Основная прибыль поступила банку за счет инвестиций в иностранные облигации и акции, купленные с целью не допустить удорожания швейцарского франка.

(Keystone)

Швейцарский национальный (центральный) банк (SNB) рассчитывает на годовую прибыль за 2019 год в размере 49 млрд. швейцарских франков или 50,29 млрд. долларов США. Об этом банк заявил в четверг 9 января 2020 года. По его словам, основная прибыль поступила за счет инвестиций в иностранные облигации и акции, купленные с целью не допустить удорожания швейцарского франка, рассматриваемого многими инвесторами в качестве «надежной гавани», то есть стабильного средства сохранения активов.

Напомним, что еще в 2018 году банк понес убытков в 15 млрд. швейцарских франков, зато теперь он с лихвой возместил все потери. В 2019 году Центральный банк уже выплатил совокупно примерно 2 млрд. швейцарских франков в доход федерального бюджета Швейцарии (одна треть) и бюджетов кантонов (субъектов федерации, две трети от данной суммы). Скоро он проведет переговоры с Министерством финансов страны о том, какие суммы, куда и на каких условиях швейцарский ЦБ выплатит дополнительно в зачет 2019 и 2020 годов.

В доход кантонов и федерального центра

По предварительным данным SNB получил прибыль в размере около 40 млрд швейцарских франков по своим валютным позициям и оценочную прибыль в размере 6,9 млрд. швейцарских франков по своим золотым активам. Своим акционерам он предложил дивиденды в размере 15 швейцарских франков на акцию, а о своих окончательных показателях за 2019 года он отчитается 2 марта 2020 года.

Получение прибыли не входит в список базовых обязанностей SNB, политика которого нацелена в первую очередь на обеспечение ценовой стабильности в стране при одновременной поддержке всей швейцарской экономики в целом. С этой целью ЦБ Швейцарии сейчас концентрируется на реализации пакета мер, призванных не допустить удорожания франка, который сейчас весьма востребован инвесторами с учетом общей геополитической неопределенности.

В конце 2019 года ЦБ Швейцарии накопил более 804 млрд. швейцарских франков в иностранной валюте, что превысило стоимостной объем производства всей национальной экономики. Сколько средств из полученной прибыли ЦБ выплачивает в доход федерального и кантонального бюджетов – этот вопрос решается на основе договора, который банк заключает с федеральным правительством.

Нынешнее соглашение действует как раз до конца 2020 года включительно. Пока еще федеральное правительство и ШНБ не решили, как им действовать дальше. Не исключено, что банк действительно намерен выплатить кантонам дополнительные средства сверх уже упомянутых 2 млрд франков. Однако эта дополнительная выплата будет иметь место только в зачет 2019 и 2020 годов, то есть эта мера будет иметь характер «единовременной выплаты» без гарантии такого рода платежей в будущем.

В роли «скупого рыцаря»

Это отдельно подчеркивает ШНБ в своем пресс-релизе. Дополнительная выплата стала ответом на давление общественности, которая давно уже требовала от ЦБ не сидеть без толку на своих миллиардах, а передавать часть своей прибыли общественным бюджетам на актуальные цели, включая поддержку системы пенсионного обеспечения.

В настоящее время ШНБ располагает в своих «сундуках» платёжным резервом в 86 млрд франков. Все эти деньги в теории он мог бы выплатить в бюджеты федерального центра и кантонов. Учитывая это обстоятельство, ЦБ в целом намерен прислушиваться к пожеланиям общественности и политиков, но делать это он будет весьма осторожно. Пока банк не говорит, сколько он намерен дополнительно выплатить в зачет 2019 и 2020 годов. Эти выплаты потребуют проведения новых переговоров с кантональными и федеральными властями.

Иными словами, ШНБ посылает ясный сигнал, мол, он не хочет выступать в роли «скупого рыцаря», но при этом раздавать деньги просто так направо и налево он не намерен, дабы не искушать народ и кантоны и не превращать их из «партнёров» в «халявщиков». Одновременно банк обеспечивает себе таким образом свободу рук и ресурсов для того, чтобы заниматься тем, чем он и должен в первую очередь заниматься: не получать прибыль, а проводить оптимальную денежно-кредитную политику.

Финансы и рынки Швейцарский ЦБ не откажется от инвестиций в нефть и газ Руководство швейцарского Центробанка заявило на прошлой неделе, что ЦБ обязан вести не «зеленую политику», но обеспечивать финансовую стабильность. Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 7:00



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров

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