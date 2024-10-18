Автобаны, арендное право, медуслуги: что думает народ перед референдумом

Швейцария обладает довольно развитой сетью скоростных автодорог. Keystone / Gaetan Bally

Автобаны, арендное право, медуслуги: что думает народ перед последним в текущем году референдумом 24 ноября 2024 г.? Ответ на эти вопросы дал первый опрос общественного мнения, проведенный по заказу швейцарского национального медиахолдинга SRG, автономным подразделением которого является и наш сайт швейцарского иновещания.

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В конце ноября 2024 года в Швейцарии пройдет референдум. Что думают граждане страны об основных его вопросах? Вопрос 1. Федеральный совет (кабмин Швейцарии) планирует «расшить узкие места», заметно затрудняющие пользование скоростными автобанами, расширить, например, автомагистраль А1 как минимум до шести полос на участках Берн-Цюрих и Лозанна-Женева. Стоимость проекта: 5,3 млрд франков. Против законопроекта был успешно организован референдум, который и пройдет 24-го числа.

Вопрос 2 состоит из двух частей. Или это два разных, хотя и родственных, вопроса. Так или иначе, недавно парламент страны пересмотрел арендное законодательство в части противодействия «неправомерному злоупотреблению отношениями субаренды». Кроме того, депутаты дали арендодателям дополнительные возможности для того, чтобы чаще досрочно расторгать договоры аренды жилья «по причине личной необходимости» (Eigenbedarf). Швейцарская Ассоциация арендаторов выступила против такого решения и вынесла его на суд народа.

В рамках проведения первого опроса общественного мнения накануне референдума 24 ноября 2024 года НИИ gfs.bern опросил 11 183 избирателя в период с 30 сентября по 14 октября 2024 года. Статистическая погрешность составляет 2,8 процентных пункта.

Вопрос 3. На референдуме 24 ноября 2024 года избиратели в Швейцарии должны будут ответить на вопрос, хотят ли они ввести в стране систему под названием «Единое Финансирование Медицинских Услуг» (сокращенно ЕФИМУ / EFAS). Цель этой сложно сформулированной реформы проста, а именно, стимулировать перевод как можно большего числа больных со стационарного на амбулаторный формат лечения и тем самым снизить страховую нагрузку на людей и фонды медстрахования (ОМС). Каковы же настроения граждан страны за почти полтора месяца до голосования?

Зарубежная диаспора голосует за автобаны

Вообще говоря, это странно. Как правило, швейцарцы, живущие на ПМЖ за границей, настроены всегда более лево и «экологически», чем электорат на исторической родине, но теперь неожиданно всё оказалось наоборот. Среди «зарубежных швейцарцев» тех, кто выступает за планы правительства по «расшивке» узких мест в сети швейцарских скоростных дорог, оказалось на 10% больше, чем среди тех, кто живет в самой Швейцарии. Политолог Мартина Муссон из НИИ изучения общественного мнения gfs.bern пока не имеет ответа на вопрос о том, чем это может быть обусловлено.

Расхожее объяснение: швейцарцы за границей платят налоги в других странах, разного рода инфраструктурные проекты на родине из своего кармана они не оплачивают, а потому они скорее руководствуются некими идеалистическими представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо. Но на этот раз, как видно, такая закономерность не работает, скорее всего со стороны и в самом деле возникает впечатление, что Швейцария только и делает, что стоит в пробках, а потому она срочно нуждается в дополнительных дорогах.

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И если это подтвердится, то Швейцария столкнётся с фактом поразительного сдвига в политической ориентации швейцарской зарубежной диаспоры. До сих пор вопрос плотности населения в Швейцарии граждан этой страны, проживающих где-нибудь в Бразилии, особо не интересовал. Но теперь вдруг тренд пошел в противоположном направлении. Так или иначе, это один из самых неожиданных выводов, который социологи сделали по итогам первого опроса общественного мнения. Углубленный же разбор причин они пока откладывают на потом, на время после референдума, когда будут известны его окончательные результаты.

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Политолог Мартина Муссон отмечает при этом, что и по данному вопросу можно опять наблюдать привычное размежевание между левыми и правыми, а также между женщинами (они в большинстве своем выступают против расширения автодорог) и мужчинами (большинство мужчин выступает за эти проекты). Самым сильным аргументом остается пока один из главных лозунгов противников вынесенных на референдум автодорожных проектов: «Посеешь дороги – пожнешь пробки». С этим утверждением согласились 56% всех респондентов. Довольно значительное количество респондентов согласно и с противоположными мнениями, в частности, с утверждением о том, что швейцарская сеть автострад была построена для 6 миллионов жителей страны, а сегодня ею пользуются 9 миллионов.

Арендное право: исход голосования открыт

По мнению экспертов НИИ gfs.bern итог голосования по даанным вопросам все еще может стать иным, сильно отличающимся от результатов нынешнего первого опроса общественного мнения. Скорее всего главную роль сейчас, как говорит Мартина Муссон, играет тот факт, что агитационные кампании противников и сторонников соответствующих поправок пока еще не разогнались и не набрали необходимых темпа и интенсивности.

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Основной аргумент противников поправок: «Они являются ударом по интересам арендаторов». И если такой нарратив сработает, то, как считает Мартина Муссон, он будет способен за оставшееся время оказать за сознание граждан довольно сильное влияние. Эксперт напоминает, что индивидуальные интересы всегда играют в Швейцарию большую роль, а Конфедерация — это страна именно арендаторов. «И если противникам поправок удастся вложить эту точку зрения в сознание большинства граждан, то это может привести к тому, что шансы на успех у обоих пакетов поправок резко поползут вниз».

Швейцария, страна арендаторов жилья. Keystone / Christian Beutler

Система EFAS: правительство должно убедить людей

Борьба за законопроект под названием «Единое ФИнансирование Медицинских Услуг» (сокращенно ЕФИМУ / EFAS) так же находится, по мнению экспертов из НИИ gfs.bern, в самом начале и предсказать её итог невозможно. «Многие граждане примут решение, исходя из соображений по поводу соотношения их личных затрат и выгод», — говорит Лукас Голдер, политолог из gfs. bern. По его мнению, к провалу этот проект может привести его сложность и непрозрачность.

«Людям очень трудно будет понять, какую именно цель преследует этот довольно абстрактно сформулированный законопроект и насколько он сможет стать форматом противодействия основным негативным факторам, которыми характеризуется швейцарская система здравоохранения». И именно здесь у профсоюзов есть шанс убедительно утверждать, что в случае одобрения этого законопроекта возникнет новая опасная неопределенность. «Шанс у этого проекта будет только в том случае, если правительство, Федеральный совет, и парламент представят четко и ясно сформулированное аргументы в пользу данной реформы»..

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В противном случае, говорит далее Лукас Голдер, с учетом того, что доверие к правительству в народе сейчас довольно сильно подорвано, у левых появится исторический шанс перетянуть на свою сторону даже тех, кто никогда не голосует за левых. И тогда у них может получиться хет-трик: к успехам с такими темами, как 13-я пенсия (AHV) и реформа т.н. «второго компонента» (BVG) пенсионной системы, может добавиться еще и успех с такой темой, как EFAS (левые выступают против этой реформы). А это, кстати, типично швейцарский феномен: партия, у которой нет шансов в парламенте, может добиваться успеха при помощи инструментов прямой демократии.

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