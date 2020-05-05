Биткойн банкомат в Crypto Valley Labs в Цуге.

(© Keystone / Alexandra Wey)

Международный финансовый центр «Астана» официально стал участником швейцарской организации Global Blockchain Business CouncilВнешняя ссылка. По мнению экспертов, у города Нур-Султан есть все шансы повторить путь швейцарского города Цуг и стать первой полноценной криптодолиной в Центральной Азии.

Использование блокчейн-технологий — одна из самых «горячих» тем в дискуссиях об экономике и бизнесе. По сути, блокчейн — это выстроенная по определенным правилам цепочка информационных блоков, в которую практически невозможно внести изменения без согласия всех участников этой цепочки. Это делает систему необычайно привлекательной, в первую очередь для поиска решений в обеспечении безопасности и устойчивости финансового сектора.

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В Центральной Азии этот вопрос — а в особенности всё, что касается криптовалют, существование которых неразрывно связано с самими понятием «блокчейн», — до сих пор остается нерешенным на законодательном уровне. Далеко не все регуляторы и лидеры бизнеса понимают особенности и плюсы этой революционной разработки. Именно потому так важны конференции, подобные «Blockchain CentralВнешняя ссылка», площадкой для которой стал Международный финансовый центр «Астана»Внешняя ссылка.

«Каждый год мы проводим «Blockchain Central» в разных странах. Почему в этот раз выбор пал на Казахстан? Мы были приятно удивлены тем, что вы здесь делаете. Мы считаем, что у МФЦА серьезный потенциал, чтобы стать первопроходцем в сфере блокчейн», — делится своими впечатлениями Сандра Ро (Sandra RoВнешняя ссылка), один из организаторов мероприятия и генеральный директор швейцарской компании «GBBC»

Компания «Global Blockchain Business Council» — швейцарская некоммерческая организация, основанная в 2017 году в Давосе. Она объединяет новаторов и лидеров бизнеса из более чем из 50-ти стран с целью ускорения процессов внедрения и продвижения технологий на базе блокчейн (принцип «распределенного реестра»). Для таких компаний, как МФЦА, членство в GBBC совершенно бесплатно. «В случае с МФЦА наша компания выступает в роли посредника: изучает главных игроков казахстанского рынка, их продукты и особенности развития, а затем помогает наладить контакты с зарубежными компаниями, чей опыт может помочь „новичкам“ влиться во всемирную блокчейн-экосистему», — поясняет Сандра Ро.

Все блокчейн-технологии ведут... в Цуг

Несмотря на то, что казахстанский рынок блокчейн-стартапов находится в зачаточном состоянии, интерес у сторонних экспертов вызывают даже тем немногочисленные игроки, что уже существуют в стране. Не последнюю роль в этом играет финансовый климат в стране. «К примеру, в США люди не знают этого региона, уровень знаний о нем крайне низкий. Но когда предприниматели говорят, где они планируют открыть свой офис, то становится ясно, что Казахстан — это экономическая зона с выгодными рамочными условиями хозяйствования», — говорит Сандра Ро. Поэтому в ближайшее время в Казахстане планируется открытие филиалов сразу нескольких зарубежных фирм.

Одна из них — «Soramitsu», участник ассоциации «GBBC», японская компания со специализацией на блокчейн-решениях для бизнеса, университетов и государственных учреждений, в том числе, и в сфере платежных систем. При этом эксперты «GBBC», особенно в спорных моментах, выступают своеобразным буфером, пытаясь максимально облегчить процесс интеграции новой компании на еще незнакомый ей рынок. «Внутри Международного финансового центра «Астана» мы ликвидировали все барьеры, мешающие развитию бизнеса, что вызывает большой интерес у таких компаний, как «Soramitsu», — подчеркивает Сандра Ро.

Компании, подобные ей, способны не только показать личный пример казахстанским предпринимателям «новой волны», но и привлечь в регион другие перспективные проекты. Энтузиастов воодушевляет пример швейцарского города Цуг. Несколько лет назад власти одноименного кантона приняли беспрецедентное решение: в качестве платы за услуги государственные структуры там начали принимать биткойны — одну из наиболее известных криптовалют. Кроме того, благоприятный налоговый климат уже не первое десятилетие привлекают сюда предпринимателей со всего мира. Свою роль играет и законодательство, достаточно лояльное по отношению к этой новой прорывной технологии.

«Другими словами, власти Цуга создали очень простые и понятные правила внедрения блокчейн-технологий», — утверждает Сандра Ро. Поэтому, например, в Цуге уже на основе блокчейна разработана, например, технология цифровой идентификация личности. А летом 2018 года была даже протестирована усовершенствованная процедура голосования — и вновь на той же платформе. И если казахстанские власти всерьез займутся проработкой вопроса по интеграции блокчейн-технологий, то через несколько лет Нур-Султан может стать серьезным конкурентом ведущим криптодолинам мира.

Будущее революционной технологии

Масштабы блокчейн-рынка в мире оценить сложно, главным образом потому, что собственно криптовалюта и разработки на основе технологий блокчейна — это две совершенно разные сферы. Кроме того, подавляющее количество соответствующих компаний являются частными структурами. Однако и в Европе, и в США уже есть проекты, капитализация которых оценивается миллиардами.

При этом перспективы у этой технологии очень хорошие. Эксперты, например, прогнозируют использование технологий распределенного реестра для выявления фейковых новостей, в том числе и в видео-формате. Предполагается, что блокчейн-технологии позволят отказаться от многоуровневых проверок при операциях на цифровых биржах. Кроме того, один из самых обнадеживающих прогнозов — это возможность использования блокчейна в секторе финансовых услуг не только компаниями, но и рядовыми потребителями.

По мнению Сандры Ро, важную роль в развитии блокчейна играют не только государственные регуляторы, но и люди, которые формируют ядро экосистемы. «Во-первых, это движение, которое было создано самим сообществом. Мы можем видеть это на примере биткоина: люди сами начали развивать рынок в этой сфере. Во-вторых, блокчейн — это вообще очень вдохновляющая технология. Она способна не просто давать какие-то новые прикладные решения, но и в прямом смысле изменить мир», — резюмирует глава Global Blockchain Business Council.



COVID-19 и блокчейн

Пандемия COVID-19 еще раз продемонстрировала важность прозрачности и доверия между правительством и гражданами. По данным отчета (от 17 марта 2020 г. — прим. редакции), составленным швейцарской компанией Global Blockchain Business Council и Международным финансовым центром «Астана», некоторые страны (в их числе — Сингапур и Тайвань) были чрезвычайно эффективны в борьбе с распространением коронавируса благодаря технологии блокчейн. На момент составления этого отчета в данных государствах были заражены всего 266 и 77 человек соответственно. Качественная коммуникация и обмен проверенной информацией, с помощью сервисов, работающих на основе технологии блокчейн, в значительной степени сделали борьбу с коронавирусом эффективнее.

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