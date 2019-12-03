Одним из первых проектов Центра является укрепление гражданских и трудовых прав шахтеров, добывающих кобальт в Демократической Республике Конго. (Keystone / Schalk Van Zuydam)

Женевский университет поставил перед собой цель превратить «Столицу мира во всем мире», как порой называют Женеву, в центр ответственной деловой практики. С этой целью он принял решение открыть и профинансировать первый в Европе Центр бизнеса и прав человека. Мы поговорили с директором Центра о том, почему она уверена в возможности «мирного сосуществования» прибыли и принципов, а также о том, как можно было бы усилить гражданский контроль над бизнесом.

За пределами Швейцарии Женева более известна своими мирными переговорами и дипломатическими консультациями. Крупные концерны и глобальные сделки? Нет, это не про Женеву. Однако в реальности город Кальвина давно уже располагает немалым административным весом и ресурсом именно в сфере глобальных экономики и промышленности. На самом деле все как-то забывают, что кантон Женева является не только местом зарождения классического швейцарского часового дела, но еще и городом, где расположены сотни транснациональных корпораций, включая таких торговцев сырьём, как Trafigura и Vitol, и таких гигантов мира потребительских товаров, как Procter & Gamble.

Доротее Бауманн-Поли (Dorothée Baumann-Pauly) является доцентом Женевского университета и новым директором Центра по вопросам предпринимательства и прав человека (Centre for Business and Human Rights) при университетской Школе экономики и управления (School of Economics and Management). (Nicolas Spuhler)

Сочетание бизнеса и дипломатии делает Женеву «самым логичным и очевидным местом основания Центра по вопросам предпринимательства и прав человека». Об этом заявил Майк Познер (Mike Posner) из Нью-Йоркского университета в прошлый понедельник на открытии женевского Центра. Впервые идея создать такую структуру в Европе появилась у него, по его же словам, пять лет назад во время делового завтрака в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ). При этом образцом для него был аналогичный Центр, созданный в Нью-Йорке впервые в мире.

Для того, чтобы воплотить эту идею в жизнь, потребовалось целых пять лет, но вот торжественный акт основания Центра позади и директор центра Доротее Бауманн-Поли предпочитает теперь глядеть только в будущее. «В Швейцарии иногда на реализацию тех или иных планов уходит много времени, но когда дело все-таки доходит до практики, можно быть уверенным в том, что это надолго и что люди, которые занимаются данным проектом, действительно преданы своему делу», — пояснила она в разговоре с нами.

Новый ЦентрВнешняя ссылка призван стать площадкой для общественного диалога и научных исследований. Он будет заниматься вопросами о том, как можно было бы применять глобальные принципы прав человека в рамках предпринимательской деятельности, уделяя при этом особое внимание отраслям мировой экономики, важным конкретно для Швейцарии. Центр уже приступил к осуществлению двух проектов, первый из которых посвящен ключевым «правочеловеческим» проблемам финансового сектора, а второй — кустарной добыче кобальта, материала, который особенно востребован сейчас в автомобильной промышленности для производства эффективных аккумуляторов.

Портал swissinfo.ch поговорил с Доротее Бауманн-Поли о том, как она видит работу Центра в будущем, попросив ее также поделиться своими мыслями по некоторым сложным вопросам, связанным с ответственным бизнесом.

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swissinfo.ch: Многие скептически относятся к возможности действительно сочетать прибыль и высокие принципы. Вы же убеждены в обратном. На каком основании?

Доротее Бауманн-Поли: Так называемый «сценарий предпринимательской деятельности в области прав человека» не является неким самоочевидным явлением. Ему требуется долгосрочная перспектива. Ясно одно: соблюдение прав человека первоначально потребует от компаний осуществления некоторых инвестиций, но в долгосрочной перспективе они, эти инвестиции, оправдают себя и только укрепят их позиции.

Например, я могла лично наблюдать, как компании из индустрии моды начинают переходить от транзакционной бизнес-модели к формату, интегрирующему стандарты прав человека в практику закупок и ориентированному на долгосрочные отношения с поставщиками.

Это оказывает позитивное влияние как на ситуацию работников в области швейной и текстильной промышленности, так и на имидж ведущих брендовых производителей одежды, ведь если работники компании здоровы, квалифицированы и если они еще получают справедливую оплату, то тогда это напрямую ведет к повышению производительности труда и качества конечного товара.

swissinfo.ch: Компании, торгующие сырьевыми товарами, пока не могут похвастаться особо позитивной репутацией в области прав человека. Считаете ли вы, что сегодня они более серьезно относятся к вопросам прав человека, чем раньше?



Доротее Бауманн-Поли: Полагаю, что отрасль сырьевой торговли прошла долгий путь с точки зрения понимания необходимости брать все-таки на себя ответственность за положение в области прав человека. Тем не менее, результаты практической реализации этого понимания все еще от сектора к сектору экономики выглядят очень по-разному.

Отчасти это объясняется тем, что до сих пор пока не ясно, что, собственно, можно и должно ожидать от компании, занимающейся торговлей сырьевыми товарами, с точки зрения прав человека. В прошлом 2018-ом году были, наконец, разработаны руководящие принципы для этого сектора мировой экономики, но многие вопросы все еще остаются без ответа.

swissinfo.ch: В настоящее время в Швейцарии дебатируется содержание так называемой народной законодательной инициативы «О социально-ответственном бизнесеВнешняя ссылка». В центре законопроекта находится главное требование: международные компании, зарегистрированные в Швейцарии и имеющие здесь свои штаб-квартиры, должны при работе на мировых рынках соблюдать швейцарские политические и социальные стандарты, включая и основные права человека и гражданина. Одним из наиболее спорных аспектов этой инициативы является введение юридической ответственности за нарушение этих стандартов. Считаете ли вы, что компании должны нести юридическую ответственность за действия своих деловых партнеров за рубежом, или тут достаточно добровольных мер самоконтроля?



Доротее Бауманн-Поли: Правовая ответственность является, безусловно, одним из эффективных способов привлечения компаний к ответственности за их (недостойное) поведение в области прав человека. Но это не единственный и далеко не достаточный путь. Самое главное, нам нужны четкие общие отраслевые стандарты, по которым можно было бы оценивать достигнутые результаты.

Для компаний юридическая ответственность — это, безусловно, очень сильный кнут. Но с другой стороны такой подход ведет к тому, что вопросы прав человека передаются в сферу ответственности корпоративных юристов, которые в первую очередь сосредоточены на обеспечении соблюдения их компаниями действующего законодательства.

Не менее важно сделать так, чтобы компании рассматривали уважение прав человека еще и как шанс и возможность для повышения степени успешности своего бизнеса. Это требует поддержки и упорной, убежденной работы на всех уровнях компании. Независимо от юридической ответственности фирмы должны быть изначально мотивированы на выполнение их обязательств в области прав человека, без висящего над ними кнута.

swissinfo.ch: Многие швейцарские компании ведут активную деятельность в странах, где правовая государственность если и существует, то в весьма рудиментарных формах. Широко распространены так и нарушения прав человека. Как Вы думаете, что компании должны делать в такой ситуации?



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Доротее Бауманн-Поли: С учетом общего состояния современного мира, в котором мы живем сегодня, следует признать, что слабая правовая государственность и плохое, неэффективное государственное управление являются нормой, а не исключением. Компании, осуществляющие свою деятельность на глобальном уровне, имеют наилучшие возможности и административные ресурсы для практического заполнения правочеловеческих пробелов в области глобальных стандартов бизнеса. Тот, кто будет действовать на рынке, исходя из принципов верховенства прав человека, будет выглядеть в глазах своих партнеров принципиальным, последовательным и предсказуемым контрагентом.



swissinfo.ch: Некоторые критики утверждают, что официальное сотрудничество с компаниями не решит проблем в области прав человека, но при этом оно только будет способствовать укреплению их деловой репутации, действуя как имиджевая реклама. Какое значение имеет такое оформленное сотрудничество по сравнению с «гибридным» уличным активизмом?



Доротее Бауманн-Поли: Между формализованным сотрудничеством и уличным активизмом всегда существовала тесная взаимосвязь. Различные актеры играют ведь разные роли. Женевский Центр, со своей стороны, планирует сотрудничать с компаниями, с тем чтобы лучше понимать основные вопросы, возникающие у них в области бизнеса применительно к теме прав человека, разрабатывая наилучшие и самые жизнеспособные решения.

Наш подход основан на глубоких научных исследованиях, которые могут дать рекомендации для компаний и для лиц, принимающих решения, а также предоставить бизнес-модели, обеспечивающие реальное и объективное мирное сосуществование коммерческой прибыли и высоких принципов в области прав человека. Мы также надеемся, что наши исследования будут способствовать разработке общих отраслевых стандартов в этой сфере. А потом уже, при наличии конкретных практик, норм и процедур, будет уже совершенно недостаточно просто символически и на словах отстаивать права человека, укрепляя тем самым имидж компании. Придется предпринимать конкретные шаги. А это и есть наша цель.

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