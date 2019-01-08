Мода на здоровый образ жизни и правильное питание, а также онлайн-шоппинг представляют серьезную угрозу потреблению шоколада. (© KEYSTONE / WALTER BIERI)

Роскошные, с самыми разными личными вкусовыми начинками, тающие во рту шоколадные конфеты швейцарской марки Lindt под Новый год раскупаются в огромных количествах. Но какими бы аппетитными они ни были, если съесть их слишком много, то неприятные для организма последствия не заставят себя долго ждать. Здоровый образ жизни и неотъемлемая от него культура полезного питания распространяются по всему миру, и как результат: люди едят всё меньше шоколада. Так стоит ли инвестировать в акции этого ведущего швейцарского шоколадного бренда?

На протяжении последних десятилетий акции компании Lindt пользовались большим спросом и высоко котировались на бирже. Соотношение цены и прибыли от этих бумаг составляло показатель в 36 пунктов, что куда выше, чем соотношение бумаг Nestlé (20) или другого ведущего шоколадного бренда Barry Callebaut (24). Долгое время такую высокую оценку можно было еще хоть как-то оправдать неуклонным ростом производства и оборота этой компании в 6-8% в год. Однако сегодня на более или стабильных рынках сегодня продажи шоколада попали в ситуацию застоя. Удастся ли теперь этим брендам выполнить продажные планы? Бог весть!

В любом случае трудно сейчас исходить из того, что после праздничных (рождественских и новогодних) пиршеств массы покупателей вновь захотят наесться шоколадом. Но даже если не учитывать сезонных колебаний, в последние годы нельзя уже просто так отмахнуться от того факта, что здоровый образ жизни и неотъемлемая от него культура полезного и здорового питания все шире распространяются по миру. Возьмём, к примеру, Северную Америку, крупнейший рынок сбыта шоколада Lindt, объем продаж которого здесь составляет около одной трети от всего годового оборота бренда, или целых 4,3 миллиарда швейцарских франков (или почти столько же в долларах)!

Там американская шоколадная группа Russell Stover, которую компания Lindt купила в 2014 году, возлагает надежды исключительно на шоколад без сахара. Однако и этого уже может оказаться недостаточным для того, чтобы остановить заметный спад продаж. В недавнем аналитическом докладе банка UBS говорится, что рост продаж Lindt в США в последние месяцы составил всего 1,3%, а этот показатель сопоставим с цифрой в 4%, регистрируемой в регионе организации NAFTA, в которую входят страны, подписавшие Североамериканское соглашение о свободной торговле.

Доля рынка Lindt в США снизилась с 9,3% в 2014 году до 8,7% в 2018 году. Неудивительно, что производителям швейцарского шоколада приходится искать себе покупателей в иных регионах, например, в Китае, где продажи шоколадных лакомств всего за полгода выросли вдвое. Но все равно, в абсолютных цифрах потребление шоколада там составляет всего лишь 10 грамм на человека в год — против более чем 4 кг в Америке и почти 9 кг в самой Швейцарии.

Как мы видим, нам предстоит пережить качественные измерения в пищевых привычках потребителей, прежде чем объёмы потребляемого шоколада, которые в Китае сейчас эквивалентны 3 млрд долларов в год, вырастут до более или менее привлекательного уровня. Определенные надежды у Lindt, впрочем, есть. Связаны они с ростом цен на какао из-за плохой погоды в связи с климатическим феноменом Эль-Ниньо. Если в новом году он приведёт к плохому урожаю какао, то цены на сырье для производства шоколада взлетят, а шоколадные бренды, таким образом, смогут поднять и цены на свою продукцию, и ее престиж. Хотя шоколад марки Lindt уже сейчас как был, так и остается удовольствием довольно-таки дорогим.

Партнёрский материал SWI Swissinfo совместно с изданием The Financial Times Limited 2018.



Русскоязычная версия материала подготовлена Людмилой Клот.

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