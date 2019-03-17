Швейцарцы во все большей степени отдают предпочтение вместительным и мощным полноприводным внедорожникам. Любители автомобилей этого класса утверждают, что они безопаснее и более удобны для эксплуатации в больших семьях и в горах. А какие экологические последствия влечет за собой эксплуатация этого вида транспорта?
Год 2018-й стал непростым для швейцарского авторынка. Общий объем продаж новых автомобилей опять сократился, и это уже третий год подряд. Однако есть тут одна категория транспортных средств, к которым всё это не относится. По данным auto-suisseВнешняя ссылка, головной организации импортеров автомобилей в Швейцарии, почти каждый второй автомобиль (49%), проданный в Швейцарии в прошлом 2018 году, был полноприводным внедорожником. Этот показатель стал рекордным для Швейцарии, увеличившись для автомобилей этого класса в два раза по сравнению с данными десятилетней давности.
«Швейцария — богатая страна, автомобили поступают на рынок к нам из-за рубежа, а швейцарский франк сохраняет крепкие позиции — поэтому швейцарцы, как правило, покупают более вместительные и длинные автомобили, нежели наши европейские соседи», — заявил в прошлом году Пьер-Эммануэль Дессмонтэ (Pierre-Emmanuel DessemonteВнешняя ссылка) эксперт в области городских агломераций Федеральной политехнической школы в Лозанне (EPFL), выступая по швейцарскому общественному телевидению RTS.
По мнению президента Auto-Suisse Франсуа Лауназа (François LaunazВнешняя ссылка), у швейцарских водителей более востребованы технологии обеспечения безопасности, особенно в зимний период, и особенно в горах. «Ведь даже если большинство швейцарцев и не живут в горных регионах, то кататься на лыжах они ездят туда регулярно», — сказал он swissinfo.ch.
По словам немецких исследователей бум спортивных внедорожников (SUV) и других полноприводных автомобилей в Европе привел к тому, что средний автомобиль теперь на 12 сантиметров шире легковых машин 1990-х гг. В результате дороги и парковочные места стали слишком узкимиВнешняя ссылка, говорят в эксперты «Швейцарского объединения дорожно-транспортных специалистов» (Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute — VSSВнешняя ссылка), выступая за расширение швейцарских средних дорог, потому что только так, считают они, можно сохранить на прежнем уровне степень их безопасности.
В настоящее время они разрабатывают поправки в строительные нормы и правила, которые могут вступить в силу уже через год. Экологи не согласны с таким подходом и настаивают на том, что в Швейцарии нужно уделять больше внимания не строительству дорог, но вопросу сокращения выбросов парниковых газов вообще и двуокиси углерода в частности, ведь основным их источником являются именно автотранспортные средства.
Увеличение выбросов
Согласно данным Федерального ведомства окружающей среды (BAFUВнешняя ссылка) в 2016 году на долю автомобильного транспорта пришлись 28% от в общей сложности 53,5 млн. тонн углекислого газа, выброшенного в Швейцарии в атмосферу, причем 77% этих выбросов пришлось на долю легковых автомобилей, на грузовые автомобили 12%, а на автофургоны и микроавтобусы только 7%. В целом же в период с 1996 по 2016 годы средние показатели объема выбросов CO2 новых автомобилей в Швейцарии неуклонно снижались, в основном за счет применения биотоплива. Но ситуация кардинально изменилась в 2017 году (+ 0,4%), за которым последовало резкий рост выбросов в 2018 году (+ 3%).
Одной из причин увеличения объема выбросов является снижение, в результате известного дизельного скандала 2014-го года, объемов продаж автомобилей с дизельным двигателем. Дизельные движки отличаются повышенными выбросами оксида азота, а вот двуокиси углерода они производят на 15% меньше, чем автомобили с бензиновым двигателем. На данный момент три четверти владельцев дизельных автомобилей в Швейцарии либо уже перешли на двигатели, работающие на бензине, либо планируют сделать это в ближайшей перспективе.
В Федеральном ведомстве окружающей среды считают, что росту концентрации вредных веществ в атмосфере, несмотря на улучшение эксплуатационных характеристик, напрямую способствует рост количества машин класса SUV и других полноприводных автомобилей на дорогах Швейцарии. В зависимости от модели и объема двигателя полноприводной автомобиль может потреблять на 8-14% больше бензина, нежели обычный заднеприводной автомобиль.
В этом случае, как утверждают в Федеральном ведомстве, объем выбросов углекислого газа на километр пробега возрастает на 11-15%. А вот Франсуа Лауназ убежден, что всплеск популярности полноприводных авто оказывает лишь «незначительное влияние» на рост объема выбросов CO2. По его словам в 2017 году рост объемов выброшенных он в основном был обусловлен снижением уровня дизельных продаж, а в 2018 году дополнительным фактором стал переход на новую методику подсчета выбросов.
Так или иначе, но увеличение объема выбросов CO2 за последнее время противоречит целям Швейцарии в области климата, установленным в 2015 году. В соответствии с ними средний выброс CO2 на один километр пробега не должен превышать 130 граммов. Этот показатель должен быть снижен до 95 грамм к концу 2020 года, потому что только так можно будет добиться соответствия ситуации на дорогах требованиям швейцарский «Энергетической стратегии-2050», в поддержку которой швейцарцы выступили на референдуме в 2017 году.
С целью сокращения объемов выбросов парниковых газов десять лет назад парламент Швейцарии установил штрафы для автодилеров, у которых импортные автомобили превышают ограничения по выбросам CO2. Однако налог на выброс углекислоты рассчитывается в Швейцарии на основе среднего значения выбросов CO2 в отношении всех транспортных средств, продаваемых одной и той же автомобильной компанией или группой компаний, а не в отношении отдельных видов транспортных средств. На дилеров налагают штраф, если они превышают среднее значение.
По данным национальной швейцарский ежедневной газеты Tages-Anzeiger за прошлый 2018 год шесть из десяти крупнейших импортеров автомобилей не заплатили ни сантима штрафов. Для остальных применялись исключительно низкие тарифы. Остается неясным, как именно швейцарские автодилеры и законодатели справятся с задачей снижения предельного уровня выбросов. Одним из решений, которого с нетерпением ожидают многие, является производство в ближайшие несколько лет многочисленных электрических и гибридных транспортных средств с устройствами подзарядки, имеющих эксплуатационные характеристики полноприводных автомобилей при сравнительно низком уровне выбросов CO2.
Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров