Следователи выяснили, что на Пиренейском полуострове он скопил значительный объём активов, включая объекты недвижимости и ювелирные изделия.

«Пришла пора признать свою вину: крах второго по величине банка страны был вызван некачественным управлением, а также недоработками со стороны регулятора, федерального Ведомства по надзору за финансовыми рынками (Finma)». Keystone / Michael Buholzer

Вскоре в испанской прессе появилась информация и о том, что причастны к этим хищениям были как Диана Гиндин, так и её муж Владислав Резников, депутат Государственной Думы и заместитель председателя Комитета по финансовому рынку. После обнародования этих данных Федеральная прокуратура Швейцарии потребовала от банка Credit Suisse провести внутреннее расследование. Но Диана Гиндин как работала, так и продолжала работать в Москве. Покинула она банк только в 2016 году, за два года до окончания испанского расследования, обвинившего ее саму и её к тому моменту уже бывшего мужа в отмывании более 60 миллионов долларов. От имени Геннадия Петрова эта пара якобы скупала землю, она так же купила яхту и даже коллекцию дорогих вин.

А что же Урс Ронер? Он и Ромео Черутти, главный юрист Credit Suisse, первоначально заявили Finma, что у Дианы Гиндин не было счета в швейцарском банке, и вот это была явно ложная информация. Факт обмана оба банкира в итоге признали, но только после «нескольких раундов настойчивых допросов». Эти тревожные сигналы не остались без внимания Finma. Банку было направлено письмо с «выговором». Предполагалось даже возбудить уголовное дело против Ронера и Черутти, но ничего конкретного так и не произошло. Ничем закончилось и распоряжение Finma, требующее, чтобы в совет директоров банка был включен специалист по вопросам соблюдения нормативных требований регулятора.

Урс Ронер создал лишь с этой целью рабочую группу, которую сам же и возглавил, а регулятор Finma против этого никак не возражал. Все это отнюдь не добавляет славы Урсу Ронеру, послужной список которого и так пестрит разного рода скандалами. Уроженец Цюриха, начавший в 2004 году свою карьеру в банке на должности главного юрисконсульта, всегда отвергал все обвинения в свой адрес. В 2021 году Урс Ронер очень неохотно передал бразды правления португальцу Антонио Орта-Осорио. Позже Орта-Осорио основал консалтинговую компанию по кибербезопасности, и из всех имен, начертанных на руинах Credit Suisse, его имя принадлежит к самым непопулярным».

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«Что будет с Украиной, совершенно неизвестно»

«Ева Самойленко-Нидерер (43 года) много лет руководила детским домом в Славянске. На Рождество эта гражданка Швейцарии вернулась в восточную Украину, даже несмотря на приближающуюся российскую армию. Она хочет помогать всем, чем она только может помочь». Эту историю рассказывает своим читателям популярная швейцарская газета «Блик».

«В конце декабря 2024 года президент России Владимир Путин нанес по родному дому Евы Самойленко-Нидерер (43 года) массированный ракетно-дроновый удар. Однако в субботу перед Рождеством она вместе с младшей дочерью на междугороднем автобусе вернулась, несмотря на смертельную опасность, из Цюриха в Славянск, город, расположенный на охваченном войной востоке Украины.

Как говорит профессиональный педагог, «мы сражаемся уже три года, но мир так и не дал нам всего того, что нужно было бы для победы над Россией». До начала войны она вместе со своим мужем-украинцем руководила детским домом. Когда в 2022 году дом был разрушен русскими, она бежала на запад Украины. До последнего времени она находилась в безопасной Швейцарии. Но теперь она больше не может смотреть со стороны, как уничтожается ее родная страна.

«Что будет с Украиной — это совершенно неизвестно». Как долго она сможет ещё оставаться в Славянске? Она не знает. Как только город, расположенный рядом с фронтом, окажется в зоне досягаемости российской артиллерии, ей придется снова уехать. «Снаряды уже регулярно попадают (в цели по соседству). Но люди уже даже не реагируют на взрывы. Безумие стало печальной повседневностью», — говорит Ева Самойленко-Нидерер. Но сейчас она не просто наблюдает за войной.

«Безумие стало печальной повседневностью», — говорит Ева Самойленко-Нидерер. Serhii Chuzavkov / Ukrinform / Nurphoto

Вместе со своей организацией «Паруса надежды» она создала в Украине сеть из более пяти сотен волонтеров, которые за первые 1000 дней войны уже эвакуировали в тыл 52 000 человек и раздали нуждающимся 50 000 тонн гуманитарной помощи, в том числе пожертвования из Швейцарии. Несмотря на всю эту поддержку, страдания многих людей на востоке Украины становятся почти невыносимыми. Сирены воздушной тревоги вместо рождественских песнопений, регулярные отключение электричества вместо ярких гирлянд — для многих детей это было первое Рождество без отцов, братьев, а иногда и матерей.

«Война особенно ясно показывает всю свою жестокость именно в Рождество», — говорит убежденная христианка Ева Самойленко-Нидерер. Она уже давно потеряла надежду на то, что Украина сможет одержать победу над агрессором. Мирное же соглашение в худшем случае может означать, что весь Донецкий регион перейдет к России, включая и ее родной город Славянск. «Сотни тысяч людей будут вынуждены бежать на запад страны. Но нам, русскоязычным жителям восточной Украины, там зачастую совсем даже не рады».

Несколько месяцев она жила с тремя дочерями на западе Украины. Издевательства в школе, подозрительные взгляды в ответ на каждое русское слово, почти никакой помощи переселенцам. «В какой-то момент мы больше не смогли этого выносить. Мы не можем остановить российскую армию. Но у нашей организации есть тысячи возможностей каждый день хоть немного, но помогать пострадавшим», — говорит Ева Самойленко-Нидерер. Именно поэтому она и вернулась под огонь русских пушек.

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Йона Найдхарт: «Я готов умереть за Украину»

Швейцарский доброволец из Украины Йона Найдхарт (Jona Neidhart, 37 лет) уже неделю как вернулся в охваченную войной страну. Его цель — как можно быстрее попасть на фронт вместе с какм-то украинским элитным подразделением. «Я уже почти совсем приблизился к своей цели», — рассказал Найдхарт в интервью газете SonntagsBlick.

По данным газеты, он может войти в состав бригады «Азов», Третьей отдельной штурмовой бригады и Первого механизированного батальона «Волки Да Винчи» имени Дмитрия Коцюбайло. «Я готов умереть за Украину», — говорит Йона Найдхарт. В июне прошлого года он после более чем двух лет службы пулеметчиком в ВСУ вернулся в Швейцарию и сдался военной юстиции. Военная служба в иностранной армии является в Швейцарии незаконной. Нарушителям могут грозить несколько лет тюрьмы.

В настоящее время швейцарская военная юстиция проводит разбирательство в отношении 24 граждан Швейцарии, подозреваемых в том, что они добровольцами воевали в Украине. Один из этих добровольцев — Йона Найдхарт. SRF RTS SWI

Швейцарская военная юстиция уже возбудила в отношении Йоны Найдхарта уголовное дело. «Разбирательство еще не завершено, начато предварительное расследование», — подтвердила представительница военной юстиции Лариса Гольдшмид (Larissa Goldschmid) в ответ на запрос газеты «Блик». После окончания войны Йона снова хочет сдаться юстиции. «Если выживу. Я не хочу ничего скрывать. Я настаиваю на своем решении. Я считаю позорным тот факт, что Швейцария не оценивает по достоинству участие своих граждан в войне на стороне Украины».

Как пишет далее SonntagsBlick, «с момента нападения Владимира Путина на Украину в феврале 2022 года система военной юстиции Швейцарии возбудила уже 13 дел в отношении швейцарских граждан, воевавших или продолжающих воевать на стороне Украины. Если Найдхарт или кто-то из других добровольцев когда-нибудь будет осужден военным судом, то тогда кто-то из них сможет обратиться в Федеральный совет (правительство) с просьбой о помиловании. И вот тогда швейцарскому правительству пришлось бы официально заявить о своей позиции по поводу участия своих граждан в войне против русских агрессоров.

Это было бы с точки зрения дипломатии тонкое дело, способное оставить новые царапины на и без того поблекнувшем лаке швейцарского нейтралитета. Никто в Украине не может понять, почему Швейцария наказывает своих граждан за то, что они встали на пути путинских агрессоров. Не понимает этого и депутат федерального парламента от социалистов кантона Граубюнден Йон Пульт, выступивший недавно с парламентской инициативой, призывающей объявить амнистию для всех швейцарских бойцов, воевавших в Украине».

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 13 января 2025 года. А пока удачной новой недели и информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.