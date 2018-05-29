Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 9:00 29.05.2018 - 09:00

Более 2 тыс. человек провели в Швейцарии 19 мая 2018 года демонстрацию в поддержку сельского хозяйства, функционирующего на принципах экологичности, ресурсосбережения и устойчивого развития.

(Public Eye)

В пятницу 25 мая 2018 года в Федеральной канцелярии в Берне была зарегистрирована народная законодательная инициатива, в центре которой находится требование запретить применение и использование синтетических пестицидов по всей Швейцарии. Под этим довольно-таки радикальным законопроектом свои подписи поставили более 140 тыс. человек.

Вообще-то 40-летний Этьен Кун (Etienne Kuhn) по основной своей профессии является музыкальным продюсером и менеджером, но сегодня он оркестрирует совсем другую мелодию, точнее, выступает среди авторов законопроекта «Für eine Schweiz ohne synthetische PestizideВнешняя ссылка» («За Швейцарию без синтетических пестицидов»), истоки которого находятся в 2016 году и в кантоне Невшатель. Именно там два года назад группа беспартийных гражданВнешняя ссылка решила избавить страну от излишнего, по их мнению, применения «ядовитой химии» в сельском хозяйстве страны.

Пестициды в политике Швейцарии Вопрос применения пестицидов будет в ближайшем будущем находиться на самом верху швейцарской политической повестки дня. Наряду с уже упомянутой народной законодательной инициативой 18 января 2018 года в Федеральной канцелярии (аппарат правительства и парламента) в Берне была зарегистрирована ещё одна инициатива под названием «Чистая вода для всех» («Sauberes Wasser für alleВнешняя ссылка»). Законопроект предлагает в будущем выделять государственные субсидии исключительно фермерам, отказавшимся от применения химических средств защиты растений или от профилактического задействования антибиотиков. Обе инициативы, как предполагается, будут вынесены на суд народа в ближайшие два года. Конец инфобокса

За 18 месяцев, отведённых на сбор необходимых 100 тыс. подписей, авторам инициативы удалось собрать 140 тыс., а это означает, что народ явно заинтересован как-то решить эту проблему, имеющую для него на данный момент особенное значение. Законопроект ведь предлагает не только запретить применение в Швейцарии синтетических средств защиты растений от вредителей, но и импорт продуктов питания, содержащих пестициды. Позитивный резонанс в народе является для Э. Куна поводом и основанием надеяться на удачный исход референдума.

swissinfo.ch: Как относились избиратели к Вашей инициативе в период сбора подписей?

Этьен Кун (Etienne Kuhn): Невероятно, с каким позитивным настроем отнеслись граждане к нашей инициативе. На улице нам удавалось убедить поставить свою подпись в подписном листе в среднем 9 из каждых 10-ти человек из числа тех, к кому мы обращались. По почте нам прислали, кроме того, тысячи отдельных, индивидуальных подписных листов, а также почти 20 тыс. благодарственных писем со всей Швейцарии. Мы более, чем когда-либо убеждены в том, что говорим от имени (большинства) людей, озвучивая то, что для них давно уже имеет очень важное значение. При этом очевидно и другое: политическая и экономическая элита страны до сих пор была не в состоянии оценить истинную степень недоверия народа по отношению к пестицидам.

swissinfo.ch: Но вам все равно пришлось нанимать и оплачивать студентов с тем, чтобы они стояли на улице и собирали для вас подписи...

Э.К.: В инициативный комитет у нас входят семь человек. У них у всех есть работа, на которой они заняты целиком и полностью, кроме того, эти люди совершенно чужды политике. Наше «безнадёжное дело» мы довели до успеха без финансовой или коммуникационной поддержки со стороны какой-то крупной политической партии или НКО, тратя на это предприятие собственные выходные и часы вечернего отдыха.

И если наша инициатива оказалась замечена и в Ури, и в Лугано, то благодарить за это мы должны традиционное «сарафанное радио». В таких условиях иметь только 18 месяцев на сбор подписей означало работать под значительным временным давлением. Без сторонней помощи обойтись мы не могли. При этом, все равно, примерно 70-80% всех подписей мы собрали сами. И если учитывать очень скромные средства, которые нам удалось аккумулировать в интернете при помощи краудфандинга, то можно считать, что нам удалось добиться довольно неплохих результатов в плане долевого соотношения оплаченных подписей к подписям, собранным нами «вручную».

swissinfo.ch: Ваша инициатива зарегистрирована, теперь начинается период ее парламентского обсуждения, за которым последуют месяцы политической борьбы и дебатов, в рамках которых вам предстоит столкнуться с могущественным сельскохозяйственным лобби. Не боитесь ли вы ввязаться в борьбу Давида против Голиафа?

Э.К.: Конечно, такой риск существует. У нас нет ни бюджетов, сравнимых с теми, что находятся в распоряжении наших оппонентов, ни их коммуникационных возможностей. И тем не менее, в (позитивном) исходе голосования я уверен. Политикам нужны избиратели, и поскольку наша инициатива имеет значительную степень поддержки в народе, у нас есть шанс получить неожиданную поддержку с той стороны, откуда мы, может быть, такой поддержки и не ожидаем. Наша сверхзадача — преодолеть при помощи законопроекта традиционное разделение на правых и левых, объединив вокруг этой важной темы как можно большее количество людей.

swissinfo.ch: Швейцарцы известны многими вещами, но только не своей склонностью принимать и одобрять радикальные законы. Уверены ли вы в самом деле в том, что в день голосования большинство избирателей решит сказать «да» такому законопроекту, как Ваш?

Э.К.: Абсолютно уверен. В тексте инициативы предусмотрен 10-летний переходный период, на протяжении которого сельхозпроизводители смогут постепенно, шаг за шагом, приспособиться к новым условиям хозяйствования. Опыт показывает, что в наше время переход от традиционного к «биологическому» сельскому хозяйству можно совершить примерно за срок от 4 до 5 лет. Так что наше предложение вполне разумно и выполнимо.

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Перевод на русский: Игорь Петров

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