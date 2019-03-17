Почти каждый второй автомобиль, проданный в Швейцарии в прошлом году, был полноприводным — рекордная цифра для Швейцарии.

(Bloomberg Finance Lp)

Швейцарцы во все большей степени отдают предпочтение вместительным и мощным полноприводным внедорожникам. Любители автомобилей этого класса утверждают, что они безопаснее и более удобны для эксплуатации в больших семьях и в горах. А какие экологические последствия влечет за собой эксплуатация этого вида транспорта?

Год 2018-й стал непростым для швейцарского авторынка. Общий объем продаж новых автомобилей опять сократился, и это уже третий год подряд. Однако есть тут одна категория транспортных средств, к которым всё это не относится. По данным auto-suisseВнешняя ссылка, головной организации импортеров автомобилей в Швейцарии, почти каждый второй автомобиль (49%), проданный в Швейцарии в прошлом 2018 году, был полноприводным внедорожником. Этот показатель стал рекордным для Швейцарии, увеличившись для автомобилей этого класса в два раза по сравнению с данными десятилетней давности.

Внешний контент Sales of 4x4 in Europe

«Швейцария — богатая страна, автомобили поступают на рынок к нам из-за рубежа, а швейцарский франк сохраняет крепкие позиции — поэтому швейцарцы, как правило, покупают более вместительные и длинные автомобили, нежели наши европейские соседи», — заявил в прошлом году Пьер-Эммануэль Дессмонтэ (Pierre-Emmanuel DessemonteВнешняя ссылка) эксперт в области городских агломераций Федеральной политехнической школы в Лозанне (EPFL), выступая по швейцарскому общественному телевидению RTS.

По мнению президента Auto-Suisse Франсуа Лауназа (François LaunazВнешняя ссылка), у швейцарских водителей более востребованы технологии обеспечения безопасности, особенно в зимний период, и особенно в горах. «Ведь даже если большинство швейцарцев и не живут в горных регионах, то кататься на лыжах они ездят туда регулярно», — сказал он swissinfo.ch.

По словам немецких исследователей бум спортивных внедорожников (SUV) и других полноприводных автомобилей в Европе привел к тому, что средний автомобиль теперь на 12 сантиметров шире легковых машин 1990-х гг. В результате дороги и парковочные места стали слишком узкимиВнешняя ссылка, говорят в эксперты «Швейцарского объединения дорожно-транспортных специалистов» (Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute — VSSВнешняя ссылка), выступая за расширение швейцарских средних дорог, потому что только так, считают они, можно сохранить на прежнем уровне степень их безопасности.

Внешний контент Average CO2 emissions for new Swiss cars

В настоящее время они разрабатывают поправки в строительные нормы и правила, которые могут вступить в силу уже через год. Экологи не согласны с таким подходом и настаивают на том, что в Швейцарии нужно уделять больше внимания не строительству дорог, но вопросу сокращения выбросов парниковых газов вообще и двуокиси углерода в частности, ведь основным их источником являются именно автотранспортные средства.



Увеличение выбросов

Согласно данным Федерального ведомства окружающей среды (BAFUВнешняя ссылка) в 2016 году на долю автомобильного транспорта пришлись 28% от в общей сложности 53,5 млн. тонн углекислого газа, выброшенного в Швейцарии в атмосферу, причем 77% этих выбросов пришлось на долю легковых автомобилей, на грузовые автомобили 12%, а на автофургоны и микроавтобусы только 7%. В целом же в период с 1996 по 2016 годы средние показатели объема выбросов CO2 новых автомобилей в Швейцарии неуклонно снижались, в основном за счет применения биотоплива. Но ситуация кардинально изменилась в 2017 году (+ 0,4%), за которым последовало резкий рост выбросов в 2018 году (+ 3%).

Одной из причин увеличения объема выбросов является снижение, в результате известного дизельного скандала 2014-го года, объемов продаж автомобилей с дизельным двигателем. Дизельные движки отличаются повышенными выбросами оксида азота, а вот двуокиси углерода они производят на 15% меньше, чем автомобили с бензиновым двигателем. На данный момент три четверти владельцев дизельных автомобилей в Швейцарии либо уже перешли на двигатели, работающие на бензине, либо планируют сделать это в ближайшей перспективе.

В Федеральном ведомстве окружающей среды считают, что росту концентрации вредных веществ в атмосфере, несмотря на улучшение эксплуатационных характеристик, напрямую способствует рост количества машин класса SUV и других полноприводных автомобилей на дорогах Швейцарии. В зависимости от модели и объема двигателя полноприводной автомобиль может потреблять на 8-14% больше бензина, нежели обычный заднеприводной автомобиль.

В этом случае, как утверждают в Федеральном ведомстве, объем выбросов углекислого газа на километр пробега возрастает на 11-15%. А вот Франсуа Лауназ убежден, что всплеск популярности полноприводных авто оказывает лишь «незначительное влияние» на рост объема выбросов CO2. По его словам в 2017 году рост объемов выброшенных он в основном был обусловлен снижением уровня дизельных продаж, а в 2018 году дополнительным фактором стал переход на новую методику подсчета выбросов.

Внешний контент % of greenhouse gases emitted in Switzerland by sector

Так или иначе, но увеличение объема выбросов CO2 за последнее время противоречит целям Швейцарии в области климата, установленным в 2015 году. В соответствии с ними средний выброс CO2 на один километр пробега не должен превышать 130 граммов. Этот показатель должен быть снижен до 95 грамм к концу 2020 года, потому что только так можно будет добиться соответствия ситуации на дорогах требованиям швейцарский «Энергетической стратегии-2050», в поддержку которой швейцарцы выступили на референдуме в 2017 году.

С целью сокращения объемов выбросов парниковых газов десять лет назад парламент Швейцарии установил штрафы для автодилеров, у которых импортные автомобили превышают ограничения по выбросам CO2. Однако налог на выброс углекислоты рассчитывается в Швейцарии на основе среднего значения выбросов CO2 в отношении всех транспортных средств, продаваемых одной и той же автомобильной компанией или группой компаний, а не в отношении отдельных видов транспортных средств. На дилеров налагают штраф, если они превышают среднее значение.

По данным национальной швейцарский ежедневной газеты Tages-Anzeiger за прошлый 2018 год шесть из десяти крупнейших импортеров автомобилей не заплатили ни сантима штрафов. Для остальных применялись исключительно низкие тарифы. Остается неясным, как именно швейцарские автодилеры и законодатели справятся с задачей снижения предельного уровня выбросов. Одним из решений, которого с нетерпением ожидают многие, является производство в ближайшие несколько лет многочисленных электрических и гибридных транспортных средств с устройствами подзарядки, имеющих эксплуатационные характеристики полноприводных автомобилей при сравнительно низком уровне выбросов CO2.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!