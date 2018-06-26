Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 13:18 26.06.2018 - 13:18

Лето – время отпусков. Как и в прошлые годы, Италия остаётся у швейцарцев любимым местом отдыха. (Keystone)

Швейцарцы берут себе все более длинные отпуска. За последние 20 лет средняя продолжительность отпуска в стране увеличилась на половину недели. В марте 2012 года швейцарцы на референдуме отвергли, правда, законодательную инициативу «6 недель отпуска для всех», тем не менее, негативно на продолжительности отпускного отдыха это не сказалось.

На референдуме 11 марта 2012 года две трети граждан страны выступили против народной законодательной инициативы «6 недель отпуска для всех» («6 Wochen Ferien für alle»). Причиной негативного отношения швейцарцев к столь, казалось бы, «щедрой» инициативе стали соображения финансово-экономического характера: эксперты подсчитали, что народному хозяйству страны сразу целая дополнительная неделя отпуска обойдётся во многие миллиарды.

В настоящее время, в соответствии с действующим законодательством, минимальная продолжительность отпуска в Швейцарии составляет 4 недели или 20 дней (для лиц моложе 20 лет — пять недель). Тем не менее, право на более продолжительный отпуск может содержаться либо в индивидуальном, либо в коллективном трудовом договоре. И этот довольно-таки гибкий инструмент регулирования трудовых отношений используется в Швейцарии очень активно. Более продолжительный отпуск может быть предоставлен в Конфедерации, например, работникам возрастной категории «50+».

Самый длинный отпуск у учителей

Если верить актуальным данным швейцарского Федерального ведомства статистики (Bundesamt für StatistikВнешняя ссылка) реальный отпуск в Швейцарии составляет в среднем на каждого работника 5,1 недели, что на половину недели больше показателя по состоянию на 1998 год, когда в Швейцарии впервые начали систематически анализировать информацию на тему отпусков.

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Если посмотреть на нее с разбивкой по секторам и отраслям экономики, то получится, что самым длинным отпуском в 6,3 недели могут наслаждаться работники категории «Преподавание и воспитание» («Erziehung und Unterricht»), среди них учителя средних школ и гимназий. Отпуском ниже среднего располагают работники сфер транспорта, финансов, государственные служащие (чиновники), а также сотрудники отрасли здравоохранения и социального обеспечения. Самый же краткий отпуск предоставляется трудящимся сельхозсектора (4,6 недели).

По данным ОЭСР в международном сравнении Швейцария, что касается отпусков, выглядит довольно-таки неплохо. Гарантированный законодательством отпуск в 20 дней соответствует средним показателям по странам — членам Организации экономического сотрудничества и развития. Страновые же различия могут быть порой весьма заметными. Если в США работники вообще не имеют гарантированного минимального отпуска, то, например, в Великобритании он гораздо больше, чем в Швейцарии (28 дней). Франция также опережает Конфедерацию — там работники имеют право претендовать на минимально 25-дневный отпуск.

Чаще всего — за границей

Но вот отпуск наступил. И что делают швейцарцы? По данным последнего опроса «Baromètre des vacances 2018Внешняя ссылка», проведённого Институтом изучения общественного мнения Ipsos и компанией Gruppe Europ Assistance, этим летом примерно пятая часть швейцарцев проведёт свой отпуск у себя на родине.

Примерно 25% жителей Швейцарии поедут в Италию. Не менее популярны у них Испания и Франция. Отпускной бюджет среднего швейцарца составляет солидные 3 235 франков (194 тыс. рублей или 87 тыс. гривен), что на 9% больше, чем в 2017 году и на 38% больше, чем в среднем по Европе.



Перевод с немецкого и адаптация: Игорь Петров.

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