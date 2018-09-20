Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 11:43 20.09.2018 - 11:43

Элизабет Шнайдер-Шнайтер: «Мне не совсем по душе тот факт, что все указывают пальцем только на Москву». (Keystone)

Элизабет Шнайдер-Шнайтер, глава парламентского Комитета по внешнеполитическим делам при Национальном совете, большой палате парламента Швейцарии, заявила, что «меры, принятые Берном в отношении России, не ведут к цели». Речь идет как об озвученном недавно мининдел Швейцарии И. Кассисом отказе Швейцарии аккредитовать у себя несколько российских дипломатов, так и в целом о санкциях Запада против ряда фирм и лиц из России, принятых в период после 2014 года.

«Такого рода меры против России не ведут к цели». С этим заявлением выступилаВнешняя ссылка Элизабет Шнайдер-Шнайтер (Elisabeth Schneider-SchneiterВнешняя ссылка), глава Комитета по внешнеполитическим делам Национального совета, большой палаты парламента Швейцарии. Поэтому, подчеркивает она далее, «Швейцария должна отказаться от мер, принятых против России», и это в момент дебатов относительно возможной разведывательной активности Москвы в Швейцарской Конфедерации.

Депутат признаёт наличие этой проблемы, подчёркивая, что это «очень неоднозначный случай», однако, по её мнению, нельзя быть наивными. Разведывательную деятельность в Швейцарии ведут и другие страны. Элизабет Шнайдер-Шнайтер поддерживает следствие, которое сейчас ведёт федеральная прокуратура Швейцарии в связи с российским шпионажем, однако «мне не совсем по душе тот факт, что все указывают пальцем только на одну Москву».

Проблему шпионажа все равно не решить в рамках двусторонних межгосударственных отношений, этот вопрос следует выносить на глобальный уровень, на уровень международных многосторонних структур». Ранее она предлагала обсудить «шпионский вопрос» на уровне ОЭСР. «Чем более отрытой яавляется торговля между странами, тем лучше, санкции же всегда попадают не в тех, против кого они были нацелены», — уверена Элизабет Шнайдер-Шнайтер.

Сдержанная позиция

Напомним, что Швейцария в целом очень сдержанно вела себя на международной арене в период с 2014 года. Берн официально не признаёт аннексии Крыма Россией. Он не ввёл собственных санкций, приняв, однако, пакет мер по недопущению их обхода через нейтральную Швейцарию. Многие политики в Конфедерации критически оценивают санкции ЕС и США, принятые в отношении ряда лиц и фирм из Российской Федерации.

Такую позицию Э. Шнайдер-Шнайтер озвучивала уже в апреле 2018 года. Против санкций и за их отмену выступал и в январе 2018 года министр экономики Швейцарии Иоганн Шнайдер-Амманн, по мнению которого такие санкции проблематичны с точки зрения интересов ориентированных на экспорт отраслей швейцарской экономики. Э. Шнайдер-Шнайтер отмечает, что и последние шпионские скандалы ничего не меняют в ее позиции.



Подготовил: Игорь Петров.

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