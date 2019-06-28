Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 18:20

В Берне можно загорать и купаться прямо напротив здания Федерального парламента. (Keystone)

В 1978 году суд в Берне постановил, что появление женщин в городских купальнях и бассейнах «топлесс» не является больше нарушением общественной морали.

Данное решение было принято судом первой инстанции в январе 1978 года. В нем судьи высказывали пожелание изменить правоприменительную практику и, в «связи с изменениями во взглядах на характер правового толкования вопросов общественной морали», больше не преследовать женщин, загорающих или купающихся «топлесс» как лиц, виновных в серьезном нарушении общественной морали и нравственности.

Подчеркивая, что такое решение не следует рассматривать в качестве некоего прецедента и «индульгенции», гарантирующей полную свободу от любой ответственности, судьи указали на необходимость учитывать в каждом отдельном случае «обыкновенный здравый смысл».

Бассейн «Тифенбруннен» под Цюрихом, купальщицы «без верха» в августе 1978 года. (Keystone)

Интересно, что лето 1978 года в Швейцарии выдалось довольно прохладным, тем не менее, удивительно большое количество швейцарок поспешило воспользоваться новой «свободой». Меккой купания по форме «без верха» стал популярный в Берне бесплатный бассейн под открытым небом «Марцилли», расположенный прямо на виду у здания федерального парламента.

Удивленная цюрихская газета «Neue Zürcher Zeitung» истолковала эту ситуацию в качестве признака охватившей страну «новой свободы», подчеркнув, что на этот раз «обычно неторопливые бернцы как-то умудрились опередить цюрихцев».

К началу 1980-х гг. эффект новизны спал и сегодня уже загорающие «без верха» швейцарки никого особенно не интересуют. Как указывает швейцарская историк Каролин Арни (Caroline Arni), в «Швейцарии обнаженная грудь так и не стала символом феминистского протеста, с другой стороны, она как была, так и остается, в любом виде, одетом или нет, мощным общественными символом».



Подготовил: Игорь Петров

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