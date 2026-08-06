Мост между США и Канадой, «счета Трампа» и слушания с участием Фаучи

Флаги США и Канады на Международном мосту имени Горди Хоу (Gordie Howe International Bridge), 27 июля 2026 года, в первый день после открытия моста для автомобильного движения. SWI

Мы рады вас приветствовать — это наш еженедельный взгляд на события в США через призму швейцарской прессы. Каждый четверг мы анализируем то, как швейцарские СМИ освещают и комментируют, на их взгляд, самые важные события, связанные с Соединёнными Штатами, в области политики, экономики и науки.

Поделиться

11 минут

В то время как в отношениях США с соседними странами всё чаще возникают новые барьеры, Канада открыла мост, который напрямую соединяет её с Соединёнными Штатами. Международный мост имени Горди Хоу, легендарного канадского хоккеиста, связал Детройт в американском штате Мичиган с канадским Уинсором в провинции Онтарио. Символично, что движение по мосту открыли всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп обложил значительную часть канадского экспорта 50-процентными пошлинами.

Помогите нам сделать обзор швейцарской прессы лучше Если вы читаете наш еженедельный обзор швейцарской прессы, то нам будет очень полезно узнать ваше мнение. Пожалуйста, уделите нам две минуты времени и ответьте на несколько коротких вопросов. Это анонимный опрос, все данные останутся строго конфиденциальными.

👉 [Take the surveyВнешняя ссылка]

Новый мост между США и Канадой открыли после введения новых пошлин

Международный мост имени Горди Хоу со стороны реки Руж (River Rouge). Он соединяет Детройт в американском штате Мичиган с канадским городом Уинсор в провинции Онтарио. Фото сделано 14 июля 2026 года. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

После восьми лет строительства между США и Канадой открылся новый мост, который должен заметно разгрузить движение на самом оживлённом пограничном переходе между двумя странами. Речь идёт о Международном мосте имени Горди Хоу (Gordie Howe International Bridge), легендарного канадского хоккеиста.

Он соединяет Детройт в американском штате Мичиган с канадским городом Уинсор в провинции Онтарио. Как пишет швейцарский немецкоязычный телеканал SRF, почти сто лет весь транспорт на этом участке границы между США и Канадой шёл через один и тот же мост. Теперь значительную часть потока должно взять на себя новое шестиполосное сооружение.

В будущем через него намечено пропускать почти половину всего трансграничного движения на этом направлении. Новый мост длиной 2,5 км полностью профинансировала Канада. Стоимость проекта составила 6,4 млрд канадских долларов, или около 3,7 млрд швейцарских франков. Однако выгоду от него получит и американская сторона. Каждый день через этот участок границы, соединяющий Детройт и Уинсор, перевозят товары на сумму более 500 млн франков. Новый мост важен не только для крупной торговли и промышленной логистики.

Малый бизнес по обе стороны границы тоже рассчитывает на положительный эффект. Франкоязычный телеканал RTS приводит пример парикмахера из района Сандвич в Уинсоре: он надеется, что после открытия моста к нему начнут приезжать новые клиенты из США. Мост имени Горди Хоу Канада открыла 24 июля 2026 года без участия представителя США. Совместную церемонию с американской стороной отменили после того, как за три дня до этого Вашингтон объявил о новых пошлинах на ряд товаров из Канады.

Запуск движения по мосту, первоначально запланированный на начало года, несколько раз откладывался по решению Дональда Трампа. Президент США неоднократно блокировал открытие моста и требовал для Вашингтона долю в будущих доходах от его эксплуатации. И всё же, отмечает телеканал RTS, политические манёвры и разногласия между двумя странами не смогли снизить интерес к этому проекту. Мост уже открыт для движения, и по обе стороны границы его воспринимают в качестве важного инфраструктурного объекта: он должен упростить торговлю и повседневные связи между двумя соседними странами именно в тот момент, когда решения Вашингтона эти связи отнюдь не облегчают.

Материалы по теме:

В США уже открыли 7 млн «счетов Трампа» для детей

За первый месяц после запуска программы детских накопительных счетов Trump Accounts в США было открыто 7 млн таких счетов. Keystone

Газета NZZ пишет о программе Trump Accounts — специальных накопительных счетах для детей в США. По условиям программы, все дети, родившиеся с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года, могут получить от государства по 1000 долларов, или примерно по 810 швейцарских франков. Деньги перечисляются на счёт ребёнка, если родители открывают для него Trump Account. Эти средства налогами не облагаются.

Популярность программы газету NZZ не удивляет: кто добровольно откажется от бесплатных денег? За первый месяц после запуска Trump Accounts в США было открыто уже 7 млн таких счетов. Успех администрации Дональда Трампа? Вроде бы да. По замыслу Белого дома, эта программа должна дополнить пенсионные накопления граждан, повысить финансовую грамотность населения и дать большему числу американцев возможность участвовать в работе фондового рынка, который за последние десятилетия принёс миллионам людей в США значительные состояния.

Официальное название программы — именно Trump Account. Когда владельцу этого счёта исполнится 18 лет, он будет преобразован в стандартный пенсионный накопительный счёт. Как отмечает газета NZZ, независимые эксперты оценивают эту идею скорее положительно. Финансовый эксперт Эллисон Шрагер из либерально-консервативного аналитического центра Manhattan Institute говорит, что обеспеченные семьи и без того предоставляют своим детям лучший старт во взрослую жизнь: оплачивают им университетское образование или помогают с первым ипотечным взносом при покупке жилья.

Новые накопительные счета позволят детям из менее обеспеченных семей хотя бы немного сократить этот разрыв. По словам Шрагер, никто не станет миллиардером благодаря Trump Account, но такая программа немного уменьшает жизненные несправедливости, связанные исключительно с обстоятельствами рождения. При этом остаётся политический вопрос: что будет со «счетами Трампа», если в 2028 году республиканцы проиграют президентские выборы и в Белый дом придёт демократ? Шрагер считает, что демократы, скорее всего, не отменят эту программу, а просто переименуют её.

Идея детских накопительных счетов не была ведь исключительно республиканской. Сенатор-демократ Кори Букер ещё с 2018 года несколько раз пытался продвинуть похожую инициативу Baby Bonds, но так и не смог добиться большинства. Разница заключалась в механизме: демократы хотели финансировать такие счета через облигации, а не через акции, чтобы дети не рисковали своими деньгами из-за колебаний на фондовом рынке. Вывод NZZ: обе партии в США понимают, что если общество уже привыкло к новой государственной выплате, то отменить её будет уже почти невозможно. Поэтому Trump Accounts, как бы они ни назывались в будущем, скорее всего, сохранятся надолго.

Материалы по теме:

Слушания с участием Энтони Фаучи Le Temps сравнила с маккартизмом

Энтони Фаучи (Anthony Fauci) даёт показания в комитете Сената США по внутренней безопасности и делам правительства (United States Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs). Этот комитет занимается вопросами национальной безопасности, кибербезопасности, а также работой федерального правительства и парламентскими расследованиями. Фото: 29 июля 2026 года. Keystone

Газета Le Temps пишет о недавних слушаниях в Конгрессе США с участием Энтони Фаучи (Anthony Fauci), одного из самых известных американских инфекционистов. Во время пандемии Covid-19 он был медицинским советником Белого дома и стал одним из главных публичных экспертов США по борьбе с коронавирусом. До этого Фаучи много лет возглавлял Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США.

По оценке Le Temps, слушания напоминали мрачные времена маккартизма. Речь идёт, напомним, о кампании политических преследований в США в начале 1950-х годов, связанной с сенатором-республиканцем Джозефом Маккарти. Он утверждал, что коммунисты, советские агенты и их сторонники проникли в государственные структуры, университеты, Голливуд и другие сферы американской жизни. Эти расследования сопровождались травлей, давлением и обвинениями в «антиамериканской деятельности».

Газета Le Temps называет слушания с участием Фаучи «мрачным моментом для науки» в США. По словам женевской газеты, республиканские сенаторы словесно нападали на Фаучи и оскорбляли его, хотя сами не являются специалистами в области науки и медицины. Издание напоминает, что часть республиканцев до сих пор считает, будто против Covid-19 вместо вакцин следовало применять гидроксихлорохин или ивермектин, хотя эффективность этих препаратов против коронавируса так и не была доказана.

За всю свою политическиую карьеру Фаучи уже более 200 раз отвечал на вопросы Конгресса. Но, по оценке Le Temps, в этот раз его снова попытались превратить в показательный символ научного истеблишмента, который якобы действует в тени и против интересов народа. Газета называет такую логику «хорошо знакомым конспирологическим нарративом». Главная проблема, по мнению Le Temps, заключается не только в отношении к самому Энтони Фаучи.

Политизация науки: вот что уже наносит США серьёзный ущерб. Газета пишет о резком сокращении в США числа ученых-исследователей и аспирантов, а также об отмене крупных научных программ. Последствия этого курса заметны даже в Швейцарии: некоторые получатели грантов Швейцарского национального научного фонда (SNF), работающие в США, уже хотят вернуться домой или уехать в другие страны. А те, кто только планирует учиться за рубежом, всё реже выбирают Соединённые Штаты.

Вывод Le Temps: США, которыми долго восхищались как мировой научной державой, сами подрывают свой статус. В это время Китай, напротив, вкладывает в науку огромные средства. В секторе ранних клинических испытаний Китай уже занимает 47% мирового рынка, тогда как США — 25%. Для Китая, пишет Le Temps, наука остаётся гарантией прогресса, процветания и силы. Для Америки Трампа, считает газета, она стала врагом.

Материалы по теме:

Следующий выпуск нашего швейцарского взгляда на новости из США выйдет в четверг, 13 августа 2026 года. До встречи!

Если у вас есть комментарии или отзывы, то пишите нам на адрес english@swissinfo.ch.

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Будьте в курсе событий, подпишитесь на нашу еженедельную информационную рассылку!

Ищете простой способ быть в курсе новостей, связанных с США, причем на вашем родном языке, но с точки зрения Швейцарии?

Подпишитесь на наш бесплатный еженедельный информационный бюллетень и получайте прямо на свой электронный адрес краткие сводки самых важных политических, финансовых и научных новостей из США, о которых сообщают ведущие швейцарские СМИ.

Выбор читателей Самое обсуждаемое