Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 9:42 01.10.2018 - 09:42

Насколько швейцарские банки оказались вовлечены в скандал вокруг банка Danske? Это проверяет сейчас прокуратура Швейцарии

(Keystone)

Грандиозный скандал с крупнейшим датским банком Danske, замешанном, как предполагается, в отмывание грязных денег из России, стал для порядочной скандинавской страны огромным потрясением. Датский премьер Ларс Расмуссен потребовал немедленного прояснения всех обстоятельств скандала. Еврокомиссия с таким же требованием обратилась к европейской банковской надзорной структуре European Banking Authority (EBA).

Напомним, что в период с 2007 по 2015 годы примерно 15 тыс. клиентов банка Danske провели в общей сложности 9,5 млн трансфертов денежных средств на сумму в общей сложности 200 млрд евро. Примерно 6% от этих астрономических сумм, или примерно 12 млрд евро, были переведены на счета в швейцарских финансовых институтах, клиенты которых, а это около 6 200 человек, подозреваются в отмывании преступных капиталов. Тем самым Швейцария вновь сталкивается с делом Магницкого, вскрывшего в 2007 году операции по фиктивному возврату НДС в ходе внешнеэкономических операций на сумму примерно в 230 млн долларов. В 2009 году Сергей Магницкий умер в российской тюрьме после пыток и неоказания скорой медицинской помощи.

В середине июля текущего 2018 года британский инвестор Уильям Браудер, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital, сотрудником которого был С. Магницкий, подал в Копенгагене иск против банка Danske, утверждая, что этот финансовый институт провел в пользу швейцарских банков 773 транзакции на сумму в 154 млн долларов. Среди этих переводов находится и перечисление средств на счет виолончелиста Сергея Ролдугина, близкого друга Владимира Путина, находящийся в Цюрихском «Газпромбанке». Об этом сообщает, в частности, информированная швейцарская газета Sonntagszeitung.

В ответ на запрос этой газеты Федеральная прокуратура Швейцарии ответила, что «сейчас в связи с делом Магницкого проходят проверку новые документы из Кипра» и что «уголовное дело в связи с этим сюжетом до сих пор не закрыто». В настоящее время, как указывает газета Sonntagszeitung, на счетах в швейцарских банках, скорее всего, в банках UBS и Credit Suisse, все еще заморожены средства и активы на сумму в 18 млн франков.

Кроме того, швейцарское ведомство по надзору за финансовыми рынками Finma, которое в прошлом уже расследовало дело Магницкого и закрыло его, намерено в настоящее время проверить, насколько швейцарские банки оказались вовлечены в скандал вокруг банка Danske и в какой степени они исполняли нормы, действующие в области противодействия отмыванию / легализации преступных средств.

Признаки отмывания

Уильям Браудер, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital, в обращении на имя швейцарской прокуратуры еще в 2011 году обращал внимание на целый ряд факторов, которые могли бы, по его мнению, служить признаками отмывания грязных российских денег на счетах в банках UBS и Credit Suisse.

Под конкретным подозрением могут находиться четыре персоны. Среди них У. Браудер называет главу 29-й налоговой инспекции Москвы Ольгу Степанову и ее супруга Владлена Степанова. Именно они, утверждает он, через подставные фирмы-почтовые ящики, и открывали счета в указанных швейцарских банках, на которые потом переводились деньги из датского банка. На счету Ольги Степановой авторизованы 153 млн долларов из 230-ти. На них были приобретены дом на Рублёвке и виллы в Дубае на знаменитом Пальмовом острове.

Примерно 10 млн долларов из блокированных в Швейцарии 18 млн, как предполагается, принадлежат лично чете Степановых. В ответ на запрос Sonntagszeitung банк Credit Suisse ответил, что «располагает самыми строгими контрольными механизмами, позволяющими противодействовать финансовой преступности и избегать рисков, связанных с отмыванием и легализацией преступных капиталов». Сумма около 6-7 млн долларов находится на счетах в банке UBS, принадлежащих компании Prevezon Holdings Ltd., кипрской офшорной компании, подконтрольной Денису Кацыву, сыну вице-президента компании РЖД и экс-министра транспорта Московской области Петра Кацыва.

В США эта компания обвинялась обвинили в отмывании, при помощи покупки недвижимости на Манхэттене, средств, полученных в результате налоговых махинаций в России. Власти США полагали, что среди отмытых средств были и деньги, украденные у фонда Hermitage Capital. В мае 2017 года Prevezon Holdings неожиданно заключила досудебное соглашение о прекращении этого дела, обещав выплатить штраф в 6 млн долларов. В команде адвокатов, оказывавших поддержку Денису Кацыву, была и российская адвокат Наталья Весельницкая, которая в 2016 году встречалась в Нью-Йорке в небоскрёбе «Трамп-Тауэр» с будущим президентом США.

В ответ на запрос газеты Sonntagszeitung банк UBS ответил, что действующие нормы не позволяют ему публиковать комментарии по отдельным сюжетам или по тем или иным своим конкретным клиентам. Вероятным руководителем всем этой схемы является владелец банка Universal Savings Дмитрий Клюев. На счетах этого банка, как утверждает швейцарская газета, также были отмечены следы денег из датского банка.

Для отмывания денег Дм. Клюев использовал фирмы почтовые-ящики, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, кроме того, он владел счетами кипрского филиала танзанийского банка FBME. По данным газеты Cyprus Mail он владел и счетами в швейцарском банке UBS, но в 2011 году они были закрыты. В декабре 2015 года Кипрское правительство лишило банк FBME лицензии на право вести финансовую банковскую деятельность.



Подготовил: Игорь Петров

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