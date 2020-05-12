Чтобы справиться с пандемией коронавируса, медперсонал переведен на практически круглосуточный режим. Чрезвычайная ситуация в лечебных учреждениях страны сложилась совсем недавно, хотя по самому негативному сценарию она развиваться не стала: Швейцария даже была в состоянии принимать у себя пациентов из Франции. Тем не менее, работа младшего и среднего медицинского персонала всегда была в Швейцарии трудной, изматывающей, чреватой депрессиями — что, в свою очередь, могло иметь самые серьезные последствия для пациентов.

В Швейцарии запущена народная законодательная инициатива с целью улучшить материальные и иные условия труда младшего и среднего персонала клиник. Мы ни в коем случае не хотим агитировать за или против этого законопроекта. Однако задача СМИ в Швейцарии состоит не в распространении «мнения», но в предоставлении читателям и пользователям информации, на основе которой они сами могут затем принимать свои собственные решения. Поэтому мы и решили подробнее узнать, как чувствуют себя в Швейцарии те, кто находится к больному ближе всего: медицинские сестры, фельдшеры и другой младший и средний медперсонал. Наше журналистское расследование.

Современный «специалист»!

Эта пожилая пациентка умерла ночью. За все ее время пребывания в стационаре ее так никто и не навестил, ни члены семьи, ни знакомые. Рядом с ней была только медицинская сестра Дженнифер С.* «Я до сих пор не могу забыть ее последнего вздоха. (Я была рядом с ней), потому что я не хотела, чтобы она умерла вот так, в одиночестве», — говорит Дженнифер (21 год).

Это произошло год назад. Но эта медсестра, работающая в кантональной клинике одного из регионов Центральной Швейцарии, до сих пор не может равнодушно вспоминать об этом. Ведь тогда она впервые увидела, как умирает человек. И тем не менее, Дженнифер С. убеждена, что поддерживать пациентов в последние моменты их жизни — это неотъемлемая часть ее работы. Поэтому она собственно и стала медсестрой. «Я хотела сделать что-то полезное для общества, для людей».

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Вообще-то в немецкоязычной Швейцарии уже не принято употреблять понятие «медсестра», официально это профессия называется «специалист / специалистка по уходу за больными и престарелыми общего направления» («Pflegefachfrau»). Первые годы обучения, а потом и практики во многом уничтожили у Дженнифер ее изначальный идеализм.

Сегодня она рассказывает об изнурительной работе, ненормированном рабочем графике и о постоянных изменениях в расписании дежурств, что негативно отражалось и на ее жизни за пределами клиники. Швейцарская клиника — это структура с отношениями, которые многие швейцарцы воспринимают как авторитарные, с учетом того, что старший медперсонал здесь как правило из Германии. Младший персонал часто недоволен и во многом разочарован. Чем же?

Дженнифер, например, больше всего раздражает тот факт, что она просто не в состоянии сопровождать пациентов на их пути исцеления так плотно, как это следовало бы делать. Парадокс: при всей напряженности работы собственно пациентам в клиниках уделяется все меньше и меньше времени. «Никто не говорит о проблемах в больницах. Здесь царит заговор молчания и круговой поруки. Меня давно тянет выйти на улицу на демонстрацию протеста. Но кто же тогда позаботится о пациентах?»

Делать инъекции — это только одна из многих обязанностей медсестры. (© Keystone / Jean-christophe Bott)

Сильви Ф*. из Женевы, которой 26 лет, также решила стать медсестрой ради контактов с людьми, с пациентами. Она говорит, что улыбка или благодарность больного — это самый большой источник удовлетворения в этой работе. Но когда после четырех лет обучения она начала работать, то она сразу поняла, что это вовсе не та профессия, к которой она так стремилась. «Если бы я могла, то я бы сейчас сменила профессию», — говорит она.

Днем на ней лежит уход на шестью пациентами, а ночью это число увеличивается вдвое. Кроме того, она должна отвечать на телефонные звонки, организовать прием и выписку, заполнять медицинские карты и обсуждать ситуацию больного с его семьёй. «Нас все меньше, а отсутствующих не заменяют. Уже есть случаи эмоционального выгорания на работе, но их стараются затушевать и не выносить сор из избы», — говорит она.

Мелани Т.*, медсестра, специализирующаяся на акушерстве и педиатрии, 14 лет проработала в региональных больницах в кантоне Цюрих. Психологический кризис пришлось пережить и ей. «Это фантастическая работа. Но если вы хоть на минуту утратите безусловную любовь к ней, вы непременно сгорите». По ее словам, срыв у нее случился из-за издевательств начальства, которому не понравилось, что она позволила себе некоторое время «отсутствовать на работе по болезни». «В какой-то момент вы оказываетесь не в состоянии все это терпеть и начинаете просто изнутри разваливаться, но работодателю это безразлично».

«Систематически попирается трудовое право»

Опыт Дженнифер С., Сильви Ф. и Мелани Т. — не исключительные и не единичные случаи. Мы беседуем в Берне с Пьер-Андре Вагнером (Pierre-André WagnerВнешняя ссылка), главой юридической службы профсоюза «Швейцарская профессиональная ассоциация специалистов по уходу» («Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner», SBK / ASIВнешняя ссылка). «Нарушения, которые в любой другой сфере давно уже были бы сочтены неприемлемыми, здесь, в системе медицинского ухода, все еще считаются чем-то, что есть в порядке вещей. Здесь систематически попирается трудовое право», — говорит он.

Сам он — одновременно как раз и адвокат и дипломированный медбрат. За время своей работы в профсоюзе он проанализировал уже сотни таких случаев. «Тех, кто больше не может работать по ночам по состоянию здоровья, тех просто увольняют. Сотрудники, сообщающие об издевательствах и преследованиях, становятся жертвами травли. Любого, кто выступает против жесткого нормирования, наносящего ущерб качеству медицинской помощи, обвиняют в отсутствии лояльности к работодателю», — указывает Пьер-Андре Вагнер в своей статьей, опубликованной в ежемесячном профсоюзном журнале «Krankenpflege».

Вместе с тем, «было бы неверно обобщать и стричь под одну гребенку весь сектор медицинского ухода в Швейцарии, в котором работает 214 000 человек. Между разными отделениями одной клиники и между разными больницами порой существуют большие различия. Есть учреждения, где персонал вполне доволен условиями работы и получает поддержку от руководства. Но тот факт, что в целом у людей, занятых в этой сфере, часто отмечается внутреннее недовольство и разочарование, тоже со счетом скидывать нельзя», — подчеркивает Пьер-Андре Вагнер.

«Пагубное влияние на качество медицинской помощи»

По данным опроса, проведенным левым профсоюзом Unia в 2019 году, вследствие стресса, несбалансированности рабочих смен, а также заработной платы, которая многим кажется слишком низкой, желание поменять сферу деятельности еще до выхода на пенсию выражает каждый второй представитель среднего и младшего медперсонала. Каждый год из профессии уходят в среднем 2 400 человек.

Почему? С точки зрения левых профсоюзов эта «тревожная» ситуация вызвана растущей степенью рационализации труда и все более заметным преобладанием в рамках профессии показателей рентабельности и рыночной эффективности. «Во имя прибыльности и рентабельности мы идем на рационализацию труда, сокращение расходов и бюджетов, закрывая при этом глаза на катастрофические последствия всех этих мер, прежде всего в части условий труда медсестер и качества медицинских услуг населению», — говорит Ивонн Пэ-Гайе (Yvonne Peist-Gaillet) из левого профсоюза «Unia».

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По словам Пьера-Андре Вагнера из ASI, ситуация еще более ухудшилась в 2012 году с введением тарифной системы SwissDRGВнешняя ссылка. «Больницы подвергаются экономическому давлению и бюджетным ограничениям. Выдержать это давление они могут только сэкономив на расходах на персонал», — говорит он. Что такое тарифная система SwissDRG? Ее придумали сдерживания постоянного роста расходов на здравоохранение и ради стимулирования конкуренции между клиниками и больницами.

В ее основе находится единая тарифная сетка, на основе которой клиники получают от страхователей возмещение оказанных ими услуг, в рамках чего предусмотрен «единый максимальный потолок выплат на лечение каждого конкретного заболевания. Условно говоря: вот вам сто единиц денег, успейте вылечить данного больного до истечения этого фонда. Чем сложнее, говоря упрощенно, заболевание, тем больше этот фонд, рассчитанный, как утверждается, на объективных клинических показателях. Ранее расчет велся в виде суточных, что объективно стимулировало клиники не вылечить больного как можно быстрее, но продержать его как можно дольше в клинике, «вытягивая деньги» из касс ОМС. По мнению швейцарского правительства новая система побуждает больницы работать более эффективно.

С точки зрения левых профсоюзов тарифная система SwissDRG «является признаком общей политики здравоохранения, которая покончила с идеей общественного блага и поставила национальное здравоохранение в рамки капиталистической логики приведения в баланс расходов, доходов и инвестиций». По словам Пьера-Андре Вагнера, «чрезвычайная ситуация, в которой сейчас находятся больницы в связи с пандемией коронавируса, лишь подчеркнула «все пагубные последствия коммерциализации врачебной сферы». Это мнение имеет право на существование, хотя, если в клиниках Швейцарии царит аврал, то как они умудряются, пусть и за счет Франции, но отыскивать места для пациентов с другой стороны границы?Внешняя ссылка Где здесь объективный анализ, а где начинается политическая риторика?

Что говорят специалистки по медицинскому уходу (тема: условия труда)? «Сверхурочная работа — это почти что в порядке вещей. Перерывы? По правилам, они длятся 30 минут, но мне крупно везет, когда удается урвать хотя бы десять минут!»: Сильви Ф., медсестра со специализацией в области гериатрии; «Нередко моя рабочая смена заканчивалась в 22:15, а следующая начиналась уже наутро, в 6:45. Это было своего рода институционализированное насилие над личностью»: Валери Юнг, 36 лет, дипломированное медсестра со специализацией в области клинической психиатрии; «Больница была моим вторым домом. Четверть века подряд отдавала я ей все свои силы. Но со временем все пошло наперекосяк: рабочая нагрузка постоянно увеличивалась, а персонал резко сократили»: Франсуаза Д., 50 лет, безработная медсестра; «Медсестры невероятно перегружены и испытывают огромное давление, так как больницы стремятся сэкономить деньги на их работе. У врачей нагрузка тоже большая, но им хотя бы хорошо платят»: Мелани Т., медсестра со специализацией в акушерстве и перинатологии; «Каждый день кто-то из медсестер сказывалась больной и не выходила на работу. Ее никем не заменяли. Нагрузка ложилась на всех оставшихся, я была полностью измотана на работе. Приходила домой взвинченная и усталая и передавала всё мое состояние семье»: Кэрол Р. *, 37 лет, медсестра со специализацией в хирургии и интенсивной терапии. Конец инфобокса

«Претензии к пуговицам есть?»

Пьер-Андре Вагнер не стесняется в выражениях. «Система медицинского ухода буквально раздирается на части швейцарской системой здравоохранения, в которой доминирует жажда власти и денег. Пациент больше не находится в центре внимания лечащего персонала». В Швейцарии, говорит он, десятки тысяч пациентов становятся жертвами осложнений, которых можно было бы избежать, если бы больницы не экономили на персонале.

Он критикует курс на замену одной квалифицированной медсестры широкого профиля несколькими сотрудниками узкой и сверхузкой специализации, единственная положительная сторона которых состоит в том, что они обходятся в сумме дешевле. Тем самым процесс лечения можно рационализировать, разделив его на отдельные этапы и передав каждый этап на попечение отдельного специалиста. Но не получится ли тогда как в известном монологе А. Райкина про пошив костюма? Пьер-Андре Вагнер считает, что сокращение сестринского персонала, как на уровне обучения, так и в области комплектования больниц сотрудниками, приводит к росту числа «ненужных» осложнений и к увеличению смертности.

Таким же выводом завершается также и недавний аналитический доклад, опубликованный экспертами из Университетов Берна и Базеля. С их точки зрения акцент в сторону малоквалифицированных узких специалистов и решение сокращать число дипломированных медсестер в больницах не позволяет предотвращать сотни смертей, которых могло бы и не быть, не говоря уже о том, что такая переориентация ведет к «лишним» расходам в миллионы франков. Так отсутствие внимания к пациенту может вызвать пролежни, лечение которых стоит в среднем 50 000 франков. И этих расходов можно было бы избежать, наблюдай за пациентом дипломированная медсестра, а не «специалист по пуговицам».

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Как отмечает Пьер-Андре Вагнер, соответствующим образом «перестроена и система образования. В настоящее время в Швейцарии выпускают только 56% от необходимого стране медперсонала. В секторе медицинского ухода ситуация сложилось наиболее критическая: ежегодно здесь получают дипломы только 43% от числа выпускников, которые должны были бы вступать в профессиональную жизнь для того, чтобы полностью закрыть все вакансии».

По оценкам SBK, в 2030 году Швейцарии потребуется дополнительно 65 000 дипломированных медсестер. Чтобы предотвратить такое развитие ситуации профсоюз недавно запустил народную законодательную инициативу. Вот собственно, мы и добрались до сути всей этой длинной и довольно-таки печальной истории: прямая демократия как инструмент обслуживания определенной политической клиентуры, в данном случае профсоюзов, ну и во вторую очередь самих медсестёр. О благосостоянии пациентов тут речь вообще не идет.

Что говорят специалистки по медицинскому уходу (тема: отношения с пациентами)? «Я не работаю с секундомером в руке и не могу сказать, сколько на что я трачу времени, но когда вам приходится иметь дело сразу с 12 пациентами, времени на каждого остается всего ничего. А ведь пожилым пациентам недостаточно просто положить лекарство на стол, надо еще убедиться, что человек его принял по всем правилам». Сильви Ф.; «С каждым пациентом устанавливаются особые отношения. В этом и заключается прелесть нашей работы: вызвать улыбку у человека, который давно перестал улыбаться, или вновь стать свидетельницей того, как безнадежному больному удается выздороветь». Валери Юнг; «Все оказываемые услуги отмечаются специальным кодом, но при этом у нас нет кода для учёта времени, проведенного с пациентом и его плачущей семьей. Один пациент признался как-то, что с тех пор, как увидел меня бегущей из одной палаты в другую, он больше не осмелился вызывать меня звонком, чтобы не побеспокоить. Это был тяжелый удар для меня». Кароль Р. Конец инфобокса

Полубоги в белых халатах

К нехватке персонала добавляется и то, что Пьер-Андре Вагнер называет смесью «мачизма и воли к власти». Он отмечает, что, конечно, «патриархальной модели, где доктор-главнокомандующий распоряжается армией медсестер, больше не существует. Тем не менее, еще осталось поколение врачей, которые считают себя непогрешимыми и знать не хотят о предложениях и наблюдениях медсестер, а ведь они-то как раз ближе всего к пациенту. Табель о рангах и субординация должны соблюдаться, даже ценой потери знания и навыков, которыми обладает на своём уровне персонал по уходу. А страдают-то в итоге пациенты».

«Исполненная чувством долга медсестра, исходя из своих теоретических знаний и практических наблюдений за данным конкретным пациентом, может иметь своё видение ситуации и точно знать, какие шаги необходимо предпринять. Но при этом она не может осуществить их на практике или из-за нехватки времени или из-за отсутствия интереса со стороны начальства или же вообще в связи с политикой данного медицинского учреждения. Это приводит к моральным страданиям, которые порождают разочарование и эмоциональное истощение», — утверждает Пьер-Андре Вагнер.

Что говорят специалистки по медицинскому уходу (тема: атмосфера на рабочем месте)? «На нас давит иерархия. Врачи нас совсем не слушают, и это негативно влияет на пациентов». Сильви Ф; «Врачи хотели контролировать все, не уважая роль персонала по уходу. Я сама была жертвой моббинга и эмоционального насилия. От нас во время обучения требуется овладеть целым рядом сложных навыков и умений, но в итоге наша задача сводится к примитивному исполнению распоряжений. Это все равно что выучиться на шеф-повара, чтобы потом всю жизнь заниматься подогреванием готовых блюд в микроволновке». Валери Юнг; «Во время обучения нам рассказывают об автономной роли специалиста по уходу, о том, что он должен принимать участие в принятии решений и вносить вклад в „интеллектуализацию“ профессии. Но эти благие пожелания не имеют ничего общего с реальностью. Мы — пешки на шахматной доске, роботы». Альбан Видмер, 25 лет, дипломированная медсестра; «В больнице действует круговая порука и кодекс молчания. Никто даже не смеет рта раскрыть». Дженнифер С. Конец инфобокса

Домогательства и приставания

Другая и «очень распространенная», по словам Пьера-Андре Вагнера, проблема — это сексуальные домогательства. Недавно он написал отдельную брошюру о действиях, которые следует применять в случае сексуального домогательства со стороны пациентов тиражом в 140 000 экземпляров. Озвучена эта проблема была еще в 2008 году в результате исследованияВнешняя ссылка, проведенного в Швейцарии на федеральном уровне. В докладе по итогам исследования говорится, что «медицинский персонал по уходу подвергается особенно высокому риску сексуальных домогательств и физического насилия».

Итак: риск или реальные случаи? Между этими двумя понятиями нужно делать разницу и не приравнивать одно к другому. Тем не менее, по оценкам ВОЗВнешняя ссылка, во всем мире жертвами физического насилия хотя бы раз на протяжении своей карьеры становились от 8 до 38% медицинских работников. Разумеется, нельзя сравнивать условную Африку и условную Швейцарию, по которой, кстати, отдельных цифр нет. Однако профсоюза медсестер Италии в 2019 году показал, что в прошлом году в этой стране объектом физического насилия на работе становилась одна из десяти медсестер. Четыре процента из них переживали угрозы применить огнестрельное оружие, а половина подверглась словесным нападкам и оскорблениям.

Цифры ужасают, но что они говорят о Швейцарии? Ничего. Вновь обращаемся за разъяснениями к Пьеру-Андре Вагнеру. По его словам, в Швейцарии «такого рода агрессия тоже имеет место, но, в основном, в системе уходе на дому „Spitex“. Для пострадавших ущерб от нее двоякий: к унижению добавляется еще и моральная дилемма — каково это, подвергаться нападению со стороны того, о ком ты призван заботиться? Возникает также и этический вопрос: имеешь ли ты право реагировать, и если да, то как». Кстати, уточним, что Пьер-Андре Вагнер до 2019 года занимал должность зампредседателя швейцарской Федеральной комиссии по вопросам женщин («Eidgenössische Kommission für Frauenfragen», EKF / CFQF), то есть с госслужбы он перешел делать карьеру в профсоюзную среду.

Швейцария — это не Германия

Переведем немного дух. Политически ангажированная «обеспокоенность профсоюзов» нам понятна. Тем не менее, в международном сравнении положение медсестер и вообще младшего медперсонала в Швейцарии можно описать простыми словами: «грех жаловаться»! Швейцария объективно относится к странамВнешняя ссылка с наилучшим показателями с точки зрения условий труда и удовлетворенности персонала клиник. Конфедерация также является одной из стран, где на душу населения приходится наибольшее количество медсестер и членов младшего медперсонала по уходу за больными. В среднем медсестра из швейцарской больницы занимается восемью пациентами, тогда как в Германии ей достаются тринадцать.

Пьер-Андре Вагнер признаёт, что «во Франции, в Германии и, как я полагаю, также и в Италии картина намного хуже. Доказательством служит один только факт, что среди иностранцев отбоя нет от желающих приехать на работу в Швейцарию даже на должность медсестры. Треть медицинского персонала в больницах Швейцарии сейчас родом из-за рубежа, в основном из сопредельных стран. С другой стороны, „утечка мозгов“ в Швейцарию вызывает их нехватку в других местах, и это бы еще ладно, но до тех пор, пока иностранные медсестры чувствуют себя лучше в Швейцарии, чем в своей собственной стране, у них, разумеется, почти не будет стимулов постараться поменять ситуацию на своем рабочем месте». То есть они будут жаловаться, но терпеть, потому что на родине они бы не заработали порой и половины того, что зарабатывают они в Швейцарии.

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Факт недостаточной укомплектованности клиник Швейцарии средним и младшим медперсоналом подтверждается и объединением работодателей в лице «Ассоциации лечебных учреждений Швейцарии «Nationaler Spitalverband H+Внешняя ссылка». «Причин нехватки персонала много, — указывает Штефан Альтхаус (Stefan AlthausВнешняя ссылка), пресс-секретарь «H+», в письменном ответе порталу SWI swissinfo.ch. — Продолжительность жизни в Швейцарии все выше, растет и распространение множественной заболеваемости у все более пожилых пациентов.

Отсюда и объективная потребность в персонале по уходу. Однако на протяжении многих лет Швейцария обучала слишком мало квалифицированных специалистов в области ухода за больными, исправлять же эту ситуацию помогал набор недостающих сотрудников за рубежом. Кроме того, профессия медсестры накладывает большие требования, отсев в ней выше, чем в других профессиях, многие так и не заканчивают обучение или уходят из профессии, что дополнительно усугубляет кадровый дефицит».

Недостаток ресурсов

Ассоциация «H+» отмечает при этом, что в период с 2011 по 2018 годы численность среднего и младшего медицинского персонала в больницах и клиниках Швейцарии увеличилась на 14%, в то время как число госпитализаций выросло на 7%. «В случае большинства медучреждений неправильно было бы утверждать, что им приходится делать больше работы при уменьшающейся численности персонала. Число медсестер на одного пациента сохраняется прежним, а в некоторых случаях даже увеличивается. Однако перевод так же и сектора ухода за больными на цифровые рельсы в самом деле привёл к увеличению административной нагрузки», — объясняет Штефан Альтхаус. Швейцарский НИИ проблем здравоохранения «Обсерватория ObsanВнешняя ссылка» также отмечает, что численность персонала остаётся стабильной.

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Текучки кадров тоже нет, хотя, как отмечает Клеманс Мерсе (Clémence Merçay) из НИИ Obsan, «мы мало пока знаем о том, какова точно доля времени, приходящегося на работу непосредственно в контакте с пациентом, и какова доля времени, уходящего на выполнение административных задач». А как быть с обвинениями профсоюзов в том, что они ставят экономические соображения выше благосостояния персонала?

Ассоциация «H+» отмечает на это, что клиники должны подчиняться тем же экономическим ограничениям, что и другие компании. «Хотя конечно, дополнительной сложностью является тот факт, что, в отличие от частного сектора, они обязаны соблюдать предписанные тарифные стандарты в области стоимости медицинских услуг, не будучи в состоянии отказаться от „невыгодных“ услуг и оказывать только „выгодные“, что, разумеется, оставляет им мало места для дополнительного финансового маневра», — отмечает Штефан Альтхаус.

По его словам, данная ситуация в одинаковой степени затрагивает не только медсестер, но и врачей тоже. Таково мнение другой стороны, то есть работодателей. Профсоюзы и союзы работодателей — это два мира, и им не сойтись никогда. К согласию они приходят только по одному вопросу, а именно, по вопросу финансирования медицины. Здесь они вполне находят общий язык и общего врага в лице политиков, которые «постоянно урезают бюджеты, предназначенные на сферу здравоохранения».



Каждая третья медсестра в Швейцарии — иностранка В настоящее время отрасли медицинского ухода в Швейцарии — а к ней здесь относятся медсестры и медбратья, санитарки и санитары, сиделки и няни, а также инструкторы по лечебной физкультуре, акушерки и акушеры — трудится около 214 000 человек. Из них примерно 98 000 имеют дипломы о среднем специальном медицинском образовании. Восемь из десяти таких рабочих мест занимают женщины. 46% медсестер работают в больницах и поликлиниках, 36% — в домах для престарелых и 18% — в службах патронажа и ухода на дому. В крупных лечебных заведениях 34% медсестер имеют иностранное гражданство. Ежемесячная зарплата дипломированной медсестры составляет от 4 500 до 7 500 франков (1 франк = 75 рублей или 27 гривен), в зависимости от стажа работы. Источники: Федеральное статистическое Ведомство (BfS), Швейцарский ННИ проблем здравоохранения «Обсерватория Obsan». Конец инфобокса

«Примером может служить принятое правительством решение о снижение тарифов на медицинские услуги и разного рода народные законодательные инициативы, выступающие за снижение затрат на медицинское обслуживание. Так возникает нехватка ресурсов, из-за чего мы не можем набирать нужное количество медсестер, увеличивая при этом качество, доступность и количественную „выдачу“ учреждений среднего специального медицинского образования в Швейцарии», — пишет Штефан Альтхаус.

Больницы связаны по рукам и ногам

Для Пьера-Андре Вагнера очевидно: профессию медсестры следует сделать качественно более привлекательной. Необходимо открыто говорить о наиболее вопиющих случаях нарушения трудового законодательства в этой области. Эти дела следует доводить до суда, что сможет помочь в борьбе против наиболее серьезных нарушений. Например, 2001 году профсоюзы одержали крупную юридическую победу, когда Цюрихский суд признал факт массовой дискриминации в оплате труда по признаку пола и принял решение увеличить заработную плату представителям младшего и среднего медперсонала на суммы от 500 до 800 франков в зависимости от стажа, причем касалось это всех специалистов по уходу вне зависимости от пола.

Тем не менее, отмечает Пьер-Андре Вагнер, такие победы просто переносят проблему в другую плоскость. «Если клинику заставили признать, что время на переодевание и дорога на работу является рабочим временем, то тогда она просто попытается компенсировать это другим способом, например, сокращая перерывы. Больницы связаны по рукам и ногам: никто не нарушает трудовое законодательство развлечения ради. Лечебные учреждения просто не в состоянии полноценно выполнять все его требования буквально».

Инвестировать в образование

Именно поэтому SBK обращается к политикам и депутатам с призывом инвестировать больше средств в обучение среднего медперсоналаВнешняя ссылка и собственно в клиники и больницы. «Мы должны быть уверены, что в Швейцарии подготовлено достаточное количество медсестер, что они не покинут эту профессию и что их навыки востребованы и получают достойное признание», — говорит Росвита Кох (Roswitha Koch), отвечающие в SBK за ситуацию в сфере ухода.

Если швейцарская политика не примет необходимых мер, то тогда профсоюзы выдвинут на всеобщий референдум свою народную инициативу «За высококачественный медицинский уход» («Volksinitiative für eine starke PflegeВнешняя ссылка» / «Pour des soins infirmiers fortsВнешняя ссылка»), необходимое количество подписей для которой было уже собрано в ноябре 2017 года. Требования инициативы ясны и понятны: в Швейцарии должно получать дипломы достаточное количество квалифицированных медсестер и медбратьев, привлекательность профессии необходимо повысить путем корректировки заработной платы, разумеется, в сторону повышения, что наверняка поведет за собой рост тарифов на ОМС, которые и так растут каждый год, создание условий для совмещения работы и семейных обязанностей и повышения уровня полномочий младшего и среднего медицинского персонала.

Обе палаты парламента, большая и малая, равно как и правительство Швейцарии, отвергают эту инициативу, предлагая контрпроект, в котором уже перечислены меры по поддержке системы среднего специального медицинского образования, направленные, прежде всего, на уменьшение степени зависимости Швейцарии в этой области от иностранной рабочей силы. Мер по улучшению условий труда и повышению привлекательности профессии, в частности, резкого повышения заработной платы, в этом проекте не предусмотрено. Решать будущее системы здравоохранения Швейцарии, которая, хотя и имеет свои особенности, но все-таки по праву располагает репутацией одной из лучших в мире, будет сам швейцарский народ. Референдум по этому вопросу предположительно должен состояться в 2021 году.

*Все герои материала предпочли сохранить анонимность — кроме случаев, когда фамилия указана.



По случаю Международного дня медицинской сестры (International Nurses DayВнешняя ссылка) и объявленного ВОЗ Международного года работников сестринских и акушерских служб, а также в связи с будущим референдумом в Швейцарии по законопроекту «За высококачественный медицинский уход» («Volksinitiative für eine starke Pflege» / «Pour des soins infirmiers forts») портал SWI swissinfo.ch решил углублённо разобраться с ситуацией с медицинским уходом в швейцарских клиниках. Этот материал готовился в течение нескольких месяцев еще до коронавирусной пандемии.

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