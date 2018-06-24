Этот контент был опубликован 24 июня 2018 г. 11:00 24.06.2018 - 11:00

Роберт Гримм (Robert Grimm, 1881-1958), лидер швейцарской социал-демократии начала 20-го века, выступает перед Федеральным дворцом в Берне. Он был одним из инициаторов Генеральной стачки 1918 года.

(Keystone)

Осенью 2018 г. Швейцария отмечает 100-летие Генеральной стачки, события, оставившего значительный след в истории Конфедерации. Национальное (негосударственное) телевидение Швейцарии не могло пройти мимо этой даты, вложив значительные средства в телевизионную реконструкциюВнешняя ссылка тех событий — а заодно и в процесс размышления над их уроками. Кроме того, этот проект позволяет рассмотреть подробнее особенности и эволюцию швейцарской забастовочной культуры.

Инфляция, падение уровня заработной платы, дефицит продовольствия — первая мировая война ввергла швейцарский рабочий в пучину нищеты. Росла и социально-политическая напряжённость, особенно на фоне небольшого числа богатых фабрикантов и заводчиков, получавших баснословные барыши от военных заказов. Разрыв в доходах между богатыми и бедными слоями общества вёл к повышению градуса недовольства в рядах рабочего класса.

Вообще-то в начале войны, бушевавшей совсем рядом, почти у порога нейтральной Швейцарии, в обществе Конфедерации установился всеобщий национальный консенсус на предмет сохранения социально-политического единства и мира в стране. Однако к концу войны ситуация поменялась кардинально. Ни о каком социальном мире не могло уже идти и речи, число забастовок и массовых протестных мероприятий начало расти очень быстрыми темпами.

Организатором и вдохновителем протестного движения был так называемый «Ольтенский комитет действий» («Oltener Aktionskomitee»). Обращаясь напрямик к правительству страны, он делал ставку на требования экономического характера, объединённые с угрозами организовать общенациональную забастовку в случае, если эти требования Федеральным советом выполнены не будут. Во главе «Комитета» находился видный швейцарский социал-демократ Роберт ГриммВнешняя ссылка (Robert Grimm), членами Комитета были влиятельные как политики левого толка, так и профсоюзные деятели.

Между исторической реконструкцией и художественным нарративом

В рамках специального телевизионного проекта, реализованного швейцарским национальным немецкоязычным телеканалом SRF и посвящённого столетию тех событий, была поставлена амбициозная цель воссоздать Всеобщую забастовку 1918 года как феномен в высшей степени сложный и неоднозначный, не теряя при этом художественной увлекательности, сделав так, чтобы смотреть этот фильм было интересно и поучительно как историкам, так и просто зрителям.

Generalstreik Video über Generalstreik Сюжет национального (негосударственного) швейцарского телеканала SRF на тему Генеральной стачки.

В качестве нарративной формы был избран инфотейнмент (infotainment от англ. information — информация и англ. entartainment — развлечение), способ подачи теле- или радиовещательного материала, нацеленный как на развлечение, так и на информирование аудитории. С этой целью авторы проекта искусным образом объединили кадры хроники, мнения экспертов и сцены, снятые в формате обыкновенного кинофильма. Автором сценария проекта выступил Ханс-Юрг (Hansjürg Zumstein), режиссёрское кресло занял Даниэль фон Аарбург (Daniel von Aarburg).

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Центральных героев в их картине немного, среди них депутат швейцарского парламента и социал-демократ Роберт Гримм (его роль играет Ральф Гассманн /Ralph Gassmann), тогдашний федеральный президент Швейцарии Феликс-Луи Калондер (Felix-Louis Calonder, 1963-1952, в этой роли выступил Петер Йеклин / Peter Jecklin), а также видный военачальник, старший комдив (Oberstdivisionär) Эмиль Зондерэггер (Emil Sonderegger, 1868-1934, в его роли — Фабиан Крюгер / Fabian Krüger). Именно он был во время стачки ответственным за соблюдение общественного порядка.

Вся драма, связанная с забастовкой, концентрируется в фильме на этих героях, причём главным проигравшим, по крайней мере на первых порах, оказывается «вождь революции» Роберт Гримм (Robert Grimm), которому, и в самом деле, пришлось прекратить стачку, не добившись практически ничего. Основным мотивом, сподвигнувшим его на этот непростой шаг, стал страх, что рабочий протест в итоге выйдет из-под контроля и обернётся по-настоящему большой кровью.

Социальный прогресс и рабочий мир

Генеральная стачка в Швейцарии начинается 12 ноября 1918 года и завершается двумя днями позже. Казалось, что победа осталась на стороне буржуазных сил. Гримм и его соратники были задержаны, позже они предстали перед военным судом. Большое число швейцарских путейских рабочих, из которых рекрутировались «боевые отряды» стачки, были уволены и потеряли работу.

И тем не менее, дело забастовщиков не пропало даром. Многие требования «Ольтенского комитета» были в Швейцарии воплощены в жизнь, не сразу, через многие годы и даже десятилетия, но тем не менее... В частности, в стране удалось добиться значительного сокращения рабочего времени, была организована государственная пенсия по старости и потери кормильца (Alters- und Hinterlassenenversicherung / AHV), был введён налог на крупные состояния (Vermögenssteuer), решён вопрос с избирательными правами для женщин.

В общем и целом, в исторической перспективе, можно вполне утверждать, что Всеобщая забастовка 1918 года привела в Швейцарии к заметному укреплению положения рабочего класса и к качественному улучшению отношений трудящихся и работодателей, например, в формате такого важного завоевания, как коллективное трудовое соглашение.

Благодаря этим соглашениям, а также привычке решать все проблемы не забастовками, а переговорами (для начала новый мирный режим улаживания трудовых конфликтов был опробован, начиная с 1937 года, в часовой индустрии, а также на предприятиях металлообрабатывающей промышленности) Швейцария постепенно превратилась в страну перманентного трудового мира.

В период Второй мировой войны режим трудового мира оказался важным фактором укрепления и сохранения национального единства перед лицом военной угрозы со стороны национал-социалистической Германии и фашистской Италии. Более того, с годами «трудовой мир» стал основой того, что сейчас принято называет «швейцарской национальной идентичностью», наряду с классической триадой типично швейцарских, республиканских ценностей (прямая демократия, уплата налогов, право владеть оружием). Этот же «трудовой мир» стал одним из ключевых факторов, превративших Швейцарию во второй половине 20-го века в одну из богатейших стран мира.

Страна без забастовок?

И в самом деле, нежелание чуть что бежать на улицу и махать красными флагами глубоко укоренилось в швейцарском менталитете, став «визитной карточкой» Швейцарии. Многие за рубежом даже убеждены, что в Швейцарии просто-напросто запрещено бастовать, что, разумеется, не соответствует действительности (о том, почему марксизм не прижился в Швейцарии, читайте здесь).

Grafik: Anzahl durch Streiks verlorene Arbeitstage pro 1000 Beschäftigte

Конечно, как мы уже увидели, Швейцария среди европейских стран отличается наименьшим количеством рабочего времени, потерянного из-за забастовок. Однако никто и никогда в Швейцарии не лишал людей формального права на забастовку (за исключением некоторых особых специальностей и отраслей промышленности). Гарантирована в стране и свобода профсоюзной деятельности. Собираться мирно и без оружия с политическими и экономическими требованиями? Хотелось бы посмотреть на то, что будет со швейцарским политиком или чиновником любого уровня, лишившим народ права на демонстрации и протесты!

Хотелось бы посмотреть на то, что будет со швейцарским политиком или чиновником любого уровня, лишившим народ права на демонстрации и протесты!

Конец цитаты

В новой редакции федеральной конституции Швейцарии, вступившей в силу в 2000 году, право на забастовку закреплено отдельно. Тем самым в Швейцарии, вопреки распространённому заблуждению, как существовала в прошлом, так и по сей день существует довольно хорошо развитая забастовочная культура. В конце 19 века и в начале 20-го число стачек здесь было на среднем уровне по Европе. В этом отношении Швейцария в общем-то мало чем отличалась от стран с действительно серьёзными социально-политическими проблемами и конфликтами.

Забастовки здесь случались даже в период «трудового мира», в частности, в период после Второй мировой войны число стачек вовсе не равнялось нулю. Сегодня многие эксперты указывают на то, что трудовой мир, особенно в некоторых отраслях, снова в стране находится под угрозой. После 2000 года число забастовок в Конфедерации растёт медленно, но верно.

Останется в истории, например, забастовка работников железнодорожных депо города Беллинцона в марте/апреле 2008 года, участие в которой приняли участие несколько сотен человек, что по швейцарским меркам очень много. А буквально несколько дней назад предупредительный марш провели опять-таки железнодорожники. Все повторяется, как в 1918 году? Говорить о том, что «рабочий мир» больше в стране не действует, наверное, еще нельзя. Но что-то в сфере отношений труда и капитала в Швейцарии меняется, причём довольно серьёзно.



Перевод на русский, научная редакция и адаптация: Игорь Петров

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