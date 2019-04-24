Кантон Цуг считается в Швейцарии одним из самых налогово-привлекательных для бизнеса субъектов федерации. (© Keystone / Gaetan Bally)

Швейцария перестала быть с налоговой точки зрения притягательной площадкой для развития бизнеса и привлечения иностранных компаний. По данным «Рейтинга налоговой привлекательности» (Tax-Attractiveness-IndexВнешняя ссылка), составленного экспертами Университета им. Людвига Максимилиана в Мюнхене (Ludwig-Maximilian-Universität München) в период с 2007 по 2017 годы Швейцария скатилась вниз с 27 на 36 место, а опережают её... Даже не Багамы и не Каймановы острова, знаменитые офшоры, а такие страны, как Нидерланды (14 место), Ирландия (17 место), Австрия (20 позиция) и Франция (30 место).

Причина такой расстановки стран — в реформах, проведенных во многих странах мира в период с 2010 года, причем одним из важных аспектов этих реформ стало заметное снижение налоговой нагрузки на бизнес. Был даже период, когда по степени налоговой привлекательности Швейцария вообще занимала 46 место. Затем некоторые кантоны Конфедерации сами реализовали у себя пакеты мер по адаптации налогового законодательства, в результате чего Швейцария в целом смогла подняться на несколько позиций вверх. Однако полностью восстановить своё реноме в глазах экспертов в качестве действительно налогово-привлекательной площадки для ведения бизнеса она пока так и не смогла.

Конкуренция налоговых ставок

Дебора Шанц (Deborah SchanzВнешняя ссылка), профессор Кафедры экономики, права и управления бизнесом Университета Мюнхена, курировавшая составление указанного «Рейтинга налоговой привлекательности», говорит, что «Швейцария долгое время была особенно привлекательной налоговой площадкой для управляющих компаний холдингового типа. Но эти времена миновали. Ужесточение международных регулирующих норм, в том числе вступление в силу новых правил ОЭСР в сфере борьбы с отмыванием и уклонением от налогов, включая переход на современный режим автоматического обмена банковскими и налоговыми данными, привело к тому, что теперь страна, чтобы быть привлекательной, должна не только учитывать деятельность в сфере доверительного управления активами, но еще и создавать выгодные рамочные условия для ведения бизнеса в области реальной, производящей, экономики».

Тем самым, по ее словам, «основная налоговая конкуренция перемещается в сторону ставок налогообложения предприятий. Для компаний это ведь самый простой и наглядный способ сравнения стран по их налоговой и деловой привлекательности. Многие государства Европы оказались быстрее Швейцарии в плане проведения соответствующих реформ, став, поэтому, очень привлекательными в качестве площадок для развития деловой активности. Среди них, например, выделяются Нидерланды». Соглашаясь с общими методологическими основами и с выводами рейтинга Мюнхенского университета, эксперты указывают, тем не менее, что фактор «ставок налогообложения» является наиболее очевидной его уязвимостью, особенно, когда речь заходит конкретно о Швейцарии.

Дело в том, что при составлении рейтинга немецкие эксперты в качестве референтной единицы по Швейцарии взяли ставку налогообложения предприятий, действующую в кантоне Цюрих. В этом субъекте федерации, однако, этот показатель находится на уровне в 21,2%, что заметно выше среднего по Швейцарии показателя в 17%. В кантоне Берн эта ставка, кстати, еще выше и составляет 21,6%. Для сравнения — в кантоне Цуг действует ставка в 14,4%, в кантоне Базель-городской — 13%. Где находилась бы Швейцария в данном рейтинге, если бы при его составлении применялись эти показатели?

Дебора Шанц сказать не может. По ее мнению, в этом случае нужно было бы переделывать весь рейтинг и брать иные данные и по другим странам. Поэтому в долевом соотношении рейтинг «остался бы прежним», тем более, что, кроме собственно ставок налогообложения предприятий, значительную роль в ходе выяснения степени налоговой и деловой привлекательности стран играют и другие факторы. «Применительно к Швейцарии такими факторами могут быть, например, параметры налогового режима под называнием Patent-Box (речь идет о льготном налогообложении прибыли, полученной за счет рыночной реализации технологий, разработанных и запатентованных в Швейцарии, — прим. ред.)».

Налоги — это еще не всё

Штефан Кун (Stefan KuhnВнешняя ссылка), руководитель Отдела слияний, поглощений и налогообложения предприятий консалтинговой компании KPMG Schweiz, с оценками Д. Шанц согласен. «Налоги для определения степени деловой привлекательности страны важны, но они уже менее важны, чем 10 лет назад. В современных условиях Швейцария должна предлагать иностранному бизнесу выгодные рамочные условия и в других областях». Как выглядит ситуация сейчас? Ш. Кун говорит, что наблюдает самые разные тенденции, причём одновременно. «Есть предприятия, которые покидают Швейцарию, а есть, напротив, компании, которые переносят сюда часть своего функционала». Напомним, что уже скоро в мае 2019 года в Швейцарии пройдет очень важный референдум по законопроекту STAFВнешняя ссылка. Ниже читайте подробности того, что предлагает эта комбинированная налогово-пенсионная реформа.

Навстречу референдуму 19 мая 2019 года В Швейцарии началось обсуждение пенсионно-налоговой реформы Следующий референдум в Швейцарии пройдет 19 мая и вынесен на него будет новый проект пенсионно-налоговой реформы. Этот контент был опубликован 20 февраля 2019 г. 7:00

Нас же интересует вопрос, как изменятся конкурентные позиции Швейцарии в случае, если народ отклонит реформу? Штефан Кун говорит, что очень важно сейчас «отказаться от налоговых привилегий. В противном случае Швейцария может попасть в „чёрный список“ Евросоюза, а компании начнут массово покидать страну. Налоговый режим в формате Patent-Box, а также запланированные налоговые льготы тем, кто проводит и организует НИОКР в Швейцарии, являются правильными мерами. Однако и это не предел. Есть страны, которые в этом отношении делают больше и лучше. Неплохие у нас перспективы и в плане ставок налогообложения предприятий, но тут мы должны быть уверены в том, что кантоны действительно реализуют анонсированные ими реформы в плане снижения этого показателя».

Третьего не дано?

Насколько вероятны такие реформы? Сейчас в Швейцарии это большой и больной вопрос. По имеющимся данным снижение налоговой нагрузки на бизнес даже при условии переезда в Швейцарию новых компаний в 11-ти кантонах приведет к значительному недобору налогов. Именно поэтому почти везде в этих субъектах федерации социалистические силы заявили о намерении серьёзно противодействовать планам сокращения налогового бремени для предприятий и фирм.

Как предсказывает Ш. Кун к прекращению знаменитой «налоговой конкуренции швейцарских кантонов все эти меры все равно не приведут. Кантон Цюрих, например, даже снизив свою ставку налогообложения предприятий до показателя между 18% и 19%, вряд ли станет столь уже привлекательной площадкой для бизнеса, с учетом того, что у его соседей будут действовать ставки на уровне от 6% и ниже. А ведь для привлечения новых компаний все эти обстоятельства играют едва ли не главную роль».

Законопроект STAF предлагает также повысить налоги на дивиденды, что во многом является заметным отказом от одного из важнейших положений, реализованных в ходе предыдущих раундов налоговых реформ в стране. Но «на международную конкурентоспособность Швейцарии это обстоятельство вряд ли окажет какое-то негативное влияние, ведь усиление налогового бремени на дивиденды касается прежде всего самого швейцарского бизнеса. В первую очередь эта мера затронет малые и средние предприятия», — уверен Ш. Кун.

В итоге, с его точки зрения, законопроектом STAF Швейцария отнюдь не исчерпывает все возможные опции в плане улучшения своей налоговой привлекательности для иностранного «производящего» бизнеса, что и понятно, так как этот проект есть результат политического компромисса. А это значит, что и после референдума задача улучшения степени налоговой и вообще деловой привлекательности с повестки дня в Швейцарии снята не будет. Дебора Шанц согласна: «Тот, кто не будет подниматься вверх по ступенькам рейтинга, обречен падать вниз, а третьего не дано».



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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