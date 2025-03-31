События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Сцена из оперы "Хованщина" в Большом театре Женевы: новое прочтение российской смуты. Khovantchina – Photos © Carole Parodi

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

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Игорь Петров



Я руковожу редакцией и отвечаю за качество всех русскоязычных публикаций, перевод и адаптацию материалов на русский язык, а также за формирование общей информационной картины в соответствии с потребностями нашей аудитории. Изучал историю и социологию в Москве и журналистику в Швейцарии, специалист по германской и швейцарской истории и политике, служил два года в армии, работал 11 лет на дипломатической службе, преподавал в ряде вузов, автор ряда книг, в журналистике уже четверть века. Работаю в SWI с 2012 года. Людмила Клот

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках.

Сегодня в выпуске:

У Европы очень мало рычагов воздействия на Россию

Мусоргский и вечное возвращение российской смуты

Тайная война России против Европы

Европа без Вашингтона: какова её реальная обороноспособность?

Как Владимир Путин хочет помешать установлению мира

«В случае удара по Эстонии последует ответ — по Санкт-Петербургу или Москве»

«У Европы очень мало рычагов воздействия на Россию»

Швейцарский телеканал SRF опубликовал интервью с экономистом Василием Астровым, который на протяжении 19 лет работает в Венском институте международных экономических исследований (WIIW). Василий Астров родился в России и специализируется на анализе экономики России и Восточной Европы, а также макроэкономических процессов. До 2019 года он также отвечал за исследование ситуации в Украине. В интервью телеканалу он объясняет, почему западные санкции против России пока не дали ожидаемого результата, и оценивает перспективы дальнейшего давления на агрессора.

SRF (Schweizer Radio und Fernsehen) Швейцарский общественный телеканал и радиовещательная компания, входящая в состав национального медиаконцерна SRG SSR. Канал SRF обслуживает немецкоязычную часть Швейцарии и объединяет несколько телевизионных и радиоканалов, а также онлайн-платформу. Он был создан в 2011 году путём объединения телекомпании SF (Schweizer Fernsehen) и радиостанции DRS (Schweizer Radio DRS). Производит широкий спектр контента: новости, аналитические передачи, документалистику, культурные и развлекательные программы. Канал финансируется в основном за счёт обязательного медиасбора Serafe, что позволяет ему сохранять редакционную независимость и общественную направленность.

По мнению Василия Астрова, основной причиной ограниченного эффекта санкций стал тот факт, что к ним не присоединились крупнейшие экономики Глобального Юга. В первую очередь речь идёт о Китае, Индии, а также Турции. Эти страны не только отказались от поддержки санкционного режима, но и стали важнейшими транзитными узлами для реэкспорта запрещённых товаров в Россию. Кроме того, Китай и Индия заняли ключевые позиции в структуре импорта российской нефти, став её крупнейшими покупателями.

Многофункциональный порт Дорале, построенный китайскими компаниями и открытый в 2017 году (Port de Doraleh). Продолжение порта города Джибути в 5 км к западу от столицы. В порту есть терминалы для хранения нефти. Он значительно повысил конкурентоспособность этой страны и обеспечил ей дополнительные доходы. Xinhua News Agency.all Rights Reserved

Василий Астров отмечает, что санкции действительно ощутимы в отдельных секторах, — например в производстве сжиженного природного газа и в авиационной промышленности. Однако при рассмотрении общей экономической картины их влияние остаётся ограниченным. Он подчёркивает, что экспорт газа больше не играет столь значительной роли, как экспорт нефти, который обеспечивает основную часть внешнеторговых доходов России. На вопрос о возможном долгосрочном эффекте санкций Василий Астров отвечает утвердительно, но с оговорками. Некоторые ограничения, например, связанные с доступом к критически важным технологиям, могут проявить своё действие только со временем. Это не тот эффект, который можно увидеть мгновенно; он развивается постепенно. Несмотря на это, по его мнению, актуальный текущий уровень экономического давления на Кремль остаётся недостаточным.

Отвечая на вопрос о возможных дальнейших шагах Европы, Василий Астров выражает скептицизм. Он считает, что у европейских стран остаётся крайне мало действенных рычагов влияния. Кроме того, в условиях, когда Соединённые Штаты Америки, вероятно, прекратят поддержку действующего санкционного режима, пространство для манёвра у Европы ещё больше сократится. Теоретически Европа может сохранить собственные санкции, но, по мнению Василия Астрова, их эффективность в будущем будет даже ниже, чем прежде.

Что касается США, Василий Астров подчёркивает: экономические связи между Россией и Соединёнными Штатами крайне ограничены. Объём российского экспорта в США составляет около одного процента — а возможно, и меньше — от общего объёма товарного экспорта из России. Это делает применение торговых тарифов, одного из ключевых инструментов экономической политики Дональда Трампа, практически бессмысленным. Кроме того, значительная часть этого экспорта — критически важное сырьё, прежде всего уран, а США сами зависят от поставок урана из России: примерно четверть всего урана, используемого на американских атомных электростанциях, поступает из России. В таких условиях введение санкций на этот сегмент поставок невозможно.

С точки зрения Василия Астрова, наиболее реалистичным сценарием дальнейшего давления остаются так называемые вторичные санкции. Такая стратегия уже применяется: она предполагает оказание давления на третьи страны с целью ограничить их экономическое сотрудничество с Россией. Однако и здесь, по его словам, результаты остаются ограниченными. Россия научилась обходить вторичные санкции, даже несмотря на увеличение масштабов издержек. Санкционные товары продолжают поступать на российский рынок, хотя и более сложными путями. Но это, в свою очередь, удорожает импорт и способствует усилению инфляции внутри страны.

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Мусоргский и вечное возвращение российской смуты

Швейцарская газета Tribune de Genève посвятила свой большой материал новой постановке «Хованщины» в Большом театре Женевы (Grand Théâtre de Genève). Опера Модеста Мусоргского (1839–1881), по оценке обозревателя, вызывает «потрясающий резонанс» и в интерпретации испанского режиссёра Каликсто Бийето приобретает неожиданно острое политическое звучание. Премьера, состоявшаяся 25 марта (спектакли идут до 3 апреля), исполняется на русском языке с субтитрами на французском и английском.

Tribune de Genève Франкоязычная ежедневная газета Швейцарии, издающаяся в Женеве с 1879 года. Входит в число ведущих региональных изданий страны и специализируется на освещении событий в кантоне Женева, а также в западной Швейцарии. Выпускается медиагруппой Tamedia (ныне часть TX Group) и выходит как в печатной, так и в цифровой версии. Газета отличается широкой тематикой — от политики и экономики до культуры и городской хроники, при этом сохраняет акцент на общественно значимых вопросах и локальных дебатах.

Каликсто Бийето переносит действие оперы из конца 17 века в политическую атмосферу современной России, создавая тревожную перекличку между эпохой распада Московского царства и реалиями путинской вертикали власти времен так называемой СВО. В основе оперы — события, вошедшие в историю под названием «Хованщина»: князь Иван Хованский, опьянённый властью, пытается отстоять «чистоту» православия, вступая в союз со старообрядцами. Его попытка вывести страну из-под влияния Запада приобретает форму фанатического насилия. Газета подчёркивает: образ безудержной борьбы за власть, сопровождающейся внутренними распрями, сегодня вновь становится пугающе актуальным.

Евгений Пригожин использовал свои СМИ, такие как «Федеральное агентство новостей», для расширения своего собственного влияния. Prigozhin Press Service

События оперы, по мнению обозревателя, зловеще перекликаются с российским настоящим. После вторжения в Украину в феврале 2022 года вектор государственной идеологии России вновь повернулся к культу силы, демонстративному отказу от сотрудничества с Западом и к сакрализации «традиционных ценностей». Хованский, военачальник с личной армией, терроризирующий Москву, вызывает ассоциации с Евгением Пригожиным — главой ЧВК «Вагнер», который из приближённого к власти вельможи превратился в мятежника. Лидер старообрядцев Досифей напоминает патриарха Кирилла — бывшего офицера КГБ, ставшего духовным лицом «священной войны». Сам Владимир Путин, по трактовке постановки, угадывается то в боярине Шакловитом, предателе и заговорщике, то в князе Голицыне, колеблющемся между Москвой и Европой. Каждый союз, построенный на двусмысленности и насилии, закономерно ведёт к предательству и гибели.

Постановка наполнена сценами грубого насилия: на сцене размахивают автоматами, избивают, душат, совершают сексуальное насилие. В финале поджигается макет Европейского парламента, из которого вырывается пламя в человеческий рост. Все эти приёмы, по мнению Tribune de Genève, направлены не на провокацию ради эффекта, а на деконструкцию прогнившего механизма власти, который режиссёр вскрывает с хирургической точностью. Музыкальную часть издание называет не менее выразительной: музыка Дмитрия Шостаковича исполняется Оркестром Франкоязычной Швейцарии под управлением Алехо Переса. По мнению газеты, именно эта редакция считается наиболее близкой к драматургии и замыслу самого Мусоргского — насыщенной, трагически мощной, музыкально предельно собранной.

Особое впечатление произвела Рэйанн Брайс-Дэвис (Raehann Bryce-Davis) в партии Марфы — пророчицы в одеянии, напоминающем героиню «Матрицы». Carole Parodi

Газета особо выделяет исполнительский ансамбль. Дмитрий Ульянов в роли Хованского создаёт образ вульгарного деспота — физически мощного и вокально бескомпромиссного. Владислав Сулимский, исполняющий партию Шакловитого, поражает точностью и сдержанным бешенством. Особое впечатление произвела Рэйанн Брайс-Дэвис (Raehann Bryce-Davis) в партии Марфы — пророчицы в одеянии, напоминающем героиню «Матрицы». Американская меццо-сопрано демонстрирует редкое сочетание сценической мощи и вокальной дисциплины. Её выступление завершилось бурными овациями. В итоге Tribune de Genève пишет: «Хованщина» в постановке К. Бийето — это не просто спектакль, но мощное аллегорическое повествование о стране, снова запертой в лабиринте собственной истории, стране, ведомой самозваными пророками, стране, не знающей, что её ждёт в итоге: спасение или движение по новому кругу.

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Тайная война России против Европы

Газета NZZ указывает, что с начала полномасштабной войны России против Украины всё внимание западных стран сосредоточено на военных действиях на фронте. Однако за пределами фронта уже давно развернулась другая, менее заметная, но не менее значимая война. Речь идёт о скрытой, или гибридной, войне, которую, по мнению ряда аналитиков и специалистов по безопасности, Россия ведёт против стран Европы. В центре этой стратегии — подрыв доверия к политическим институтам, ослабление общей устойчивости демократий и распространение общественно-политической нестабильности.

Признаки этого давления множатся: повреждения подводных кабелей связи в Балтийском море, поджоги на территории Польши, предполагаемые планы покушений на «капитанов экономики» в Германии, кибератаки на национальные и региональные органы власти. Все эти события редко сопровождаются официальным признанием вины какими-либо группировками, но в совокупности все они указывают на наличие устойчивой стратегии внешнего вмешательства.

«Война в Украине превратилась в гибридную войну, в которой смешались шпионаж, кибератаки, дезинформация, диверсионные операции и незаконные поставки оружия». На фото: уже бывший глава разведки Швейцарии Кристиан Дюсси. KEYSTONE/© KEYSTONE / ALESSANDRO DELLA VALLE

Фундаментальное убеждение, лежащее в основе внешнеполитического курса российского руководства, — это представление о России как о великой державе, имеющей особые права на свою зону влияния. Однако, как отмечают эксперты, экономическая и структурная база для поддержания такого статуса весьма ограничена. По объёму валового внутреннего продукта Россия занимает лишь 11 место в мире. Её экономика остаётся преимущественно сырьевой: около 60% экспорта составляют нефть, газ и другие ресурсы. Военные расходы значительны в относительном выражении — около 8–9 процентов федерального бюджета, — но в абсолютных цифрах они все равно уступают европейским показателям.

Несоответствие между геополитическими амбициями и объективными экономическими возможностями стимулирует Кремль искать асимметричные формы давления. Когда прямое военное вмешательство невозможно или неэффективно, то на первый план выходят другие методы: кибератаки, распространение дезинформации, вмешательство в выборы, кампании влияния через религиозные, культурные и медийные каналы. Такие действия сложнее отследить, они часто лежат в «серой зоне» международного права. С 2022 года Украина остаётся центральной целью этой гибридной стратегии. Однако всё больше эпизодов указывают на то, что Европа также становится ареной таких операций.

Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Neue Zürcher Zeitung (NZZ) — одна из старейших и наиболее авторитетных ежедневных газет Швейцарии, основанная в 1780 году в Цюрихе. Издается на немецком языке и известна своей либерально-консервативной редакционной позицией, высоким интеллектуальным уровнем и строгой фактологической точностью. Газета NZZ ориентирована на деловую и академическую аудиторию, уделяет большое внимание международной политике, экономике, культуре и науке. Издание выпускается холдингом NZZ Mediengruppe,активно развивается в цифровом формате, предлагая подписчикам углублённую аналитику и эксклюзивные материалы.

Согласно открытым источникам и оценкам разведслужб, в последние годы зафиксированы попытки вмешательства в выборы как минимум в двадцати шести странах. В Румынии, по данным журналистских расследований, священникам предлагали финансовые вознаграждения за агитацию в пользу пророссийских кандидатов. В Молдове были выявлены попытки скупки голосов. Взлет партий с антиевропейской риторикой в Австрии и Германии также связывается с кампаниями внешнего влияния. Цифровые угрозы особенно уязвимы для малых государств. Согласно оценкам Европейского союза, около половины кибератак направлены на критическую инфраструктуру этих государств: финансовый сектор, логистику, цифровые платформы.

Когда военное прямое вмешательство невозможно, на первый план выходят другие методы: кибератаки, распространение дезинформации, вмешательство в выборы, кампании влияния

В условиях гибридной конфронтации демократические государства находятся в менее выгодном положении. Их действия регулируются нормами права, они обязаны соблюдать принципы транспарентности и отчётности, в то время как авторитарные режимы могут действовать незаметно, избегая юридической ответственности и моральных последствий. Это создаёт асимметрию, которую противник используют против них. Ответом на такие вызовы могут, конечно, быть технические решения, но их одних недостаточно. Важным элементом повышения устойчивости западных страны становится, поэтому, публичная коммуникация.

Важную роль при этом играют формирование устойчивого общественного иммунитета к дезинформации, укрепление доверия к независимым источникам информации и постоянное напоминание о различии между системами — авторитарной и демократической. Стремление к лучшей жизни, к защите прав и свобод остаётся универсальной ценностью. В условиях гибридной войны это ценность, которую необходимо не просто провозглашать, но и последовательно защищать.

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Европа без Вашингтона: какова её реальная обороноспособность?

В условиях растущей геополитической турбулентности европейские страны НАТО всё активнее задаются вопросом: смогут ли они обеспечить собственную безопасность без военной поддержки США? Как отмечает Tribune de Genève, обеспокоенность союзников усилилась после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Его заявления о возможном выходе из оборонного альянса НАТО, приостановка помощи Украине и требование пересмотра условий предоставления услуг американского «ядерного зонтика» ставят под сомнение приверженность США архитектуре коллективной обороны Запада.

По мнению швейцарского издания, Европа сталкивается с дилеммой, к которой она оказалась институционально не готова. После десятилетий стратегической зависимости от США Европе теперь необходимо не только нарастить собственный военный потенциал, но и переосмыслить саму структуру и логику своей оборонной политики. В интервью женевской газете военный эксперт Густав Грессель (Gustav Gressel, Австрийское Общество европейской политики / Österreichische Gesellschaft für Europapolitik) подчёркивает: финансовые и людские ресурсы у Европы есть, но ей по-прежнему не хватает оперативной автономии.

Суммарный ВВП тридцати европейских стран-членов НАТО в десять раз превышает российский, расходы на оборону — в три с половиной раза. В плане парка техники, численности личного состава сухопутных и военно-морских сил европейские армии также имеют количественное преимущество. Однако, как отмечает эксперт, за этими цифрами скрывается зависимость от американской военной инфраструктуры и разведывательных данных. Один из ярких примеров — истребитель F-35, закупаемый как Швейцарией, так и большинством стран альянса.

Эта машина собирает огромный объём информации, однако её обработка осуществляется исключительно в США. Возникает вопрос: готовы ли Соединённые Штаты в случае кризиса делиться этими данными с европейскими союзниками? Путь к стратегической автономии упирается не только в технологическую, но и в политико-институциональную структуру Европы. ЕС остаётся системой с конфедеративной логикой: ни одно государство не спешит делиться с соседями собственной военной информацией или средствами наблюдения. Этот разрыв усугубляется и отсутствием единого оперативного центра.

Брюссель уже объявил о намерении выделить 800 миллиардов евро на перевооружение и поддержку Украины. Германия обсуждает смягчение ограничений в области накопления государственного долга. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), объёмы импорта вооружений в ЕС в 2020–2024 годах удвоились. Но, как подчёркивает Густав Грессель, одного увеличения бюджета недостаточно. Большинство армий стран ЕС не имеют практического боевого опыта — в отличие от России или той же Турции.

Брюссель уже объявил о намерении выделить 800 миллиардов евро на перевооружение и поддержку Украины. Германия обсуждает смягчение ограничений в области накопления государственного долга. Copyright 2009 The Associated Press. All Rights Reserved

В условиях ускоряющейся трансформации способов ведения войны это становится критическим фактором. Россия, по данным из разных источников, производит до 3000 дронов в день. Украина стремится выпускать несколько миллионов беспилотников за год. Европа отстаёт не только в объёмах, но и в подходах: если США, Китай, Иран и Турция рассматривают искусственный интеллект как утилитарный военный инструмент, то ЕС сосредоточен на гуманитарных, этических и правовых аспектах. Это делает европейскую позицию морально сильной, но оперативно уязвимой.

Мирные переговоры — это не путь к урегулированию, а инструмент войны и давления

Особое место в европейской оборонной стратегии занимает ядерное сдерживание. В сравнении с Россией и США ядерный арсенал европейских стран невелик. Однако, по мнению Густава Гресселя, решающую роль играет не столько количество, сколько реальная готовность к применению. Он предлагает рассредоточить боеголовки по территории Европы так, чтобы затруднить их локализацию. Густав Грессель не исключает прямого конфликта с Россией.

В лучшем случае Европа стоит на пороге затяжной и изматывающей «новой холодной войны», которая может дать ей время на переоснащение и институциональную консолидацию. Эксперт считает, что технически Европа справится с этим вызовом. Но вопрос в другом: существует ли у стран ЕС достаточная политическая воля для соответствующих действий?

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Как Владимир Путин хочет помешать установлению мира

Швейцарский общественный телеканал SRF анализирует последнее заявление российского президента: Владимир Путин предлагает передать Украину под управление Организации Объединённых Наций, чтобы провести выборы и затем заключить мирный договор с «новым правительством». По мнению политического обозревателя телеканала SRF, это предложение не только абсурдно, но и показательно. В Киеве действует международно признанное правительство. Украина ведёт оборонительную войну против агрессии, и в таких условиях нет никаких оснований для введения внешнего управления, тем более со стороны ООН.

Однако сама инициатива Кремля раскрывает его стратегию: мирные переговоры — это не путь к урегулированию, а инструмент войны и давления. Обозреватель телеканала указывает, что дипломатическая риторика Москвы неизменно сопровождается дестабилизирующими действиями. Так было в случае соглашения о прекращении огня в Чёрном море, заключённого при посредничестве США. Спустя несколько часов после его подписания Россия выдвинула новые условия, в том числе требование об отмене европейских санкций против её аграрного сектора. Позиция, заведомо технически неисполнимая, учитывая, что ЕС не участвовал в данных переговорах.

Площадь Независимости (Майдан Незалежності) в Киеве, фото от 3 марта 2022 года. Keystone / Zurab Kurtsikidze

Аналогичная логика, по мнению SRF, наблюдается и в вопросе энергетической инфраструктуры. Пока шли переговоры о взаимном отказе от атак, Россия усиливала удары по украинским городам с использованием дронов. Из этого наблюдения аналитик делает вывод: Россия использует переговоры не для достижения мира, а для подрыва дипломатических усилий и деморализации оппонента. С учётом этих факторов телеканал SRF с сомнением относится к перспективам дипломатической инициативы Дональда Трампа. По его мнению, переговоры приведут к результату только в случае взаимного стремления к миру — либо в случае военного поражения одной из сторон.

Но пока и Россия, и Украина сохраняют военный потенциал. Однако, в отличие от Киева, Кремль не демонстрирует политической воли к компромиссу или уважению суверенитета Украины. Особое внимание SRF уделяет заявлениям самого Владимира Путина, который вновь подчеркнул, что «Россия близка к достижению первоначальных целей специальной военной операции». А эти цели, как напоминает телеканал, включают установление пророссийского режима в Киеве, возвращение Украины в зону влияния Москвы и отказ Киева от евроатлантической ориентации. Заключительный вывод SRF: Кремль пытается легитимизировать принуждение Украины к капитуляции под видом мирных инициатив. Эти переговоры, по мнению швейцарского телеканала, — не шаг к миру, а попытка его предотвратить.

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«В случае удара по Эстонии последует ответ — по Санкт-Петербургу или Москве»

«В Эстонии царит сосредоточенное и тревожное настроение. Российская угроза воспринимается здесь всерьёз, и многие хотят действовать». Об этом идет речь в репортаже телеканала SRF. «В бывшем ночном клубе в Таллине пожилые женщины из Эстонии и Украины превращают обрывки ткани и старые рыболовные сети в камуфляжные сети — связано уже 60 000 м². «Если Россия нападёт на Эстонию, это для нее не будет легкой прогулкой», — предупреждает Каймо Кууск (Kaimo Kuusk). Ранее он работал в разведке и был послом в Киеве, где координировал помощь Украине.

Эстония выделяет на поддержку Украины 0,25% своего ВВП — около 2 млрд франков. Каймо Кууск не раскрывает деталей оборонной стратегии страны, но глава парламентского Комитета по обороне Калев Стойческу (Kalev Stoicescu) говорит прямо: в случае удара по Эстонии последует ответ — по Санкт-Петербургу или Москве. «С разрешения из Вашингтона или без», — добавляет он. Эстония, будучи членом НАТО и ЕС с 2004 года, не может соперничать с Россией в одиночку, но на её территории размещены подразделения Великобритании, Франции и США — и все эти три страны являются ядерными державами.

«В случае удара по Эстонии последует ответ — по Санкт-Петербургу или Москве, с разрешения Вашингтона или без». SWI SRF

Калев Стойческу уверен: только ядерное сдерживание Путин и считает серьёзным аргументом. А вот Украина, по его словам, оказалась вне этой системы и стала жертвой агрессии. Каймо Кууск подчёркивает, что Эстония будет судить о союзниках не по риторике президентов, а по действиям в рамках Пятой статьи Устава НАТО. А сама Эстония уже добросовестно выполняет Третью статью: в этом году её оборонные расходы составят 5% ВВП — это один из наивысших уровней военных расходов в Альянсе. Кроме того, страна участвовала в миссиях НАТО в Ираке и Афганистане.

Если США снова заговорят о «том, что за защиту надо платить», то Эстонии, К. Кууск и К. Стойческу в этом уверены, есть что предложить. «И не только деньги», — говорит Калев Стойческу. Например, эта страна входит в число лидеров по разработке автономных боевых систем. «Сейчас Эстония находится в лучшем положении за последние 500 лет: она независима и одновременно член НАТО и ЕС, — говорит Каймо Кууск. — Гарантий успеха нет, но другого пути тоже нет. Москва может не понимать эстонский язык, но она умеет читать ценники».

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 7 апреля 2025 года. А пока удачной новой недели и конечно же информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.