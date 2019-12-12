Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 11:00

Такого рода бронированные грузовики используются для перевозки наличных денег из банкоматов и банков.

(Keystone)

С незапамятных времён перевозка денежных средств и ценностей всегда находилась под прицелом злоумышленников. Времена меняются - злые умыслы остаются. И если в древности нападали на торговые караваны - то теперь нападают на инкассаторский транспорт.

Даже с учетом тенденции к росту доли безналичных расчетов всегда найдется клиент, готовый платить наличными. Поэтому ежедневно по всему миру работники предприятий фаст-фуда, кафе, ресторанов, ритейла, автозаправок, супермаркетов, магазинов сдают наличную выручку специализированным перевозчикам для доставки денег в банки. В банках эти деньги обработают, пересчитают и зачислят безналичное покрытие на счета компаний-владельцев выручки, и они смогут ими пользоваться: закупить сырье, продукцию, товары, выплатить заработную плату персоналу.

Но как же защитить деньги от злого умысла во время перевозки? Как сделать так, чтобы злоумышленники не захотели даже попытаться завладеть денежной наличностью и вовремя отказались от своих планов, не причинив никому никакого ущерба?

Решения приходят из Швейцарии

В 1988 году в Швейцарии была основана компания Villiger Security Solutions AGВнешняя ссылка. Компанию основал и бессменно ее возглавляет Петер Филлигер (Peter Villiger). Штаб-квартира компании находится в городе Зинс (Sins), кантон Ааргау. Именно здесь и родилось инновационное решение. Идея компании заключалась в следующем: на тот случай, если злоумышленники смогут завладеть денежными средствами, их нужно сделать непригодными к дальнейшему обращению. И вот каким образом это было реализовано.

Как это работает

Ранее наличную выручку перевозили в тканевых сумках. Компанией Villiger было разработано новое решение: перевозить банкноты не в сумках, а в специальных контейнерах, оборудованных «умной» системой защиты наличности.

Банкноты для перевозки нужно упаковать в одноразовый полиэтиленовый пакет и уложить пакет в контейнер, который закрывается при помощи технических средств, входящих в систему защиты. Открыть контейнер с деньгами может только представитель получателя, у которого есть технические средства, позволяющие санкционированно открыть контейнер и извлечь деньги.

При попытке несанкционированного вскрытия контейнера – например, при похищении - система срабатывает, и внутрь контейнера выбрасывается специальная краска, которой окрашиваются банкноты. Такая технология была презентована компанией в 1989 году – именно тогда в Швейцарии и появились первые контейнеры для перевозки наличных от Villiger.

Сложная химическая формула краски не позволяет удалить специальную краску с банкнот – она всегда оставляет свой след. Такие краски визуально меняют образ банкноты за счет ее окрашивания.

Защита для банкоматов

Наличные деньги актуальны не только для кафе и магазинов. Наличные деньги также необходимы для банкоматов. Конструкция банкомата предусматривает 4-5 кассет, в одну кассету можно положить более 2 000 банкнот. Как правило, в две кассеты банкомата загружаются крупные номиналы, а в остальные – более мелкие для размена.

(Валерий Курту)

Путём нехитрых арифметических действий мы можем подсчитать, что в случае, если злоумышленникам удастся вскрыть банкомат и завладеть содержимым кассет, ущерб для банка – владельца банкомата может быть весьма существенным. И в 2000 году компания Villiger выпустила интеллектуальное решение для кассет банкоматов, предусмотрев возможности встраивания в кассеты различных моделей банкоматов системы по защите банкнот.

Cлово российским экспертам

Решения Villiger хорошо известны не только на европейском рынке перевозок ценностей – известны они и в России. Вот что говорят российские эксперты.

По мнению Юрия Меркулова, много лет работавшего в Альфа-Банке, решения компании Villiger при их безусловном высоком качестве и надежности обладают также и еще одной характеристикой, существенно влияющей на принятие решения об их использовании российским банком или компанией – специализированным перевозчиком. Это - цена продукции. Поэтому, по словам эксперта, при расчете финансовой модели окупаемости использования устройств горизонт планирования может получиться значительно шире, чем обычно принятый в российских компаниях.

"То, что мы увидели в Villiger, до сих пор остаётся вершиной Олимпа данных технологий"

Конец цитаты

Сергей Филиппов, входивший в Правление компании ИНКАХРАНВнешняя ссылка, рассказывает: «В начале июня 2008 года руководство ИНКАХРАН посетило штаб-квартиру Villiger в Зинсе. Это было время активного изучения мирового опыта обеспечения пассивной безопасности перевозки наличных денег, а также решений для хранилищ и банкоматов. То, что мы увидели в Villiger, до сих пор остаётся вершиной Олимпа данных технологий: во-первых, никаких неожиданных срабатываний, во-вторых, технологические решения продуманы до таких мелочей, которым позавидовали бы и производители швейцарских часов. Фактически данное оборудование в корне меняло саму концепцию бизнеса».

Эксперт отмечает, что массовому внедрению технологических решений Villiger в России помешало несколько последовавших один за другим финансовых кризисов, существенно изменивших соотношение курса швейцарского франка к российскому рублю, а также отсутствие применения таможенных льгот к продукции Villiger.

Российский опыт

Текущим нормативным документом, регулирующим организацию налично-денежного оборота в Российской Федерации, допускается осуществлять перевозку денежной наличности в специальных устройствах для ее упаковки. Это те самые «умные» контейнеры, о принципах работы которых было рассказано выше, также называемые спецконтейнеры.

В случае несанкционированного вскрытия таких контейнеров происходит окрашивание банкнот в рублях специальной краской, обладающей устойчивостью к воздействию растворителей, химических реактивов и другими отличительными характеристиками, позволяющими идентифицировать ее наличие на рублевой банкноте.

Эта краска должна соответствовать ряду характеристик: например, в случае окрашивания банкнот должна позволить распознавать инфракрасные метки, нанесенные на рублевые банкноты, обладать люминесценцией в ультрафиолетовом диапазоне, хорошей впитываемостью для прокраски банкноты.

Таким характеристикам соответствуют в том числе специальные стойкие краски, которые производит швейцарская компания SICPAВнешняя ссылка, базирующаяся в Лозанне (кантон Во). Компания в первую очередь известна как мировой лидер в производстве чернил и краски для печати банкнот.

Для того, чтобы организовать перевозку денежной наличности в спецконтейнерах, банк должен заранее уведомить регулятора об использовании специальной краски и спецконтейнеров, а также предоставить соответствующие технические документы на них и образцы специальной краски.

Образцы краски и техническая документация будут подвергнуты соответствующим исследованиям, после чего банкноты, окрашенные этими красками, могут быть приняты к экспертизе и обмену в территориальных подразделениях Банка России. Таким образом банк сможет вернуть себе номинальную стоимость банкнот в рублях в случае срабатывания контейнера и окрашивания банкнот.

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