Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 8:18 19.06.2018 - 08:18

Демонстрация швейцарских железнодорожников в Цюрихе. (Keystone)

«Сокращения, демонтаж, ухудшение положения! С нас довольно! Мы не согласны!» С такими лозунгами вчера вышли сотрудники швейцарского национального железнодорожного перевозчика SBB | CFFВнешняя ссылка на улицы городов Цюрих, Ольтен, Лозанна, Женева и Беллинцона. Организатором акции стал профсоюз работников транспорта Gewerkschaft des Verkehrspersonals / SEVВнешняя ссылка.

По его данным по всей Швейцарии в демонстрациях приняли участие 1 400 человек. Причиной стал коллективное отраслевое трудовое соглашение. Нынешний договор заканчивает свое действие в конце текущего года, компания SBB намерена заключить с сотрудниками новое соглашение, которое, по мнению профсоюза, содержит большое количество ухудшений.

Основной камень преткновения — заработная плата. Профсоюзы требуют, чтобы молодые сотрудники, только начинающие работать в компании, на 100% принадлежащей государству, имели возможность совершать подъем по карьерной лестнице в более быстром темпе, чем сейчас, в том числе и в плане зарплаты, за счёт увеличения части общего заработка, выплачиваемого за выслугу лет.

Тем самым можно было бы, указывают профсоюзы, поднять степень лояльности сотрудников по отношении к компании и мотивировать их, дольше работать на SBB. Железнодорожная компания отвергает такой вариант, указывая на то, что рост фонда заработной платы в настоящее время невозможен. Бонус «за выслугу лет» определяется в SBB по итогам года и общей оценки труда данного сотрудника, и в среднем он составляет 45% от общего заработка.

«Ускорение и перестройка»

Для примера: молодой кондуктор-проводник начинает работать в компании и получает 59 300 франков в год (4 900 франков в месяц / 294 тыс. рублей или 127 тыс. гривен). Бонус «за выслугу лет» позволяет ему надеяться на рост заработной платы до уровня 85 900 франков в год (6 600 франков в месяц «грязными»). Однако сейчас, говорят профсоюзы, чтобы добраться до этой суммы, человек должен проработать в компании в среднем 20 лет, а это слишком долго, и здесь необходимы «перестройка и ускорение».

Это подчёркивает, в частности, зампред профсоюза SEV Мануэль Аваллон (Manuel AvalloneВнешняя ссылка). По его словам, вчерашняя акция была «предупредительной, в случае отсутствия прогресса профсоюз будет рассматривать возможность организации полноценной стачки».

Сторона работодателя «с изумлением» восприняла факт демонстрации, указав, что «детали переговоров, ведущихся на предмет параметров нового коллективного трудового соглашения, мы не озвучиваем. Кроме того, различия в подходах и представлениях в таких переговорах являются обычным делом, и они не должны отражаться на пассажирах».

Депутат Национального совета (большой палаты федерального парламента) от партии демохристиан Мартин Кандинас (Martin CandinasВнешняя ссылка, CVP) отметил, что «условия труда в SBB являются сравнительно неплохими, кроме того, компания находится в условиях жёсткой конкуренции с частными компаниями, а также с индивидуальной моторизованной мобильностью, поэтому неудивительно, что она рассматривает возможность „тонкой настройки“ некоторых параметров коллективного трудового соглашения».

Левые депутаты выступают в поддержку демонстрантов. «Руководство SBB должно серьёзно отнестись к требованиям работников», — требует Эдит Граф-Личер (Edith Graf-LitscherВнешняя ссылка), депутат от социалистов (SP) и председатель Парламентского комитета по вопросам транспорта.



Подготовил: Игорь Петров, SDA-ATS

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