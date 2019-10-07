В общей сложности для сообщения между Лугано (на фото) и аэропортом Цюриха предусмотрено 14 железнодорожных рейсов в день.

(Keystone)

После банкротства Adria Airways и прекращения полетов между Цюрихом и Лугано Швейцарские международные авиалинии (SWISS) и Швейцарские федеральные железные дороги (SBB) предлагают новую совместную услугу: сообщение между главным вокзалом города Лугано в Тичино и аэропортом Цюриха.

В принципе, за 2 часа 40 минут из Лугано в аэропорт Цюриха с пересадкой на главном вокзале Цюриха можно доехать и сейчас. Но главное нововведение заключается в том, что стоимость поездки на поезде будет включена в стоимость авиабилета SWISS.

Как сообщили сегодня, 7 октября, в авиакомпании, услугу FlugzugВнешняя ссылка (от двух немецких слов Flug «полет» и Zug – «поезд») можно забронировать с 16 октября на сайте SWISS или в любом туристическом агентстве. Выбранным железнодорожным сообщениям между аэропортом Цюриха и Лугано в италоязычной части Швейцарии будет присваиваться номер рейса SWISS.

Представители SWISS рассказали, что в общей сложности для сообщения между Лугано и аэропортом Цюриха предусмотрено 14 железнодорожных рейсов в день, что обеспечит путешествующим еще большую гибкость, чем нынешние 4 ежедневных авиарейса, которые при максимальной заполненности перевозили лишь 50 человек за один полет.

Этот маршрут, кстати, станет еще более привлекательным с декабря 2020 года, когда будет открыт туннель Ceneri: тогда время в пути от центрального вокзала Цюриха до Лугано составит менее двух часов. Это было одной из причин, почему швейцарцы отказались от возобновления полетов из аэропорта Лугано.

Промежуточное решение

В SWISS также заявили, что нынешняя договоренность является «прагматичным временным решением» и что и авиакомпания, и SBB тесно сотрудничают над оптимизацией услуги Flugzug, которая предлагалась ранее только для железнодорожного сообщения между Базелем и аэропортом Цюриха.

Среди неудобств пассажиры называют, что по-прежнему нет прямого сообщения между Лугано и Цюрихским аэропортом (необходима пересадка на главном вокзале Цюриха). Кроме того, перевозка багажа еще не регламентирована в деталях. В идеале было бы, если пассажиры Лугано могли бы сдать свой багаж уже в Тичино и забрать его снова только в пункте назначения. Также неясно, как будет выглядеть поездка для пассажиров из других городов - таких как Кьяссо или Локарно - и будет ли включен их билет до Лугано в стоимость авиабилета.

Словенская авиакомпания Adria Airways, которая в качестве партнера SWISS осуществляла пассажирские перевозки между Цюрихом и Лугано, из-за финансовых проблем была объявлена банкротом 30 сентября.

Воздушный транспорт Стратегический план для аэропорта Лугано Правительство города Лугано представило вчера долгосрочный финансовый план по возрождению тичинского кантонального аэропорта Лугано-Аньо. Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 13:00







Подготовила Надежда Капоне

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