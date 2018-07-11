Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 10:26 11.07.2018 - 10:26

Политическая идея и ее символическое воплощение на плакате должны быть понятны с первой же секунды буквально каждому.

(swissinfo.ch)

Инструменты прямой демократии (референдум и законодательная инициативаВнешняя ссылка) являются базовыми элементами швейцарской политической системы. Агитационные плакаты, с помощью которых сторонники и противники того или иного законопроекта сражаются за голоса избирателей являются уникальным историческим источником. Посмотреть на них теперь можно на выставке «Народный голос — Глас народа», которая открылась 9 июля в Международном центре искусств «Главный ПроспектЪ» в Екатеринбурге.

Прямая демократия в Швейцарии — результат длительного исторического процесса. Ее теория и практика отражают как субъективные, уникальные процессы, характерные только для Швейцарии, так и выступают объективным ответом всеобщего характера на вопрос о том, как человечеству можно было бы наилучшим образом обустроить свое социальное пространство.

Право граждан напрямую вмешиваться в политическую повестку дня, оппонируя и правительству, и парламенту, причём на всех уровнях (федеральный уровень, кантональный, муниципальный) является одной из фундаментальных ценностей в Швейцарии. И разумеется, как и любой другой политический процесс, непосредственное народное волеизъявление связано с политической борьбой, конкуренцией идей, полемикой и дебатами.

«Шершавым языком плаката»

Агитационным плакатам в этом интереснейшем процессе всегда в Швейцарии отводилась и отводится до сих пор особая роль. Возникли они в эпоху, когда никто ни о каких социальных СМИ даже и не думал, но и сегодня, когда интернет-пространство переполнено картинками, «мемами» и «демотиваторами», висящий на улице или на вокзале обычный политический плакат с его «шершавым языком», отнюдь не ушёл в историю.

Вот самый свежий пример: агитационные плакаты в Женеве за и против законодательной инициативы NoBillag, требовавшей лишить финансирования электронные общественные СМИ Швейцарии. На референдуме 4 марта 2018 года инициатива была отвергнута народом с разгромным результатом. (Keystone)

Чем более ожесточённую полемику вызывает тот или иной, вынесенный в стране на всеобщее голосование вопрос (вспомним, например, широко обсуждавшийся в 2009 году запрет на строительство в Конфедерации новых минаретов, или же знаменитые плакаты Швейцарской народной партии (SVP) с их «паршивыми овцами»), тем важнее становится наглядная агитация, с которой обычный гражданин сталкивается, идя с работы домой или просто выходя на прогулку в город.

Востребованность художников-плакатистов и графиков особенно повышается в пору предвыборной агитации. А поскольку швейцарцы ходят голосовать по меньшей мере четыре раза в год, можно понять, что без работы мастера пера и кисти точно не остаются. Одновременно, при всём разнообразии используемых ими выразительных средств, они каждый раз обязаны строго соблюдать главное правило: политическая идея и ее символическое воплощение на плакате должны быть понятны с первой же секунды буквально каждому.

Здесь уже не идёт речь о том, что «я художник, я так вижу». Намного важнее сделать так, чтобы прохожий в вокзальной толчее моментально, и, главное, «правильно» понял то, что до него хотят донести. Поэтому в длительной исторической перспективе агитационные плакаты становятся не только приметой времени, но и произведением искусства, отражающим художественные предпочтения и особенности той или иной эпохи.

Над агитационными плакатами в Швейцарии не считали зазорным работать ведущие художники и графики Швейцарии, таким как Бернард Шлуп, Алоис Кариджет, Дональд Брун, Никлаус Штёклин, а великий художник Ханс Эрни за свои плакаты в пользу дружбы Швейцарии с СССР даже становится объектом политических санкций.

«Народный голос — Глас народа»

Наверное, самая крупная коллекция агитационных плакатов, возникших в связи с актуальными голосованиями на швейцарских референдумах за последние сто лет, находится в собрании Музея дизайна в Цюрихе (Museum für Gestaltung Zürich). Именно с опорой на эти бесценные экспонаты и была организована выставка «Народный голос — Глас народаВнешняя ссылка», открывшаяся 9 июля в Международном центре искусств «Главный ПроспектЪ» в Екатеринбурге.

Такого рода экспозиции проходят сейчас во многих странах, например, недавно посольство Конфедерации представляло эту выставку в Украине. А вот теперь при участии Посольства Швейцарии в Москве и Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция, экспозиция отправилась путешествовать по России.

В длительной исторической перспективе агитационные плакаты становятся не только приметой времени, но и произведением искусства, отражающим художественные предпочтения и особенности той или иной эпохи. (swissinfo.ch)

В Екатеринбург она прибыла из Казани, после чего переедет в Санкт-Петербург, где будет работать в одном из пространств Музея городской скульптуры. Осенью она вновь вернётся на Урал, выставку покажут в Сатке, небольшом городе Челябинской области, где уже в третий раз пройдут Дни швейцарской культуры. Как пояснили представители посольства Швейцарии, выбор городов, в которых пройдёт выставка, определяется при помощи заинтересованных российских партнёров.

Дни Швейцарии в Екатеринбурге

Открытие выставки в Екатеринбурге прошло с полным аншлагом. Чтобы увидеть швейцарские агитационные плакаты разных лет (пусть и не оригиналы, а качественные копии), в галерею «Главный ПроспектЪ» съехался весь местный бомонд, от политиков и известных художников, до просто любителей искусства графики и светская публика. Посетил выставку и Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в России Ив Россье.

В открытии участвовали директор швейцарского Центра содействию бизнеса в России при посольстве Швейцарии в Москве Лоренц Видмер, руководитель департамента Восточной и Центральной Европы и Греции, член правления банка Фонтобель Рольф Пётре Фрейнер, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Разрезав красную ленточку, устроители выставки символически открыли ещё и «Дни Швейцарии в Екатеринбурге», первым мероприятием которого и стала плакатная экспозиция. Другие мероприятия «Дней» имеют экономический характер. Надо отметить, что пространство Международного центра искусств «Главный ПроспектЪ» позволяет проводить одновременно несколько выставок.

Значительное место на выставке уделено и описательной части, а иные пояснения читаются, словно увлекательный исторический роман.

(swissinfo.ch)

Это принципиально новая для Екатеринбурга площадка была открыта зимой 2018 года в здании, которое прежде занимал завод по обработке цветных металлов. Плакаты идеально вписались в отведённое им пространство, и суровый уральский кирпич галерейных стен отлично гармонировал с изощрёнными художественными решениями швейцарских мастеров плаката.

Не только политика

Конечно, зрители рассчитывали увидеть плакаты, в основном, на политические темы, однако, как рассказала нам Елена Наумова, руководитель отдела культуры Посольства Швейцарии в Москве, «выставка только на первый взгляд рассказывает о политической системе Швейцарии, но на самом деле, главное здесь — художественный аспект, который позволяет этим плакатам и сегодня не терять своего магнетизма, активно воздействуя на зрителя.

И представлены они не в хронологическом порядке, а будучи объединёнными в разделы по характеру изобразительных средств. Названия разделов говорят сами за себя: „Образы врага“, „Говорящие руки“, „Крупным планом“, „Мужчины и женщины“, „Швейцарский миф“ и так далее. Отдельный раздел посвящён плакатам, возникшим с использованием стилистики комиксов».

Как пояснила Елена Наумова, искусство агитационных плакатов живо в Швейцарии по-прежнему, референдумы здесь проводятся регулярно, и плакаты находятся в состоянии конкуренции: «Путешествуя по городам Швейцарии, трудно не заметить яркие, бросающиеся в глаза, иногда даже шокирующие плакаты, посвящённые тому или иному голосованию» (один из примеров такого шока — по ссылке).

Достучаться до зрителя

Плакатам, созданным в стилистике комиксов, посвящён первый раздел, открывающий выставку. Кстати, наряду с графикой и рисунками, значительное место на выставке уделено и описательной части, а иные пояснения читаются, словно увлекательный исторический роман.

«Когда около 1970 г. на улицах Женевы вдруг стали появляться плакаты в стиле комиксов, это немало удивило публику. В их фантазии, лукавом намёке, а порой и злой шутке, нашёл аутентичное выражение дух политического и культурного протестного движения той эпохи. Эти работы бунтовали как против строго пуризма цюрихской школы графики, так и против банальной коммерческой рекламы.

Женевский комикс-плакат был сосредоточен в основном на социальных, политических и экологических вопросах, но особенно интересны сюжеты, представленные в разделе „Образы врага“, центральную роль в которых играют образы, тематизирующие холодную войну».

Особым интересом у первых посетителей выставки пользовались агитационные плакаты, выступавшие «за» и «против» женского избирательного права. Здесь представлены работы, созданные самыми разными художниками, но почему-то особым вниманием пользовался плакат Отто Баумбергера (1920 год), изображающий на редкость отталкивающего вида даму и снабжённый подписью «Вы хотите таких женщин?»

видео видео

Невероятно сильное впечатление оставляют плакаты, собранные в разделе «Шрифт как знак». Швейцария, как известно, является родиной современных графических шрифтов. Однако на выставке простое техническое решение превращается в художественный артефакт, который, как говорится, может быть «посильнее Фауста Гёте».

Вот, например, плакат, агитирующий за введение в стране 44-часовой рабочей недели. Главное в нём — крупные цифры «44» и слово «Oui» («Да»). Просто! Но каков эффект! Раздел «Швейцарский миф» объединил плакаты, на которых присутствуют традиционные символы Конфедерации, начиная от мифологического героя от Вильгельма Телля до неизбежного сыра. Раздел «Где живём, о чём мечтаем» рассказывает о самых актуальных голосованиях по общественным вопросам — и показывает плакаты на тему градостроения, атомной энергии, экологии и так далее.

Ну а раздел «Говорящие руки» «говорит» сам за себя — изображение человеческой руки довольно часто встречается на агитационных плакатах разных лет, и для многих оно и символизирует голосование. Выставка продлится еще до конца июля 2018 года.

Neuer Inhalt Horizontal Line