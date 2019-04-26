Не исключено, что банк UBS и концерн Deutsche Bank объединят свои структуры, занимающиеся доверительным управлением активами.

(© Keystone / Gaetan Bally)

Швейцарский банк UBS и концерн Deutsche Bank намерены объединить свои структуры, занимающиеся доверительным управлением активами, а также инвестициями на фондовом рынке. По данным газеты Financial Times они ведут на этот счет «серьёзные консультации». Предполагается, что UBS выведет управление активами (Asset Management) за пределы своей структуры и объединит его с DWS, «дочкой» Deutsche Bank.

Как отмечают в Швейцарии эксперты и наблюдатели, давнишний вопрос, что швейцарский банк UBS намерен все-таки сделать со своим бизнесом в области управления активами и в сфере инвестиций на фондовых рынках (а именно этот сегмент деятельности швейцарского гиганта привел его десять лет назад на край гибели, ниже об этом подробнее), кажется, нашел ответ. Не исключено, что банк UBS и концерн Deutsche Bank объединят свои структуры, занимающиеся доверительным управлением активами.

Разные опции

Слияние должно произойти на базе котирующегося на бирже холдинга DWS, владельцем которого на 80% является Deutsche Bank. По крайней мере, как сообщила позавчера газета Financial Times, сейчас на этот счет ведутся «серьёзные консультации». Каким образом должно будет произойти это слияние и кто, в конечном итоге, будет здесь главным и на каких условиях – все эти вопросы, как видно, пока ответов не имеют. Не исключено, что банк UBS может стать за это миноритарным акционером нового, «увеличенного» холдинга DWS.

Слухи на предмет такой сделки курсировали в Швейцарии еще начиная с первых числе апреля. Тогда обсуждался вариант, в рамках которого UBS покупает холдинг DWS и «вливает» в него свои структуры, занимающиеся доверительным управлением активами с прицелом на превращение потом этого концерна в финансовый институт, полностью независимый от UBS. Однако теперь, как видно, такая опция больше не обсуждается. Но тогда кто будет «главным» в рамках новой структуры, немцы или швейцарцы?

Ответ на этот вопрос пока никто дать не спешит, с учётом того, что оба партнёра по большому счету обладают одинаковым потенциалом. На конец 2018 года UBS осуществлял доверительное управление активами на сумму в 780 млрд долларов, холдинг DWS, «дочка» Deutsche Bank, располагал активами на похожую сумму в 750 млрд долларов. С другой стороны, оба контрагента имели недостаточно активов для того, чтобы успешно противостоять конкурентам из США, тогда как если что и играет решающую роль в сфере инвестиций на фондовых рынках и управления активами – так это как раз размеры располагаемого капитала.

Размер имеет значение

Данный фактор будет в будущем играть еще большую роль, чем сейчас, в связи с ростом накладных расходов, возникающих как в результате выполнения всё новых и новых требований регулятора, так и в ходе исполнения пожеланий клиентов, становящихся со временем все более придирчивыми. Свою роль играет и последовательно снижающаяся норма прибыли при инвестировании на международных финансовых рынках.

Все эти обстоятельства и усиливают давление на сферу Asset Management, буквально толкая банки идти на слияния и укрупнения. По мнению экспертов, чтобы выжить и успешно работать в этой области, финансовый институт обязан иметь по меньшей мере располагаемого капитала в размере от 1 триллиона долларов. И если UBS и Deutsche Bank и в самом деле объединят управление активами, то тогда этот дуэт сразу же начнёт играть в одной лиге с такими гигантами, как французская группа Amundi, которая на конец 2018 года управляла активами на сумму в 1,4 трлн долларов.

А вот что касается рабочих мест… Вот тут все будет выглядеть, вероятно, не столь позитивно. Сейчас в сфере Asset Management у UBS насчитывается 2 301 рабочее место. Однако ясно, что любое слияние в этой области с внешними партнёрами неизбежно приведёт к необходимости сокращения довольно заметного числа рабочих ставок.





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров

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