Автопром был самым активным получателем государственной помощи (24,6% от общего объема чрезвычайных кредитов).

(Keystone / Alessandro Della Bella)

Лишь незначительная доля заявок и ходатайств от имени бизнес-компаний на получение чрезвычайных кредитов в условиях коронавирусного кризиса носила в Швейцарии мошеннический характер. Бизнес, таким образом, сравнительно честно подошел к ситуации и не стал злоупотреблять доверием властей. По оценкам Государственного секретариата по экономическим вопросам (Seco, подразделение Минэкономики), доля обманщиков составляет менее 0,1% от общего числа в 125 000 заявок. С другой стороны, следственные органы опасаются, что многие случаи мошенничества до сих пор не выявлены. Власти едины в том, что «мошенники не должны оставаться безнаказанными».



Если коротко, а для чего нужны эти кредиты? Дело в том, что в ситуации локдауна экономика впадает в анабиоз, но не до конца. Цепочки поставок и платежей прерываются, но не до конца. Компании, не имея прибыли, вынуждены все равно платить аренду, проценты по кредитам, оплачивать коммунальные расходы и так далее. Без ликвидности компания рискует обанкротиться, причем не по своей вине, что означало бы резкий всплеск безработицы. Малые и средние предприятия (МСП) в Швейцарии, на 99,6% составляющие экономику страны, являются становым хребтом общества. В стране насчитывается 590 000 малых и средних предприятий, в которых занято 4,5 млн. человек. При этом 530 000 компаний — это даже не малый, а мельчайший бизнес с числом работников максимум девять человек.



Именно они, а не гиганты вроде Рош или ABB, являются основой швейцарской экономики, и именно поэтому для швейцарского правительства (Федерального совета) абсолютный приоритет имела задача сделать так, чтобы помочь частному бизнесу самозанятых граждан избежать банкротства в результате кризиса и обеспечить экономическую стабильность страны.

Ровно два месяца назад Федеральный совет разработал всеобъемлющий план помощиВнешняя ссылка таким компаниям, который включал в себя «временные» чрезвычайные кредиты для предприятий, расположенных в Швейцарии, на общую сумму поначалу до 40 миллиардов швейцарских франков, что должно было обеспечить компаниям достаточные объемы ликвидности для покрытия их текущих фиксированных расходов. Соответствующий пакет мер вступил в силу два месяца назад и будет действовать еще два месяца. На сегодняшний день ссуды на общую сумму 15 млрд. франков выданы 124 824 компаниям.



У больших компаний есть запасы ликвидности



Мартин Годель (Martin Godel), руководитель отдела SECO, отвечающего за формирование основ поддержки малого и среднего бизнеса в стране, большим количеством заявок на получение таких кредитов не удивлен. «Прежде чем принять решение (о выделение МСП льготных кредитов), мы проиграли сразу несколько сценариев. Поэтому мы были изначально подготовлены к очень большому количеству заявок, которые и поступили. И с того момента важно было реагировать оперативно, и это было правильное решение. В первые десять дней количество запросов росло в геометрической прогрессии, то есть мы имели почти 80 000 запросов в день». Сейчас в распоряжении компаний малого и среднего бизнеса Швейцарии находятся еще 25 миллиардов франков.

Первый транш кредитов составил 20 миллиардов франков. «Мы опасались, что этой суммы будет недостаточно. Правительство отреагировало незамедлительно, предоставив дополнительные гарантии еще на 20 млрд. франков. Хотя компании сейчас в целом и возобновили свою деятельность, но мы все еще ожидаем увеличения заявок, пусть теперь и арифметической прогрессии, но 40 миллиардов, вероятно, все-таки должно быть достаточно», — говорит М. Годель. В Швейцарии насчитывается почти 590 000 малых и средних предприятий с числом сотрудников не более 250-ти человек. Это означает, что заявки на получение «промежуточного кредита», обеспеченного правительственными гарантиями через свои банки подала пятая часть этих компаний.



Grafik 1 Rino Grafik Anträge für Übergangskredite für Unternehmen

На получение кредитов на сумму больше 500 000 франков было подано 500 заявок, то есть в среднем на одну заявку приходилось 2,6 млн. франков. «Крупные компании обычно имеют, как правило, достаточные запасы ликвидности, которых хватает на несколько месяцев, поэтому они-то как раз нуждаются в меньшем объеме помощи. По этой причине этими компаниями подается заявок меньше всего», — говорит М. Годель. И еще на один аспект он предлагает обратить внимание. «Заявки на суммы, превышающие 500 000 швейцарских франков, рассматриваются банками более тщательно. И на их обработку уходит куда больше времени. Кроме того, по таким кредитам гарантии госбюджета составляют уже не 100%, а только 85% от выплаченной суммы кредита».



Куда идут кредиты?



Большая часть кредитов была предоставлена пяти экономически особенно активным и/или наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса кантонам (субъектам федерации) Швейцарии. Это кантоны Цюрих, Во, Берн, Женева и Тичино. По данным Федерального Ведомства статистики (BFS), из 590 000 малых и средних предприятий, зарегистрированных в Швейцарии, 360 000 действуют именно в этих пяти регионах. В основном речь шла об автопроме (продажи, ремонта, производство комплектующих), о реальном секторе производства и о отрасли капитального строительства. В совокупности эти три отрасли экономики получили 52,7% от общего объема помощи.

Швейцария постаралась устроить все как можно менее бюрократически. Удивительно, но отдельного министерства кредитования тут создавать никто не стал, кредиты шли через регулярные банки, причем для сумм до 20 миллионов швейцарских франков достаточно было заполнение заявки онлайн всего за несколько минут. Разумеется, легкий доступ к деньгам не мог не вскружить голову отдельным «Остапам Бендерам». Так, в понедельник 25 мая 2020 года, стало известно, что прокуратура кантона Во начала расследование одного такого предполагаемого мошенничества. Как утверждается, некими лицами незаконно были получены более полутора миллионов швейцарских франков и якобы это далеко не единичный случай.

Grafik 2 Riccardo Grafik der gewährten Darlehen in Prozent an die ersten fünf Kantone (von 26)

Антон Рюш (Anton Rüsch), генеральный прокурор кантона Во заявил в этой связи на франкоязычном швейцарском общественном негосударственном радио, что «в нашем распоряжении есть все инструменты для отслеживания подозрительных случаев. Тот, кто совершит мошенничество, от длинной руки закона не скроется». Случаи, имевшие место в кантоне Во, не были являются единичными. Отличились мошенники и в кантоне Цюрих. По данным прокуратуры кантона уже к середине мая здесь было рассмотрено около 30 случаев возможного кредитного обмана на общую сумму около 2,5 млн. франков.



Наказание для мошенников



При этом органы прокуратуры многих кантонов опасается, что выявленные случаи — это лишь верхушка айсберга. Со своей стороны Seco объявил, что общее число возможных случаев кредитного обмана в настоящее время не превышает 117-ти, и это, на минуточку, на фоне 124 824 заявок, которые были поданы компаниями, находящимися в затруднительном финансовом положении. «Следует учитывать, что данная статистика учитывает только случаи возможного мошенничества, рассматриваемые структурами, выдавшими кредитные гарантии, а не самими банками», — подчеркивает М. Годель.



Так много это или мало? «Это зависит от того, как посмотреть. Вероятно, есть еще большое количество сомнительных случаев, которые еще необходимо перепроверить, что мы сейчас и делаем». Около десяти дней назад Seco опубликовал план реализации мер по снижению риска злоупотреблений в кредитной сфере. «Несмотря на то, что получить кредит сейчас относительно легко, я могу гарантировать, что все те, кто получит кредит обманным путем, будут найдены и почти с полной уверенностью привлечены к ответу. Никто не сбежит. Мы предупредили», — говорит М. Годель.



Grafik 3 Riccardo Grafik zu Meldungen von Missbrauch

Какие тут существуют «сравнительно честные способы отъёма денег»? Особенно популярны сейчас две схемы. Первая: сделать несколько запросов в разные банки. Такие недопустимые множественные ходатайства позволяют компаниям привлекать относительно масштабные активы под нулевой процент. Вторая: завысить цифры прошлогоднего торгового оборота для получения более высокой суммы кредита, с учетом того, что кредит не может превышать 10% от оборота по состоянию на 2019 год.

Некоторые компании пытались подавать кредитные ходатайства даже несмотря на то, что на момент подачи заявки они находилась в состоянии банкротства или даже ликвидации. Тем не менее, ростую и небюрократическую систему, гарантирующую малым и средним предприятиям быстрый доступ к чрезвычайным кредитам, Федеральный совет ввел совершенно сознательно. Кредиты в размере до 500 000 швейцарских франков выплачиваются почти без каких-либо бюрократических проволочек в кратчайшие сроки и на 100% гарантируются федеральным бюджетом. Процентная ставка по этим «промежуточным кредитам» в настоящее время составляет 0%.

Возврат должен быть произведен в течение пяти лет. На каждую компанию может быть подана только одна заявка на получение кредита. Просто? Конечно. И так думают и мошенники. Ведь все, что вам нужно сделать для подачи заявки, это открыть сайтВнешняя ссылка и отправить по электронной почте в один из 123 банков, участвующих в программе льготного кредитования, заполненный формуляр. Это займет у вас ровно 10 минут.

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