Работа из дома выглядит на первый взгляд полной гармонией, но как это бывает на самом деле? А в реальности такая форма занятости имеет и плюсы, и значительные минусы.

(Keystone / Jean-christophe Bott)

Как и в других странах, пандемия вывела в Швейцарии на первый план работу в удаленном формате. «Домашний офис» давно уже стал мемом в соцсетях, невероятным образом стимулировав чувство юмора и креативные способности людей. Но насколько положительным является влияние удаленной работы на производительность труда и на качество жизни, да и вообще, насколько «домашний офис» современен и отвечает потребностям экономики и людей?

Пандемия оказывает прямое влияние на мир труда и занятости. В результате карантинных мер, принятых Федеральным советом (кабинетом министров)Внешняя ссылка в середине марта 2020 года многим работодателям вынужденно пришлось переводить людей на удаленные формы труда, либо увеличивая ее долю в общей организации труда, либо вообще сталкиваясь с этой проблемой впервые. Надомный труд — не новость.

На заре индустриальной эпохи надомный труд был одной из базовых, наряду с цеховой, форм организации труда. С переходом капитализма к крупному машинному и фабричному производству кустарно-надомные, артельные и иные мелкие формы организации труда ушли в тень, вернувшись в конце 20-го века и в нулевые годы в качестве нишевой формы производства товаров, отличающихся от поточной продукции с конвейера. Цифровая революция поставила вопрос удаленной работы с новой силой и в новом ракурсе.

Grafik 1 Teleheimarbeit Grafik Teleheimarbeit

Ясно, что удаленные формы труда будут продолжать существовать и после пандемии, но от полной виртуализации производства мы все еще далеки. В нашем большом репортаже о возрождении удаленных горных регионов Швейцарии (см. ниже), происходящем благодаря внедрению удаленных и дистанционных форм занятости мы уже имели возможность подробно разобраться в одной отдельной взятой проблематике, связанной с «домашним офисом».

Пандемия показал, что удаленные форматы труда могут быть палочной-выручалочкой в условиях необходимости соблюдать «социальную дистанцию». Но в Швейцарии они уже несколько лет становятся все более востребованными вне зависимости от пандемии. В 2019 году почти четверть всех занятых в Швейцарии на производстве работала хотя бы изредка, но на дому. Согласно исследованию консалтинговой компании Deloitte SchweizВнешняя ссылка, на пике коронавирусного кризиса доля тех, кто работал из дома, почти удвоилась.



Повышение производительности труда в некоторых отраслях

Большинство респондентов опроса, проведенного компанией «Делойт», заявили, что работа на дому не повлияла на их производительность. Примерно каждые 4 из 10 опрошенных считают, что они повысили свою трудовую эффективность. По словам Елены Деббо (Elena Debbaut), швейцарского эксперта в области корпоративного антикризисного менеджмента, влияние удаленной работы на общую производительность варьируется в зависимости от сектора производства. Сотрудники, работающие в областях, требующих личного присутствия (административная поддержка, продажи и т.д.) вполне могут даже утратить часть своей эффективности и производительности.



Evolution du télétravail par secteur Evolution du télétravail par secteur

В некоторых профессиях, однако, рост производительности в результате введения удаленных форм занятости «очень значителен», — говорит Е. Деббо. Лидерами тут являются профессии в области информационных и коммуникационных технологий. «Ненужные перерывы и социальное давление, связанное с присутствием или появлением на работе, исчезают, теперь от тебя требуются только результаты, и это ведет к росту производительности труда как качественному, так и количественному».

Международная организация труда (МОТ) и «Дублинский Фонд (The Dublin Foundation) Евросоюза по вопросам улучшения условий жизни и труда» в 2017 году пришли к таким же выводам. В своем докладе они рекомендуютВнешняя ссылка расширить степень внедрения удаленных форматов труда, так как это «может привести к более точному балансу между работой и личной жизнью и уменьшить, к тому же, необходимость в поездках на общественном транспорте. Компании, отправляя людей в „домашние офисы“, получают более мотивированных сотрудников и возможность снижения накладных затрат и стоимости труда за счет, например, снижения потребности в аренде офисных помещений».

Революции в организации труда пока не будет

За последние два месяца многие сотрудники в Швейцарии невольно получили возможность на собственном опыте испытать преимущества и недостатки удаленных форматов труда. Эксперты Deloitte прогнозируют, что количество людей, работающих на дому, вряд ли уже вернется на докризисный уровень. Но значит ли это, что удаленная работа в Швейцарии начнет распространяться массово и быстро? Елена Деббо сомневается в этом, по ее словам «в первые 18-24 месяца после карантина мы не ожидаем никакой революции в организации труда, препятствий тут все еще очень много».



perception de la productivité en télétravail perception de la productivité en télétravail

Свою роль играют и культурные барьеры в плане традиций труда и занятости, которые трудно так сразу разрушить (да и надо ли?). «Несмотря на все изменения в связи с пандемией сопротивление переводу производства на новые формы уже ощущается вполне отчетливо», — говорит Елена Деббо. Еще одним препятствием является стоимость перехода на удалёнку. «Удаленная работа на дому все еще дороже и рискованнее, чем работа в компании. Сам удаленный работник на своем уровне порой этого просто не видит.

В настоящее время, кроме того, отсутствует четкая правовая база. Тут необходим полный пересмотр трудового законодательства, а на это уйдут годы». Так что в Швейцарии, скорее всего, удаленная работа будет развиваться постольку, поскольку она будет вписываться существующие правовые и технические рамки. Какой-то общей стрижки под одну гребенку тут не будет. Удаленная работа сможет уменьшить нагрузку на городские центры в плане жилья и деловой инфраструктуры.

Однако существуют и риски. У компаний может возникнуть соблазн переложить часть накладных и операционных расходов на сотрудников, работающих на дому. Упростится и перевод производства за рубеж. Нужно так же учитывать, что в Швейцарии расходы на домашний офис можно списывать с налогооблагаемой базы. Как рост востребованности удаленной работы отразится на общественных финансах? Но есть тут и еще один аспект.



Как найти баланс?

Работа на дому чревата рисками в плане нарушения баланса работы и частной жизни. В недавнем докладе МОТ и «Дублинского Фонда (The Dublin Foundation) Евросоюза по вопросам улучшения условий жизни и трудаВнешняя ссылка», указывается что сейчас в мире и так превалирует тенденция к увеличению продолжительности рабочего дня и самоэксплуатации.

«Многие люди уже проводят по 8,5 часов в режиме нон-стоп за экранами своих компьютеров, опасаясь, что, регулярно делая перерывы в работе, они приобретут репутацию бездельников». Удаленный труд дома усилит давление в плане необходимости доказывать свою усердность и дисциплинированность. «Кроме того, многим просто не хватает социального взаимодействия с коллегами». Таково мнение Нади Дроз (Nadia Droz), швейцарской психолога и консультанта по гигиене труда.

Опыт работы на дому выглядит по-разному, все зависит от ситуации сотрудника: отсутствие выделенного рабочего места или постоянное присутствие других членов семьи может привести к отвлечению внимания и к стрессу. По мнению авторов вышеупомянутого доклада, идеальный формат, обеспечивающий баланс преимуществ и недостатков удаленного труда — это два-три дня работы на дому в неделю.

Швейцария не является лидером Федеральное ведомство статистики Швейцарии (Bundesamt für Statistik BFS) постоянно учитывает долю лиц, работающих из дома на удалёнке, даже если эта форма труда до последнего времени не была так уж распространена в Конфедерации. Общая доля тех, кто работает в «домашнем офисе», составляет здесь примерно 25%, при этом 3% лиц с постоянной занятостью делают это регулярно, т.е. тратят на такую работу более половины своего рабочего времени. Многие компании все еще очень осторожны в том, что касается удаленной работу, в основном по причинам, связанным с традициями труда и занятости в стране. В других странах цифры работы на удалёнке значительно варьируются. Последние данные на эту тему, опубликованные в Евросоюзе, датируются 2015 годом. Средний показатель по ЕС на тот момент составлял около 17%, но диапазон разброса был велик: от 8% в Италии до 38% в Дании. В США доля работающего населения, трудящегося на дому, составляла чуть более 3%. По оценкам «Брукингского института» (Brookings Institution,Внешняя ссылка американский аналитический центр, специализируется на общественных науках, муниципальном управлении, внешней политике и мировой экономике) эта доля в апреле 2020 года увеличилась более чем в два раза. В России доля вакансий с возможностью удаленного труда по данным РБК и hh.ru составляет в среднем 5%. В Украине этот показатель находится Внешняя ссылкана уровне в 2%.

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