Топливные элементы будут храниться в этом бассейне в течение нескольких лет до тех пор, пока уровень излучения не опустится до штатного уровня.

(sda-ats)

Если сегодня 20 декабря 2019 года в 12.30 пополудни АЭС Мюлеберг будет остановлена, то произойдет это не по соображениям безопасности, а по причинам политико-экономическим. За несколько часов до решающей команды на отключение операционная компания BKWВнешняя ссылка уверена, что у неё все под контролем.

Демонтаж атомной электростанции (АЭС)? В Швейцарии с таким еще никто и никогда не сталкивался. Тем не менее, опасений в связи с возможной ядерной аварией никто и нигде не испытывает. Никаких дополнительных мер по защите населения принято не было.

Не только эксплуатирующая компания, концерн BKW, но и государственный орган по надзору в области атомной энергетики, СМИ и даже самые ярые оппоненты АЭС Мюлеберг уверены, что все пойдет по плану, как всегда в Швейцарии. Как это будет выглядеть? Подробности в нашем видео:

И когда речь заходит о рисках, то имеются в виду либо финансовые затраты, которые будут финансироваться из карманов налогоплательщиков и акционеров фирмы-оператора, либо возможные узкие места в энергоснабжении, либо же имеется в виду до сих пор нерешенная проблема окончательной утилизации элементов станции и ядерного топлива. Давайте разберём все часто задаваемые вопросы:

Будет ли дефицит электричества? Конец цитаты

Атомная электростанция Мюлеберг, расположенная в нескольких километрах к западу от Берна, проработала в общей сложности 47 лет. В год в среднем она вырабатывала около 3 000 гигаватт-часов электроэнергии, что соответствует примерно 5% от общего внутреннего спроса. С целью обеспечения надежного режима энергоснабжения компания BKW сможет после остановки АЭС закупать дополнительную электроэнергию на европейском рынке.

ОБЗОР ПРЕССЫ Прощание с АЭС «Мюлеберг» праздником не стало Сегодняшние заголовки швейцарских газет выдержаны в тонах почти поэтических: «Смерть Мюлеберга оказывает эффект сродни допингу», «Отряд заметил ... Автор: Кристиан Раафлауб (Christian Raaflaub)

Кроме того, поскольку в настоящее время условий для расширения внутреннего производства энергии за счет гидроэлектроэнергии и энергии ветра в Швейцарии нет, BKW активно инвестирует, прежде всего, в ветряные электростанции в соседних странах, то есть в Германии и в Скандинавии. Эти инвестиции тоже призваны не допустить возникновения дефицита энергии в Швейцарии

Правда ли, что смертным приговором для АЭС Мюлеберг стала авария на АЭС в Фукусиме? Конец цитаты

Скорее, приговор ей подписала катастрофа на Чернобыльской АЭС, после которой противники атомной энергетики в Швейцарии организовались и начали требовать остановить одну из самых старых в Швейцарии АЭС, то есть реактор в Мюлеберге. Разумеется, после катастрофы на комплексе АЭС в Фукусиме это требование получило дополнительный импульс, завоевав значительную общественную поддержку.

Однако в конечном итоге, как говорит концерн BKW, наиболее весомыми оказались именно экономические причины: остановить устарелую станцию стало дешевле, нежели постоянно латать ее и приводить в соответствие с новейшими нормами в области обеспечения безопасности атомной энергетики.

Что будет с топливными стержнями? Конец цитаты

После команды на остановку реактор начнет «сбавлять обороты», как это регулярно уже происходило во время ежегодных технических ревизий и проверок. Демонтаж турбин, генераторов и конденсаторов может быть начат сразу же, без промедлений.

Крышка корпуса реактора, находящегося под давлением, остается закрытой еще три месяца. За это время уровень радиоактивности снизится примерно на три порядка по сравнению со штатным рабочим режимом.

После этого топливные элементы будут извлечены и помещены в отдельный спец-бассейн, в котором они будут храниться в течение нескольких следующих лет до тех пор, пока уровень радиоактивности не понизится еще сильнее. Демонтаж элементов реакторного здания будет производиться дистанционно, все элементы и технические блоки будут разбираться под водой во избежание попадания остаточной радиации в атмосферу.

Почему демонтаж АЭС займет целых 15 лет? Конец цитаты

К 2024 году все топливные элементы будут перемещены в центральное промежуточное хранилище высокоактивных ядерных отходов в городе Вюренлинген (Würenlingen) в кантоне Аргау, а это означает, по словам компании-оператора, что к тому моменту АЭС утратит 98% своей прежней радиоактивности. Где в Швейцарии будет построено постоянное (вечное) хранилище отработанного ядерного топлива — этого пока никто не знает. Ясно одно: в Россию швейцарское топливо, как это было раньше, не повезут.

Объекты и элементы, составляющие «ядерную часть» станции, окончательно будут демонтированы к 2030 году. Для глубокого геологического захоронения будут подготовлены в общей сложности 6 000 тонн радиоактивных материалов, что эквивалентно 2% от общего объема всей АЭС. Остальные 98% использованных при сооружении АЭС материалов (примерно 200 000 тонн) будут либо переработаны, либо утилизированы в качестве строительного мусора.

Всего в период до 2030 года на демонтаже АЭС будут работать в среднем около 200 человек. В период между 2030 и 2034 годами здания, в которых больше не будет необходимости, будут окончательно снесены. Начиная с 2034 года площадка, на которой раньше стояла АЭС, будет готова для использования с другими целями. Строительство атомной электростанции в Мюлеберге в 1960-х годах заняло пять лет и обошлось в 302 миллиона швейцарских франков. Процесс вывода АЭС из эксплуатации, демонтажа и утилизации займет 15 лет и обойдётся в 2,1 млрд. швейцарских франков.



(swissinfo.ch)

Фотогалерея Сокровища «Нагры», или Тайна горы Монт Терри В Швейцарии давно уже ищут подходящее место для долговременного складирования радиоактивных отходов. Им может стать гора Монт Терри. Автор: Кристоф Бальзигер / Christoph Balsiger Доступно на 2 других языках Доступно на 2 других языках Языки 2 немецкий (de) Mont Terri Felslabor

португальский (pt) Laboratório de Mont Terri

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