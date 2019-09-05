Какие качества должен будет иметь его преемник или его преемница уже известно. Кадровая карусель начала крутиться. (Keystone / Peter Klaunzer)

Глава швейцарских федеральных железных дорог SBB | CFFВнешняя ссылка Андреас Майер (Andreas Meyer) объявил вчера, что уйдет в отставку самое позднее до конца 2020 года. Какие качества должен будет иметь его преемник или его преемница уже известно. Кадровая карусель уже начала крутиться. Кто является самым возможным кандидатом?

Глава главного национального железнодорожного перевозчика, компании «Швейцарские федеральные железные дороги» (SBB | CFF) Андреас Майер (Andreas MeyerВнешняя ссылка) объявил вчера, что уйдет в отставку самое позднее до конца 2020 года, причем, как он подчеркнул, совершенно добровольно. Его никто к такому шагу, де, не принуждал. Недавний серьезный несчастный случай на дороге, приведший к гибели сотрудника компании, не имеет с данным решением, по словам А. Майера, ничего общего. Скорее речь идет о его возрасте (ему скоро 60).

Курирующий министр Симонетта Соммаруга (Simonetta Sommaruga) подтвердила вчера на пресс-конференции информацию о скором уходе главы SBB | CFF, проинформировав что ее А. Майер о своих планах отставки проинформировал еще весной. «Я вполне понимаю его желание после 13-ти лет на должности главы железных дорог заняться чем-то новым», — указала министр экологии, транспорта, коммуникаций и энергетики. Когда точно произойдет отставка пока неизвестно. Кто может быть преемником?

Моника Рибар, председатель совета директоров этой государственной компании, очерчивает профиль возможного кандидата / кандидатки следующим образом: это должен быть специалист, способный вести за собой компанию с 33 тыс. сотрудников, понимающий историческую роль железных дорог для Швейцарии, способный, с другой стороны, находить общий язык с миром политики.

Как всегда в Швейцарии, парадоксальным образом опыт работы на собственно железной дороге в данном случае даже не обязателен: главное организовать и возглавить, а оперативными делами все равно будут заниматься узкие специалисты. Одним из возможных преемников считается Ренато Фасчиати (Renato Fasciati, 44), в настоящее время директор частной железнодорожной компании из кантона Граубюнден «Rhätische BahnВнешняя ссылка», ранее уже успевший поработать в SBB.

Среди возможных кандидатов также называют Корнелию Майленбергер (Cornelia Meilenberger), члена правления SBB и руководителя отдела дальних перевозок, Жанин Пиллу (Jeannine Pilloud), которая в период с 2011 по 2017 руководила в SBB пассажирскими перевозками, но потом покинула свою должность, не «сработавшись» с Андреасом Майером, а также Бернара Гилельмона (Bernard Guillelmon), руководителя еще одной региональной (бернской) железнодорожной компании BLSВнешняя ссылка, который в прошлом также уже работал в SBB.

Все ожидают чудес

Клод Яниак (Claude JaniakВнешняя ссылка), депутат Совета кантонов (малой палаты парламента) и председатель парламентского Транспортного комитета, уточняет, что отставка главы SBB вызвана личными обстоятельствами, а его решение объявить об отставке сейчас, видимо, связано с желанием иметь достаточного времени для того, чтобы «довести до ума» все начатые проекты. Однако его наследник «не обязательно должен быть представителем железнодорожной индустрии».

С точки зрения швейцарского железнодорожного профсоюза SEV будущий новый шеф SBB должен «сделать компанию снова великой», «вернуть ей то символическое значение, которое она в своё время имела для Швейцарии, восстановить подпорченную в последние годы репутацию». По словам Тьерри Буркарта (Thierry BurkartВнешняя ссылка), депутата от партии либералов (FDP), также занимающегося в парламенте вопросами транспорта, компания SBB за последнее время накопила большие дефициты в области безопасности и пунктуальности. «Я ожидаю от уходящего главы компании, что он решит эти проблемы за оставшееся ему время», — подчеркивает Т. Буркарт. «Откладывать необходимые решения в долгий ящик, передав проблемы преемнику, я считаю неприемлемым, в противном случае имидж компании пострадает еще сильнее».

Депутат парламента от Швейцарской народной партии (SVP) Адриан Амштутц (Adrian AmstutzВнешняя ссылка) убежден, что проблемы SBB будут только усугубляться. «За 13 последних лет Швейцария получила дополнительный миллион человек на автодорогах и на железной дороге. Маленькая Швейцария такого наплыва просто не выдерживает. От компании SBB все ожидают чудес, на которые она неспособна».

Андреас Майер Во главе концерна SBB c 2007 года. Среди его самых важных проектов новое позиционирование компании SBB Cargo и особое внимание к сфере недвижимости: компания SBB Immobilien стала одной из важнейших несущих опор государственного концерна. К проблемным вопросам относятся сфера обновления подвижного состава, забастовка железнодорожников в Беллинцоне в 2008 году и сфера безопасности: 4 августа 2019 года Внешняя ссылкана вокзале города Баден кондуктор был зажат дверями отправляющегося поезда и получил травмы, несовместимые с жизнью. Утверждается, что информация о том, что двери этого типа часто работают нештатно, была известна руководству SBB уже давно. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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