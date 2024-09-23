Провал пенсионной реформы в Швейцарии: что делать и кто виноват?

Народ Швейцарии на референдуме 22 сентября 2024 года отверг очередную пенсионную реформу — в очередной раз. Что делать дальше и каковы выводы? Keystone / Ti-Press

Народ Швейцарии на референдуме 22 сентября 2024 года отверг очередную пенсионную реформу — в очередной раз. Что делать дальше и каковы выводы?

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Марк Лойтенэггер Критическая журналистика — это не продукт свободного общества, а его предпосылка. Марк Лойтенеггер пишет о политике и о социальных структурах и институтах, исходя именно из этого убеждения. В течение 15 лет он занимался этим в Цюрихе, а в ноябре 2020 года он перешел на работу в портал SWI swissinfo.ch в Берне в качестве руководителя трехъязычной швейцарской редакции. Доступно на 2 других языках Deutsch de BVG-Reform: Wie es nach dem Nein in der Schweiz weitergeht Оригинал Читать далее BVG-Reform: Wie es nach dem Nein in der Schweiz weitergeht

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«Уж сколько их упало в эту бездну»: пенсионным реформам в Швейцарии хронически не везет, они постоянно (за исключением референдума по 13-й пенсионной выплате) отвергаются на референдумах. Вот и на сей раз уже почти в полдень 22 сентября было ясно, что в ходе всеобщего голосования предложенная правительством и парламентом реформа «второго компонента» пенсионной системы народом будет отвергнута. Это триумф левых, которые при этом, по сути, в соответствии со старой поговоркой всем назло отморозили себе уши.

Согласно первым прогнозам НИИ изучения общественного мнения gfs.bern, против реформы выступили 69 процентов избирателей. Швейцарская федерация профсоюзов (Der Schweizerische Gewerkschaftsbund) была основной движущей силой референдума. Комментируя свою победу, генсек этой структуры Габриэла Медичи заявила в интервью порталу SRF, что «этот законопроект был в высшей степени антисоциальным».

Сделав ставку на лозунг «Уплатите больше социальных отчислений и получите на закате дней своих меньшую пенсию», противники реформы четко угадали, что 13-я пенсионная выплата народом одобрена по тем же самым причинам, по которым они отвергли нынешнюю реформу «второго компонента» пенсионной системы. В итоге швейцарская политика в области пенсионного обеспечения снова обречена войти в фазу стагнации.

Внешний контент

Что означает провал пенсионной реформы?

Подведем итоги: что произошло и каковы последствия того, что случилось?

Во-первых, народ уже в третий раз отверг снижение «коэффициента конвертации» с 6,8 до 6 процентов (что это такое? См. в материале ниже). Эта мера объективно была бы необходима на фоне увеличения средней продолжительности жизни швейцарцев. В результате работающее население должно будет, по сути, продолжать поддерживать режим «перекрестного субсидирования» пенсий новоиспеченных пенсионеров, число которых продолжает увеличиваться чисто арифметически. Правда, касается это только тех новых пенсионеров, кто был застрахован по так называемой «минимальной обязательной схеме» (Obligatorium, это те, кто получает зарплаты от 22 050 до 88 200 франков в год), а доля таковых в стране от общего числа работников, по данным федерального правительства, составляет только показатель на уровне 12–14 процентов.

Во-вторых, левые были готовы пожертвовать всеми своими другими целями ради сохранения социалистического по форме режима перераспределения средств в известном стиле «отнять и поделить». Улучшение ситуации работающих неполный рабочий день или низкооплачиваемых лиц? Нет, главное — не дать пенсионным фондам «второй опоры» работать и зарабатывать на рынках и при этом поддерживать своих клиентов-работников. В результате эта реформа снова упадет в бездну парламентских дискуссий, и уйдет драгоценное время, в течение которого те, кому реформа могла бы реально помочь, будут и дальше сидеть на мели, не имея возможности улучшить свои пенсионные перспективы.

В-третьих, более равномерное распределение размеров тарифов социально-пенсионных отчислений в оси координат, вдоль которой развивается трудовая карьера среднего швейцарца, также пока отменено. Иными словами, предложение сделать так, чтобы старые поколения работников платили таких отчислений меньше, а молодые — больше, провалено. В результате работники предпенсионного возраста будут куда дороже обходиться работодателям, поэтому при потере работы их шансы найти новую останутся небольшими. Решение этой проблемы отложено на неопределенное будущее.

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Каковы причины провала реформы?

Если бы перед нами стояла задача назвать только одну причину этого провала, то, безусловно, это была бы переусложнённость реформы. «Вторая опора» величественного здания швейцарской пенсионной системы для многих — это полная «табула раса». И прикасаться к этому непонятному механизму объективно страшно. Профсоюзы прекрасно знали, как этот страх можно использовать в свою пользу. Кроме того, этот законопроект, пожалуй, еще и слишком нашпигован разными тонкостями, количество «букв» в нём было уж очень большим.

Хорошие новости для пенсионеров и для семей с детьми тоже есть: начиная с 2025 года в стране вырастут пенсии по старости и инвалидности (AHV / IV) и пособия на детей. Keystone-SDA

Парламент и Федеральный совет (кабмин) сумели не повторить ошибок 2017 года, когда попытались вынести на референдум комбинированную реформу первой и второй опор пенсионной системы. Однако, создав в целом стройный план разных по размерам корректировок социальных отчислений в прямой зависимости от тех или иных возрастных групп, авторы реформ слишком уж увеличили круг тех, кого эта реформа касалась бы непосредственно. И реформа рухнула под собственной тяжестью, став жертвой классического парадокса «скалирования»: устойчивая модель моста может разрушиться при переносе этой модели в постройку натуральной величины.

Есть еще один фактор. Пенсионные фонды в момент голосования находились слишком в хорошем положении: финансовые рынки были на подъёме, средний коэффициент рефинансирования, который показывает, в какой степени фонды способны удовлетворять требования застрахованных, во втором квартале 2024 года вырос применительно к частным пенсионным фондам до 120 процентов (по данным организации Swisscanto). Общественные фонды первой опоры также не страдали от недостатка капитала. И в такой ситуации вы вполне можете позволить себе не исправлять системных диспропорций.

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И наконец — позиция нынешних пенсионеров. Они наблюдали за реформой из своих театральных лож и вполне могли бы дать реформе свое благословение, коль скоро их пенсий реформа не коснулась бы никак. Но значительная группа пенсионеров отвергла эту реформу — это был чисто идеологический жест консервативного характера, который лишний раз напоминает всем реформаторам, желающим что-либо изменить в Швейцарии, о какую стену им придется биться своей реформаторской головой.

И что теперь?

Некоторые эксперты ожидают, что индустрия пенсионных фондов «второй опоры» вполне способна проглотить эту горькую пилюлю, коль скоро основной удар придется только по тем фондам, у которых среди клиентов находится слишком много людей, получающих мало, до 88 000 в год. Это означает, что таким людям будет труднее находить себе пенсионные фонды «второй опоры», так как те будут и дальше вынуждены доплачивать таким людям то, что малооплачиваемые работники по линии «первой опоры» недополучают до приемлемого минимума, тогда как все остальные застрахованные, получающие больше 88 000 в год, останутся для фондов «второй опоры» вполне приемлемыми клиентами.

Надпись на биллборде: «В эти выходные — голосование» (нем. яз.). © Keystone / Anthony Anex

Вывернуться в ситуации даже высокого «конвертационного коэффициента» эти фонды смогут с учетом хорошей ситуации на финансовых рынках. Провал политической реформы просто далее приведет к реформам внутри страховой пенсионной индустрии, при этом каждый фонд будет находить свои какие-то решения. Вопрос же кардинального решения вопроса пенсионного обеспечения лиц с неполной занятостью и низкооплачиваемых работников никуда не делся. Вероятно, его снова обсудят в парламенте. Сопротивление со стороны деловых кругов будет запрограммировано с учетом существования нереалистичного курса конвертации капитала в пенсионные выплаты.

Горькие выводы после 22 сентября

Идея перекрестного субсидирования пенсий по старости и нетрудоспособности продолжает пользоваться поддержкой населения, причем не только по линии первой опоры (AHV), где такой режим имманентен самой системе, но и в сфере «второй опоры». Недавнее исследование Люцернского университета показало, что 54% опрошенных выступают за режим перераспределения средств от богатых к бедным, происходящее по линии первой опоры (AHV), причем 42 процента одобрили бы такой режим и в рамках «второй опоры» (BVG), хотя там, где каждый копит на пенсию лично для себя, такой режим противоречит самому духу системы.

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Однако ко всем этим цифрам следует относиться с большой осторожностью. Они еще не учитывают эффект от дебатов о том, откуда взять финансы для финансирования 13-й пенсии по линии первой опоры (AHV), а там тоже наблюдается привычная картина: голосовали — веселились, подсчитали — прослезились! Как показали контрольные опросы, более 50% опрошенных в рамках указанного исследования имели значительные пробелы в своих знаниях относительно того, как вообще работает швейцарская пенсионная система. Этот крамольный вывод следует сделать и после нынешнего воскресного голосования: даже после полудюжины референдумов по вопросам пенсионного обеспечения по старости обе «первых опоры» швейцарской пенсионной системы остаются для многих тайной за семью печатями.

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