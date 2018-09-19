Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 12:57 19.09.2018 - 12:57

Запретных тем в СМИ Швейцарии нет. Цензура в Швейцарии запрещена. (Keystone)

В Швейцарии нет государственных СМИ. Швейцарская общественная национальная телерадиокомпания SRG SSR (структурным подразделением которой является и наш сайт швейцарского новостного иновещания SWI Swissinfo), а также ряд частных электронных СМИ получают в определённой доле финансирование за счет так называемого «медийного сбора».

Это означает, что государство взимает с граждан в обязательном порядке этот сбор, который с юридической точки зрения не является налогом, и распределяет полученную таким образом сумму среди средств массовой информации в соответствии с действующим порядком. Но это не дает государству ни на федеральном, ни на кантональном (субъекты федерации) уровнях права каким-либо образом вмешиваться в текущую редакционную политику этих СМИ.

Штаб-квартира издательского холдинга Тамедиа (Tamedia) в Цюрихе. (Keystone)

При этом данные СМИ обязаны выполнять возложенные на них государством задачи, закреплённые в соглашении о государственно-общественном партнёрстве (Leistungsauftrag) в области информационной деятельности. К этим задачам как раз и относится обеспечение взвешенного, объективного, прозрачного информирования публики в общественных интересах. Холдинг SRG SSRВнешняя ссылка является крупнейшим, но не единственным медиа-холдингом в стране. Какие еще в Швейцарии есть издательские структуры — см. инфографику.

(swissinfo.ch)

Телекомпания SRG SSR организована в качестве некоммерческого объединения (Verein), частные электронные СМИ часто организуются в формате акционерных обществ, также обязанных выполнять принятые в Швейцарии минимальные стандарты качества журналистской работы. Вмешиваться в их редакционную деятельность также не может ни правительство, ни парламент, ни администрация президента.

Печатные СМИ в Швейцарии

Они организованы преимущественно в качестве частных компаний (акционерных обществ). Они тоже могут получать от государства финансовую поддержку, но косвенного характера, например, в форме субсидирования каналов и структур распространения печатной продукции, прежде всего почтового канала.

Только швейцарское иновещание, наш сайт swissinfo.chВнешняя ссылка, на 50% напрямую получает финансирование из федерального бюджета. Но этот факт так же не является для государства основанием для вмешательства в оперативную редакционную деятельность. Оно не имеет права «спускать» что-либо сверху, приказывать сообщать что-то, а о чём-то умалчивать. Запретных тем в СМИ Швейцарии нет.

Цензура в Швейцарии запрещена. В Федеральной конституции Внешняя ссылказакреплена (Ст. 17) гарантия свободы прессы, радио и телевидения. Закреплена в законодательстве и тайна редакционной деятельности. В настоящее время в Швейцарии активно обсуждается тема возможной государственной поддержки СМИ в условиях их системного кризиса, наступившего в ходе цифровой революции.

Обсуждается новая редакция «Федерального закона о СМИ», в которой такая поддержка может быть закреплена законодательно. Влиятельное журналистское объединение Verband Schweizer MedienВнешняя ссылка критически рассматривает такую перспективу, усматривая в ней шаг в сторону ненужного «усиления степени госрегулирования СМИ», что может ущемить независимость и свободу масс-медиа.

Кому пожаловаться?

В Швейцарии также сильны инструменты и структуры саморегулирования СМИ. Так, влиятельный Швейцарский совет по прессе (Schweizer PresseratВнешняя ссылка) регулярно актуализирует и анализирует базовые критерии и условия «качественной» в плане независимости, объективности и взвешенности журналистской работы.

Пользователи, читатели и зрители, недовольные теми или иными публикациями, имеют право подать жалобу. В рамках SRG SSR действует независимый омбудсмен по жалобам. В Швейцарии в целом работает «Независимое бюро по жалобам на публикации в СМИ» (UBIВнешняя ссылка). Жалобы в адрес этих структур должны быть оформлены в соответствии с действующим порядком.

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