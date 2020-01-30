Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 9:00

Церматт — культовое место для всех любителей зимних видов спорта. (© Keystone / Christian Beutler)

Горнолыжный курорт Церматт, расположенный у подножия горы Маттерхорн в кантоне Вале, заявил во вторник 28 января 2020 года, что позволит жителям города — налоговым резидентам, оплачивать весь спектр налогов биткойнами без ограничения конкретных перечисленных сумм.

Напомним, что в 2018 году город Кьяссо в италоязычном кантоне Швейцарии Тичино объявил, что отныне он будет принимать биткойны на сумму не более 250 швейцарских франков (257 долларов США) для оплаты гражданами города своих налоговых счетов. Город Цуг, считающийся швейцарской «Крипто-долиной», с 2016 года принимает биткойны на сумму до 200 франков в качестве оплаты государственных услуг, таких, например, как административные сборы, связанные с открытием бизнеса.

И вот теперь курортный Церматт, желая привлечь к себе больше состоятельных и продвинутых любителей зимних видов спорта со всего мира, сделал еще один шаг вперёд, сняв ограничения на оплату налогов биткойнами, заложив одновременно по 150 франков в эквиваленте за административные услуги.

Открыты для инноваций

«Мы находимся в процессе внедрения передовых IT-технологий во всех ведомствах городского правительства», — сказала мэр города Цермат Роми Бинер-Хаузер (Romy Biner-HauserВнешняя ссылка) в интервью порталу SWI swissinfo.ch. «Мы открыты для инноваций и с любопытством смотрим на то, как крипто-валюта сможет вписаться в нашу инфраструктуру».

С этой целью курорт объединился с крипто-финансовой компанией Bitcoin SuisseВнешняя ссылка, расположенной в Цуге. Эта компания будет помогать организовывать обработку платежей в крипто-валюте. Эта же компания сотрудничает с самим Цугом, тогда как город Кьяссо (Chiasso) пользуется услугами местной компании EidooВнешняя ссылка.

«Нам любопытно, сколько в итоге людей захотят использовать биткойн для оплаты своих налоговых счетов», — добавила Р. Бинер-Хаузер. «Поначалу мы не ожидаем слишком уж большого наплыва, но мы хотим показать, что способны идти в ногу со временем».

swissinfo.ch

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