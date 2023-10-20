Дорогие друзья, получите нашу рассылку, посвященную еженедельному обзору прессы Швейцарии

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Швейцарские мнения
Обзоры прессы Швейцарии

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Репортажи, интервью, факты, комментарии, мнения, хроника событий: как постсоветское пространство выглядит в зеркале швейцарских печатных и электронных СМИ.

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Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

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Дебаты
Ведёт: Мэтью Аллен

Как можно было бы избежать монополизации ИИ влиятельными странами и компаниями?

Развитием ИИ занимаются прежде всего развитые страны и ТНК. Как можно было бы избежать монополизации ИИ? Сообщите нам о своих мыслях.

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Архивные материалы
Ведёт: Сара Ибрагим

Искусственный интеллект: шанс или угроза?

Что ожидает рынок труда в связи с ИИ вообще, и как в частности будут работать скоро люди творческих, «свободных» профессий в частности?

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swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR