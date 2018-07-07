Этот контент был опубликован 7 июля 2018 г. 11:00 07.07.2018 - 11:00





Новые офисы компании Google в Цюрихе, рассчитанные, по меньшей мере, на 2 400 человек. (Keystone)

Цифровая революция и бум технологических стартапов стремительно меняют внешний облик современных городов. Зачастую класс высокообразованных и, соответственно, хорошо оплачиваемых «бизнес-технарей» начинает вытеснять из города сообщества людей творческих профессий, мелких ремесленников и иностранцев. А какова ситуация в Швейцарии, в частности, в Цюрихе?

Цюрих, старинная швейцарская и европейская метрополия на впадении реки Лиммат в Цюрихское озеро, одно из красивейших в стране. Когда-то здесь начиналась швейцарская Реформация, а сегодня отсюда исходят импульсы совсем иного рода: например, для компании Google Цюрих является крупнейшей производственной площадкой, находящейся за пределами Соединённых Штатов.

В 2017 году недалеко от Главного вокзала компания «заселила» свой новый кампус, который стал уже вторым по счету центром концентрации деятельности Google в городе на Лиммате. Тем самым в общей сложности в Цюрихе компания обеспечивает работой почти 5 тыс. человек. Не отстают и такие гиганты, как Apple и Facebook/Oculus: несколько месяцев назад они тоже ввели в строй свои новые производственно-офисные центры, расположенные в лучших районах города.

«Города развиваются, и это не остается без последствий»: Никлаус Шерр (Niklaus Scherr) критически относится к процессу техно-джентрификации крупных городских агломераций. (Keystone)

Конечно, все эти швейцарские филиалы ведущих технологических компаний мира, особенно по сравнению с ситуацией в Силиконовой долине, выглядят все еще довольно-таки скромно, однако, как бы там ни было, факт остаётся фактом: привлекательность Цюриха для предприятий из сферы «Экономики-4.0» за последние годы выросла в разы.

Трансформация окраин

Разумеется, всё это не остается без последствий как для внешнего облика города, так и для его социальной стратификации: здесь, как и во многих европейских агломерациях, техно-бум ведет к быстрой и необратимой трансформации былых рабочих окраин, что, например, особенно наглядно можно продемонстрировать на примере знаменитой улицы Лангштрассе (Langstrasse) в 4-ом городском округе. Мелкие мастерские и лавочки, прокуренные забегаловки и киоски, продающие шаурму, уступают место шикарным барам и дизайнерским офисам продаж.

Старые дома, придававшие этой части города особый «шарм», идут с молотка, квартиры подвергаются ремонту и реставрации. Качество жизни, без сомнения, повышается, но растёт и ее стоимость, ведь новые объекты недвижимости, сдающиеся в аренду экспатам и техно-экспертам уже по куда более высоким тарифам, становятся «аборигенам» не по карману. Возникает динамика, которая и ведет к так называемой «джентрификации». Но вернёмся на Лангштрассе. Что происходит на ней?

«Начинать нужно не здесь, а с квартала вокруг Аллеи ЕвропыВнешняя ссылка. Именно строительство этого комплекса рядом с вокзалом оказало на 4-й округ решающее воздействие в плане всех тех перемен, которые мы тут наблюдаем», — говорит Никлаус Шерр (Niklaus Scherr). С 2009 года он занимает пост исполнительного директора (Geschäftsleiter) «Союза арендаторов жилья города Цюрих» (Mieterverband Zürich). А еще раньше он был депутатом городского парламента от партии «Альтернативный список» (Alternative Liste). С 4-м цюрихским округом связаны последние 40 лет его жизни.

Протесты и экспаты



Стоимость земли здесь начиная с 2000 года возросла почти в два раза. Качественно изменился и рынок жилой недвижимости: резкое увеличение, до нескольких сотен, числа квартир бизнес-класса, так называемых Business Apartments, сдаваемых в аренду, временную или постоянную, сотрудникам международных компаний или высокооплачиваемым экспатам, привело к возникновению отгороженного сегмента рынка, недоступного для «местных» и ориентированного на «пришлых».

Новые офисные здания прямо у Главного вокзала Цюриха. Компания Google усиливает свое присутствие в городе на реке Лиммат. Чем все это обернётся для деловой и финансовой столицы Швейцарии? (Keystone)

В Берлине, например, недовольство и раздражение такого рода тенденциями выливается в громкие протесты, подобные акциям, имевшим место в апреле этого года. Тогда на улицы немецкой столицы вышли тысячи людей, и их мишенью был как раз концерн Google/Alphabet. У него в Берлине давно уже есть небольшое представительство. Два года назад он принял решение построить в районе Кройцберг «Campus Berlin», открытие запланировано на осень 2018 года. Похожие кампусы компания открыла уже в Лондоне, Мадриде, Тель-Авиве, Сеуле, Сан-Паулу и Варшаве.

Их роль, в первую очередь, заключается в том, чтобы служить «инкубаторами» для перспективных инновационных стартапов. Фактически в берлинском таком «кампусе» будут работать примерно десяток экспертов. Но уже сейчас официальный представитель Google/Alphabet Ральф Бремер (Ralf Bremer) подчёркивает, что его компания «ведет интенсивные консультации с организациями, соседями и партнёрами с тем, чтобы превратить „кампус“ в структуру, обогащающую жизнь Кройцберга, делающую ее более насыщенной и разнообразной».

Что хорошо политикам, то для граждан кошмар?

Для многих жителей одного из самых харизматичных берлинских районов всё это «болтовня» и «обман». «Они опасаются, что только кампусом дело не ограничится, что Google, став магнитом для других инновационных стартапов со всего мира, как раз и запустит процесс техно-джентрификации», — говорит Феликс Хартенштайн (Felix Hartenstein) из берлинского Института проблем экономики и урбанизации (Berliner Institut für Wirtschaft und Stadt inwistaВнешняя ссылка).

Институт специализируется на исследовании механизмов влияния цифровой революции на городскую среду. И в самом деле, где ещё и заниматься такого рода вопросами, как не в Берлине, который в последние годы превратился в настоящую Мекку технологических стартапов и внедренческих холдингов, занимающихся всем чем угодно, от создания мобильных программ-приложений на все случаи жизни до технологий виртуальной реальности и искусственного интеллекта.

Снос старинного фахверочного дома в 2016 году в Цюрихе может стать символической иллюстрацией общего процесса перемен, охвативших город. (Keystone)

Только в 2017 году в берлинские стартапы были инвестированы 3,7 млрд долларов, по данным городских властей цифровая экономика уже сейчас обеспечивает 20% от общего промышленного роста региона Большого Берлина. Правящий Бургомистр (мэр) Берлина Михаэль Мюллер (Michael Müller) всем этим весьма доволен, он намерен и дальше делать ставку на Экономику-4.0. Власти в Цюрихе относятся к таким перспективам с похожим энтузиазмом, Google, чувствующий себя в городе на Лиммате все более вольготно, является для них залогом дальнейшего устойчивого процветания.

Как говорит Ф. Хартенштайн, сотрудники такого рода компаний, как правило, молоды, хорошо образованы, мобильны и прекрасно зарабатывают. Они не отягощены семейными проблемами и хотят получить от жизни всё, а потому дорогая аренда жилья препятствием для них, как правило, не становится. Конечно, с одной стороны, мир стартапов отличается порой экстремально высокой степенью неопределённости (сегодня бизнес есть, а завтра он лопнул и его нет), но все равно, при любом раскладе денег хотя бы на комнату в хорошем районе у них хватает. В результате в Берлине средняя ставка аренды квартиры в период с 2004 по 2016 гг. выросла в среднем на 70%.

Жертвы собственной креативности

Страдают от этого, прежде всего, люди с низким уровнем доходов, среди них и множество семей беженцев и мигрантов. Не очень все хорошо складывается и для представителей свободных профессий, танцоров, актёров, музыкантов, в целом творческих персон, которые тоскуют по особому «обшарпанному шику» Кройцберга, не говоря уже о скромной арендной плате за жильё, каковая и была одним из основных мотивов, привлекавших богему в этот район.

Осмотр сдающейся в аренду квартиры премиального ценового сектора. «Приток капиталов и высокооплачиваемых работников ведет в любом городе как к позитивным, так и негативным последствиям». (swissinfo.ch)

«Акценты и приоритеты поменялись: еще 10 назад город делал ставку на „экономику креативного сознания“, а сегодня все просто молятся на цифровые технологии, и вторые, в итоге, просто пожирают первую», — говорит Ф. Хартенштайн. Многие из тех, кто после падения Стены переехал сюда в надежде реализовать свои собственные жизненные проекты, все сильнее ощущают, что «что-то пошло не так».

Город, который был создан именно такими творческими людьми, «во всё большей степени становится жертвой таких компаний как Google». Ханс-Герман Альберс (Hans-Hermann Albers), деловой партнёр Ф. Хартенштайна, с ним согласен: «Приток инновационного капитала ведет к тому, что демократичный по своему характеру, открытый город, превращается в нечто элитарное».

Легализованное сквоттерство на окраине Цюриха привело к стабилизации общественно-политической ситуации в городе. На фото: район «Кохер-Ареал» (Kocher-Areal). (Keystone)

В самом Цюрихе пока не запланировано никаких демонстраций против Google или технологических стартапов. Последняя акция такого рода под названием «Кому принадлежит Цюрих» («Wem gehört Zürich») была организована левыми и левацкими партиями и движениями, сквоттерами и «Союзом арендаторов жилья» уже почти пять лет назад. Никлаус Шерр считает, что причиной тому послужила умная политика городских властей Цюриха, легализовавших скоттерство на окраинах города и внёсших тни самым решающий вклад в разрядку политической обстановки.

По своему политическому окрасу левое правительство Цюриха, на самом деле, проводило и продолжает проводить в этой сфере фактически по-буржуазному «прагматичный» курс, стараясь не допускать исчезновения с рынка недвижимости доступного жилья по бюджетным ценам. Расположено это жильё, правда, на окраинах, в центре же процессы джентрификации уже приобрели необратимый характер и бороться с ними в Цюрихе, в отличие от Берлина, никто, похоже, уже не собирается.





Перевод с немецкого и адаптация: Игорь Петров

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