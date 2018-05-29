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Сельский час Швейцарцы проголосуют о запрете пестицидов

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Более 2 тыс. человек провели в Швейцарии 19 мая 2018 года демонстрацию в поддержку сельского хозяйства, функционирующего на принципах экологичности, ресурсосбережения и устойчивого развития.

(Public Eye)

В пятницу 25 мая 2018 года в Федеральной канцелярии в Берне была зарегистрирована народная законодательная инициатива, в центре которой находится требование запретить применение и использование синтетических пестицидов по всей Швейцарии. Под этим довольно-таки радикальным законопроектом свои подписи поставили более 140 тыс. человек.

Вообще-то 40-летний Этьен Кун (Etienne Kuhn) по основной своей профессии является музыкальным продюсером и менеджером, но сегодня он оркестрирует совсем другую мелодию, точнее, выступает среди авторов законопроекта «Für eine Schweiz ohne synthetische PestizideВнешняя ссылка» («За Швейцарию без синтетических пестицидов»), истоки которого находятся в 2016 году и в кантоне Невшатель. Именно там два года назад группа беспартийных гражданВнешняя ссылка решила избавить страну от излишнего, по их мнению, применения «ядовитой химии» в сельском хозяйстве страны.

Пестициды в политике Швейцарии

Вопрос применения пестицидов будет в ближайшем будущем находиться на самом верху швейцарской политической повестки дня.

Наряду с уже упомянутой народной законодательной инициативой 18 января 2018 года в Федеральной канцелярии (аппарат правительства и парламента) в Берне была зарегистрирована ещё одна инициатива под названием «Чистая вода для всех» («Sauberes Wasser für alleВнешняя ссылка»).

Законопроект предлагает в будущем выделять государственные субсидии исключительно фермерам, отказавшимся от применения химических средств защиты растений или от профилактического задействования антибиотиков.

Обе инициативы, как предполагается, будут вынесены на суд народа в ближайшие два года.

Конец инфобокса

За 18 месяцев, отведённых на сбор необходимых 100 тыс. подписей, авторам инициативы удалось собрать 140 тыс., а это означает, что народ явно заинтересован как-то решить эту проблему, имеющую для него на данный момент особенное значение. Законопроект ведь предлагает не только запретить применение в Швейцарии синтетических средств защиты растений от вредителей, но и импорт продуктов питания, содержащих пестициды. Позитивный резонанс в народе является для Э. Куна поводом и основанием надеяться на удачный исход референдума.

swissinfo.ch: Как относились избиратели к Вашей инициативе в период сбора подписей?

Этьен Кун (Etienne Kuhn): Невероятно, с каким позитивным настроем отнеслись граждане к нашей инициативе. На улице нам удавалось убедить поставить свою подпись в подписном листе в среднем 9 из каждых 10-ти человек из числа тех, к кому мы обращались. По почте нам прислали, кроме того, тысячи отдельных, индивидуальных подписных листов, а также почти 20 тыс. благодарственных писем со всей Швейцарии. Мы более, чем когда-либо убеждены в том, что говорим от имени (большинства) людей, озвучивая то, что для них давно уже имеет очень важное значение. При этом очевидно и другое: политическая и экономическая элита страны до сих пор была не в состоянии оценить истинную степень недоверия народа по отношению к пестицидам.

swissinfo.ch: Но вам все равно пришлось нанимать и оплачивать студентов с тем, чтобы они стояли на улице и собирали для вас подписи...

Э.К.: В инициативный комитет у нас входят семь человек. У них у всех есть работа, на которой они заняты целиком и полностью, кроме того, эти люди совершенно чужды политике. Наше «безнадёжное дело» мы довели до успеха без финансовой или коммуникационной поддержки со стороны какой-то крупной политической партии или НКО, тратя на это предприятие собственные выходные и часы вечернего отдыха.

Видео-ликбез Аграрное лобби в швейцарском парламенте

Крестьянское лобби в парламенте Швейцарии традиционно имеет сильные позиции. Результаты же его работы очень противоречивы. 

И если наша инициатива оказалась замечена и в Ури, и в Лугано, то благодарить за это мы должны традиционное «сарафанное радио». В таких условиях иметь только 18 месяцев на сбор подписей означало работать под значительным временным давлением. Без сторонней помощи обойтись мы не могли. При этом, все равно, примерно 70-80% всех подписей мы собрали сами. И если учитывать очень скромные средства, которые нам удалось аккумулировать в интернете при помощи краудфандинга, то можно считать, что нам удалось добиться довольно неплохих результатов в плане долевого соотношения оплаченных подписей к подписям, собранным нами «вручную».

swissinfo.ch: Ваша инициатива зарегистрирована, теперь начинается период ее парламентского обсуждения, за которым последуют месяцы политической борьбы и дебатов, в рамках которых вам предстоит столкнуться с могущественным сельскохозяйственным лобби. Не боитесь ли вы ввязаться в борьбу Давида против Голиафа?

Э.К.: Конечно, такой риск существует. У нас нет ни бюджетов, сравнимых с теми, что находятся в распоряжении наших оппонентов, ни их коммуникационных возможностей. И тем не менее, в (позитивном) исходе голосования я уверен. Политикам нужны избиратели, и поскольку наша инициатива имеет значительную степень поддержки в народе, у нас есть шанс получить неожиданную поддержку с той стороны, откуда мы, может быть, такой поддержки и не ожидаем. Наша сверхзадача — преодолеть при помощи законопроекта традиционное разделение на правых и левых, объединив вокруг этой важной темы как можно большее количество людей.

swissinfo.ch: Швейцарцы известны многими вещами, но только не своей склонностью принимать и одобрять радикальные законы. Уверены ли вы в самом деле в том, что в день голосования большинство избирателей решит сказать «да» такому законопроекту, как Ваш?

Э.К.: Абсолютно уверен. В тексте инициативы предусмотрен 10-летний переходный период, на протяжении которого сельхозпроизводители смогут постепенно, шаг за шагом, приспособиться к новым условиям хозяйствования. Опыт показывает, что в наше время переход от традиционного к «биологическому» сельскому хозяйству можно совершить примерно за срок от 4 до 5 лет. Так что наше предложение вполне разумно и выполнимо.

Вы можете связаться с автором на французском языке при помощи социальной сети Twitter: @samueljabergВнешняя ссылка или оставить свой комментарий как в социальных сетях, так и внизу под материалом (регистрация не требуется). 

Конец инфобокса

Сельский час Почему швейцарские фермеры отказались от пестицидов?

От применения пестицидов на полях отказывается сейчас все большее число швейцарских фермеров. Почему? Мы задали этот вопрос одному из них.


Перевод на русский: Игорь Петров

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