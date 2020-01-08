Обучение по специальности автослесарь в Технической профессиональной школе Цюриха (Technische Berufsschule Zürich), март 2006 года. (Keystone / Martin Ruetschi)

За отсутствие в стране молодежной безработицы Швейцария должна благодарить свою так называемую «дуальную систему» образования. Что это такое? В чем ее особенности? В дореволюционной России именно такая система и существовала: можно было учиться в гимназии (с прицелом на университет), а можно было в реальном училище (с прицелом на производственно-инженерную карьеру).

В СССР, как мы все помним, ПТУ было синонимом «лузерства», тогда как поступление «в институт» было «гарантом» успеха в жизни. В Швейцарии удалось избавить сферу профтехобразования от негативной окраски. Успех в жизни здесь можно обеспечить не только получив работу в условной «администрации президента». Разумеется, как всякая общественная система, дуальная образовательная модель переживает развитие, меняясь со временем. Подробнее об этом — в материале в конце этой статьи. Но все-таки, если коротко, что такое «дуальная система», в чем ее «дуализм»Внешняя ссылка? Очень просто: дуальная система состоит из двух принципов, двух дуальностей.

Первая носит характер временной развилки: примерно в 14-15 лет школьник в Швейцарии должен сделать выбор или в пользу гимназии и дальше транзитом в Университет, или в пользу ученичества на производстве с получением среднего специального образования с дальнейшим, при желании, транзитом в одну из многочисленных «высших школ прикладных наук». Вторая дуальность касается собственно профтехобразования и она носит структурный характер. Речь идет о параллельной возможности как учебы за партой, так и учебы на производстве с получением конкретных навыков. Вот собственно и все.

Важно также понять, что выбор одного пути не закрывает перед школьником возможностей, связанных с другим путем. Отучившись, в частности, на производстве школьник вполне потом может получить, при наличии желания, умственных способностей и материальных ресурсов, и высшее образование вплоть до университетского. Произойдет это правда чуть позже. Зато попав на вузовскую скамью такой студент будет уже обладать как жизненным, так и профессиональным опытом.

Гимназия или обучение на производстве? И то, и другое!

Тем не менее, сейчас все больше и больше молодых людей в Швейцарии выбирают путь, ведущий через аттестат об окончании гимназии и учебу в вузе к профессиональной деятельности. Связано это, прежде всего, с меняющимся пониманием того, что есть престиж, а также не в последнюю очередь с изменениями на рынке труда: очень многие «простые», «ремесленные» в прошлом профессии требуют сегодня объема знаний, эквивалентного высшему образованию.

Впрочем, количество тех, кто выбирает путь профессионального обучения с последующим трудоустройством на производстве так же остается относительно большим, особенно по сравнению с другими странами. Однако важно еще раз уточнить: еще несколько десятилетий назад это были два отдельных пути, две параллельные, а потому непересекающиеся прямые. И если раньше вы хотели сменить профессию или начать учиться, то вам приходилось начинать с нуля. Но теперь все изменилось. Непреодолимой стены между академической и профессиональной стезёй больше нет.

Ученичество: швейцарское решение!

Получив минимальное обязательное школьное образование школьник, выбравший профтехобразование, сразу же вступает в мир труда и производственных отношений. Однако это не означает, что он или она оказываются предоставленными сами себе и брошенными на произвол судьбы. Швейцарская дуальная система образования обеспечивает им возможность получать как законченное среднее образование, так и одновременно профессию либо в профессиональном училище, либо на производстве, но в любом случае с конкретным учетом потребностей швейцарской либеральной экономики самозанятых граждан.

Получить среднее специальное образование, в зависимости от специальности, можно за срок от 2 до 5 лет. Эта система предоставляет молодым людям высококачественное образование, а затем и прямой доступ к рынку труда и как раз такая система и является фактором и залогом успеха швейцарской экономики и гарантом отсутствия молодежной безработицы со всеми сопутствующими этому злу социальными проблемами.

Сообщающиеся сосуды

Остановимся подробнее на том, о чем мы уже коротко говорили, а именно, на взаимной прозрачности и проницаемости двух основных магистральных путейВнешняя ссылка, открытых для школьников в Швейцарии. Люди ведь, при всем равенстве политических прав, индивидуально все-таки очень разные. Один понимает, что он хочет от жизни, уже в раннем детстве, другому на жизненный выбор требуется больше времени. Поэтому, наверно, основная уникальность швейцарской образовательной системы заключается в том, что ты имеешь возможность «поменять коней» на любом этапе жизни и на любой переправе.

Видео Швейцарское профтехобразование на английском языке Швейцарские ПТУ и техникумы будут обучать подростков на английском языке. Как и зачем? Подробности в нашем видеосюжете.

Пути карьерного роста в Швейцарии разнообразны в такой же степени, в какой разнообразны люди, их интересы, способности, представления, ресурсы. Множество «жизненных проектов» носят гибридный, смешанный характер. При наличии диплома о профессиональной зрелости вы вполне можете пойти потом в высшую школу прикладных наук и получить там по меньшей мере степень бакалавра, то есть образование, эквивалентное образованию, полученному в университете или в одной из двух (Цюрих, Лозанна) Высших Технических школ.

Тот же, кто заканчивает профессиональное обучение, не обязательно должен для успеха в жизни и для обеспечения материального достатка учиться в вузе. Он может спокойно сконцентрироваться на изученной профессии и на достижении профессиональных успехов. Никто не будет говорить, мол, он «лузер», потому что он окончил ПТУ и не учился в Сорбонне.

Профтехобразование Молодые швейцарцы блестяще выступили на WorldSkills в Казани На конкурсе WorldSkills Швейцария выиграла 16 медалей, в том числе пять золотых! Больше только у Китая и Южной Кореи. Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 12:18 Доступно на 2 других языках Доступно на 2 других языках Языки 2 английский (en) Young Swiss professionals shine at WorldSkills

японский (ja) 技能五輪国際大会 2019 スイスは金5個

Структурно это приводит к постоянному подъему уровня сложности и квалифицированности даже самого, казалось бы, «простого труда». И опять же, никто не запрещает вам потом отправиться на обучение в высшую школу прикладных наук и, отучившись, вернуться на производство, получая уже куда более высокую, что немаловажно, зарплату. Тем самым в Швейцарии любой специалист в любое время имеет доступ к возможностям в области повышения квалификации.

Пример для лучшего понимания

Как это функционирует на практике? Предположим, по окончании средней школы (примерно эквивалентно 8-му классу по старой советской стратификации) молодой человек решает пойти учиться на электрика. Он ищет работодателяВнешняя ссылка, который предложит ему обучение на базе специально выделенного учебного рабочего места. Обучение длится три года. Рабочая неделя нашего молодого швейцарца состоит из четырех рабочих дней, еще один день он проводит за партой в профессионально-техническом училище.

Всё время своего трехлетнего производственного ученичества молодой человек получает зарплатуВнешняя ссылка. По истечении трех лет он сдает выпускные квалификационные экзамены и получает федеральный сертификат профессиональной пригодности (eidgenössischer Fähigkeitsausweis). Рита Белтрами (Rita Beltrami), глава Ведомства кантона Тичино по вопросам профессиональной ориентации, напоминает, что среднее специальное образование является в Швейцарии тем минимальным уровнем образования, которым, с точки зрения федеральных властей, должны обладать все граждане.

После окончания обучения молодой человек может найти себе работу по специальности, то есть стать электриком. Если в один прекрасный день он захочет учиться, то это для него не проблема: он может продолжить обучение, получить степень «профессиональной зрелости» (Berufsmaturität), которая в свою очередь открывает для него путь к обучению в Высших школах прикладных наук, где он мог бы изучать, например, электротехнику.



+ Я стал маляром и ни о чем не жалею: рассказ русскоязычного швейцарца о том, как он проходил профтехобучение на практике.

Но он также может также сдать экзамены и получить федеральный диплом специалиста-электрика (Eidgenössisches Berufsdiplom) или поступить в Высшее техническое училище (höhere technische Fachschule) или же он может просто, продолжая работать, регулярно заканчивать краткие курсы повышения квалификации, предлагаемые разными профессиональными межотраслевыми и производственными ассоциациями и союзами.

Подводя итог можно сказать, что любой образовательный маршрут, выбранный молодым швейцарцем, является многоступенчатым процессом, в который встроены многочисленные возможности, позволяющие в любой момент «навести на резкость», осуществить «тонкую настройку» и найти себе, в результате, занятие, в наибольшей степени соответствующее его возможностям, ресурсам, планам, желаниям и амбициям.

Швейцарская система профессионального образования, разумеется, привлекает и многих граждан сопредельных со Швейцарией стран, например, итальянцев, проживающих вблизи границы с Конфедерацией. По словам госпожи Белтрами профессиональные стажировки в кантоне Тичино очень стали в последнее время популярны среди молодых итальянцев.

Если у вас возникли какие-то вопросы, касающиеся профтехобразования в Швейцарии, то вы можете зайти на официальный сайт berufsberatung.chВнешняя ссылка и поискать там ответы на волнующие вас темы. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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