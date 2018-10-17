Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 11:00 17.10.2018 - 11:00

Если верить результатам исследования, проведённого в Швейцарии по заказу правительства, то в Конфедерации на протяжении своей карьерной жизни сексуальным домогательствам в той или иной форме подвергаются почти 30% женщин.

(Keystone)

Спустя год с момента возникновения общественного движения #MeToo — какова ситуация, сложившаяся с гендерным равноправием в Швейцарии? Нельзя сказать, что позитивных сдвигов совсем уж нет, напротив, примеры мудрого корпоративного руководства, например, в швейцарском подразделении компании IKEA, являются сегодня непреложным фактом.

В кодексе корпоративной этики этой компании открыто признаются случаи сексуальных домогательств, при этом делается ставка на активный план реагирования на них. В большинстве же транснациональных корпораций, зарегистрированных в Швейцарии, такие случаи всё ещё обсуждаются только за закрытыми дверями, поэтому оценить, что же на самом деле изменилось за год с возникновения этого движения, довольно сложно. Ясно пока одно: благодаря общественной кампании #metoo прятать «под ковёр» случаи сексуальных домогательств на рабочем месте уже невозможно.

«Движение #metoo в Швейцарии произвело эффект разорвавшейся бомбы», — говорит Джудит Виссманн Лукеш (Judith Wissmann Lukesch), дипломированный юрист и основатель сайта arbeitundkonflikt.chВнешняя ссылка, на базе которого фирмы и компании могут получить консультации и информацию на тему дискриминации на рабочем месте и порядка организации процесса внутренних корпоративных расследований таких случаем. «Бизнес начал задаваться вопросом: может ли такое произойти у нас? И это уже какой никакой, но результат».

Руководство по правильному поведению

Эллисон Циммерманн (Allyson Zimmerman), исполнительный директор международной неправительственной организации Catalyst Europe, работающей с более чем 480 международными компаниями в области обеспечения гендерного равенства, говорит, что транснациональные корпорации сейчас гораздо лучше осведомлены о причинах и рисках сексуальных домогательств, добавляя при этом, что «сложно найти компанию, готовую поговорить об этой проблеме, так сказать, „для протокола“, официально».

По словам Э. Циммерманн, эта тема по-прежнему остаётся во многом табуированной. «Движение #metoo смогло обратить общественное мнение на эту проблему, а в таком пристальном внимании данная проблематика нуждается уже давно. И это хорошо. Что не очень хорошо, так это вызванный ею у некоторых представителей общественности страх, проявляющийся в негодовании и противодействии». Этот страх отчасти вызван путаницей и неуверенностью в понимании того, что же на самом деле означает термин «домогательство».

Существуют, конечно, случаи явного насилия, но, как сообщала пару недель швейцарская газета SonntagsZeitung, реальная проблема сегодняшних дней — это вербальный сексизм, проявляющийся в тонких нюансах постоянного использования определённых выражений или намёков. Как говорит Э. Циммерманн, некоторые фирмы даже говорят, что в такой ситуации им нужен «своего рода мануал с перечнем всего того, что теперь и кто может делать, а а кто и что делать не может»!

Страх также связан с возможностями социальных сетей. Как в прошлом году сообщал портал swissinfo.ch, люди зачастую не заявляют об инцидентах сексуального характера на рабочем месте в правоохранительные органы из-за высоких требований к доказательствам и низкой вероятности успеха подобного дела в швейцарских судах. Но социальные сети сделали то, что не смогли сделать законы и система правосудия — им удалось «подмочить» репутацию ряда компаний лишь одним твитом или блогом, как это было в случае с Uber.

Примерные банки

Журналистское расследование портала swissinfo.ch, проведённое в ходе написания указанного материала, показало, насколько неохотно компании делятся какой-либо информацией на эту тему, предоставляя лишь свои официальные нормативные документы, планы корпоративных мероприятий и утверждённые порядки реализации процедур, предусмотренных на случай сексуальных домогательств. О чем-то конкретном компании рассказывали в исключительных случаях. Но это вовсе не означает, что бизнес не воспринимает эту проблему всерьёз.



Много правил, одна цель Организация CatalystВнешняя ссылка разработала для компаний поэтапное руководство по предотвращению и реагированию на случаи сексуальных домогательств на рабочем месте. Главная отправная точка этого руководства — политика нулевой толерантности к этому явлению и обучение персонала по противодействию домогательствам. Этот документ также предусматривает создание официальных и неформальных каналов, через которые люди могли бы подавать жалобы и добиваться оперативного и справедливого расследования таких инцидентов. Многие элементы этого передового опыта потом корректируются в соответствии с контекстом конкретных компаний и отраслей. Благодаря этому возникает целый спектр различных мер. Приведём несколько примеров. Microsoft, Uber и Lyft отменили соглашения об обязательной процедуре арбитража при рассмотрении исков в отношении сексуальных домогательств. У Google и Facebook имеются особые правила о приглашении коллеги на свидание, в центре которых стоит принцип: «Один шанс есть у каждого». В других компаниях существует правило, по которому на любых корпоративных мероприятиях сотрудникам разрешено выпить не более двух порций алкоголя. После того, как горничная обвинила бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана в сексуальном насилии, отели в Чикаго и Сиэтле обязаны устанавливать в номерах специальные «тревожные кнопки» для персонала. Конец инфобокса

В частности, наш портал специально попросил банк UBS прокомментировать ситуацию, связанную с инцидентом, имевшим место в 2017 году. Тогда один из топ-менеджеров банка был обвинён в предполагаемом изнасиловании молодой стажёрки. Банк отказался говорить на данную тему, сославшись на то, что, мол, расследование всё ещё продолжается.

Одновременно в своём официальном заявлении он сообщил нам, что холдинг UBS в целом недавно усилил существующие программы корпоративного обучения персонала по всему миру за счёт двух новых модулей «Работая с уважением к коллегам» и «Бессознательная предвзятость». В 2018 году банк UBS был признан самой эффективной швейцарской компанией в решении вопросов гендерного неравенства. К такому выводу, по крайней мере, пришёл в своём ежегодном мировом рейтинге фонд Equileap.

Высокую оценку получила также политика банка Credit Suisse. Генеральный директор банка Тиджан Тиам (Tidjane Thiam) пообещал бескомпромиссно расследовать все случаи домогательств. В результате, по итогам расследования инцидента, имевшего место в 2010 году, банк вынуждены были покинуть двое сотрудников. В банке также была создана новая руководящая позиция омбудсмена для расследования любых жалоб на сексуальные домогательства.

Симптом более серьёзной проблемы

Но сексуальные домогательства — это всего лишь симптом более серьёзной проблемы, а именно, проблемы ассиметричной динамики распределения административно-властных ресурсов и отсутствия интегративной рабочей культуры, в рамках которой всем сотрудникам обеспечивались бы равные возможности и существовало бы равное ко всем отношение.

Результаты многих исследований показали, в частности, что иерархически организованные компании с мужским доминированием куда более склонны быть средой для появления проблем в области обеспечения личного достоинства сотрудников и гендерного равенства. А вот когда административный ресурс распределяется между представителями разных полов относительно равномерно, то тогда количество случаев сексуальных домогательств начинает снижаться. Э. Циммерманн говорит, что «когда больше женщин занимает руководящие должности, их воспринимают, как равных, а не как добычу».

К сожалению, как объясняет Ю. Виссманн, многие компании «до сих пор рассматривают сексуальные домогательства в качестве риска, в отношении которого следует всего лишь разработать правильную политику управления. Шаги в сторону качественных изменений и усилия по созданию рабочей культуры, предусматривающей равные возможности, в этом случае даже не рассматриваются». Но существуют и исключения. Симона Скарпаледжиа (Simona Scarpaleggia), генеральный директор швейцарского отделения компании IKEA, одна из немногих женщин в стране, работающих на такой позиции. Она является активной сторонницей увеличения числа женщин на руководящих постах. При этом она обращает внимание на проблему женщин, оставляющих менеджерские позиции среднего уровня после появления у них детей.

В интервью корреспонденту swissinfo.ch Ина Роос (Ina Rhöös), менеджер швейцарского отделения IKEA по гендерному и этническому разнообразию и равным возможностям персонала, заявила, что «для нас отправной точкой является равенство. Это ведь одно из основополагающих прав человека. Оно вписано в наш код ДНК. У нас есть международные нормы и целая сеть менеджеров, которые собираются ежегодно, чтобы обсуждать и совершенствовать методы расширения многообразия и укрепления единства персонала в качестве одной команды».

Швейцарское отделение IKEA является одной из немногих компаний в стране, добившихся абсолютно равного (50/50) гендерного представительства на руководящих должностях, а в 2015 году оно стала первой компанией в мире, получившей высшую степень сертификации в области гендерного равенства. Как говорит И. Роос, когда дело касается сексуальных домогательств, её компания старается работать на опережение. «У нас бывали случаи сексуальных домогательств, но случались такие инциденты нечасто. И это не единственное направление нашей деятельности. В центре внимания движения #metoo случаи, жертвами которых становились женщины, но и мужчины тоже становятся объектами домогательств». Она говорит, что в их кодексе корпоративного поведения чётко изложено, как должны себя вести сотрудники, и там прописано, что каждый представитель высшего руководства обязан ежегодно обсуждать эту проблему с коллегами.

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Многое ещё предстоит сделать

Швейцарии по-прежнему многое ещё предстоит сделать, чтобы на практике добиться подлинного гендерного равенства в компаниях. В исследовании, проведённом фондом Equileap, Швейцария занимает 15 место, сразу после Великобритании и перед Италией, исходя из того, в какой из стран мира наибольшее число крупных публичных компаний вошли в число 200 наиболее успешных в решении вопросов гендерного неравенства. В эти топ-200 попали лишь пять швейцарских корпораций.

Другое исследование, организованное компанией, занимающейся консалтингом в сфере кадровой политики, показало, что лишь 7% руководящих позиций в 118 крупнейших компаний Швейцарии заняты женщинами, это на 1% меньше, чем в прошлом году. Кроме того, женщины в стране получают примерно на 20% меньше мужчин. В конце концов, именно глобальные корпорации устанавливают своим примером соответствующую планку и для Швейцарии.

Швейцарские офисы IKEA, Google и Microsoft предлагают, как минимум, шесть недель отпуска по уходу за ребёнком для отцов, в то время как швейцарский парламент одобрил увеличение такого отпуска с одного дня до всего лишь двух недель. В Европе в целом доля женщин в советах директоров в два раза выше, чем в Швейцарии.

Страх негативной реакции Движение #metoo вызвало не только воодушевление, но и серьёзное сопротивление. Некоторые говорят, что оно зашло слишком далеко, защищая лишь «ценности феминизма», выхолащивая правовые основания общества, в частности, презумпцию невиновности, готовя почву для «охоты на ведьм». Известная писательница Людмила Улицкая считаетВнешняя ссылка, например, что «люди, которые в кино или театре немного побывали со стороны кулис, прекрасно знают, что ... молодые (или немолодые) актрисы в своём страстном желании получить роль обычно ни перед чем не останавливаются и готовы на все. И уж я не знаю, какая здесь пропорция между негодяями-мужчинами, которые жаждут воспользоваться девичьей слабостью и желанием построить карьеру, и женщинами, готовыми глотку перерезать себе, подружкам и конкуренткам, для того, чтобы получить роль и оказаться в удачном месте». Другие же считают, что движение #metoo, напротив, действует недостаточно решительно, и утверждают, что «сильные мира сего», естественно, будут пытаться заглушить движение, угрожающее установившемуся статус-кво. Эллисон Циммерманн из организации CatalystВнешняя ссылка опасается, что негативная реакция на движение может привести к нежелательным последствиям для женщин. Анализ, проведённый сайтом leanin.org показал, что число менеджеров-мужчин, которые некомфортно чувствуют себя в роли наставников женщин-сотрудниц, почти утроилось (с 5% до 16%) с момента начала движения. Это значит, что один из шести руководителей-мужчин теперь сто раз подумает, прежде чем становиться начальником работающей у него женщины. Это может привести к меньшей открытости, и женщины, возможно, будут чаще оказываться исключёнными из активной корпоративной жизни, считает Э. Циммерманн. Она говорит, что в некоторых компаниях вводится на мораторий на пребывание сотрудников женского и мужского пола в одном помещении наедине. Недавнее исследование отношения к сексуальным домогательствам на рабочем месте, озвученное движением #metoo, отразило опасения, что женщин будут исключать из ряда рабочих ситуаций, «чтобы мужчины могли защитить себя». Э. Циммерманн считает, что один из лучших способов противостоять таким тенденциям — привлекать к решению этих вопросов и мужчин тоже, которые, в целом, преследуют самые лучшие мотивы и не намерены заниматься гендерной дискриминацией. Конец инфобокса



Перевод с английского: Нина Шулякова

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