Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 14:51

Без названия и даты. Фото-натюрморт Бинии Билль (Binia Bill). (max, binia + jakob bill stiftung)

Гендерный фактор в искусстве: что стоит на первом плане, качество картин или пол художника? Ясно одно: многие замечательные деятельницы швейцарского искусства 19 и 20 веков были забыты и совершенно незаслуженно. Мы хотим вспомнить их, а затем проанализировать, а как женщины в целом представлены в швейцарских музеях и картинных галереях.

Биния Билль (Binia Bill), 1904 – 1988 Конец цитаты

К моменту появления этой фотографии в 1960-е годы Биния Билль уже не занималась творчеством. (Max Bill, max, binia + jakob bill stiftung)

Фотограф Биния Билль (Binia BillВнешняя ссылка) родилась в 1904 году в Цюрихе. В Париже она обучалась по классу концертной виолончели, затем постигала основы фотографии в Берлине в школе Иоганнеса Иттена (Johannes IttenВнешняя ссылка; 1888 —1967), великого швейцарского художника, теоретика нового искусства и педагога, получившего всемирную известность благодаря сформированному им учебному курсу Баухауза, так называемому «форкурсу», который лёг в основу преподавания многих современных начальных художественных учебных заведений.

Вернувшись в Швейцарию, она работала в качестве фотографа-фрилансера для ряда периодических изданий. В 1931 году вышла замуж за Макса БилляВнешняя ссылка (Max Bill; 1908 — 1994), став своего рода фото-хронистом творчества этого швейцарского скульптора, художника-абстракциониста, архитектора и дизайнера, представителя цюрихской школы конкретного искусства. Параллельно она создавала и развивала свой собственный творческий язык, выражая его при помощи весьма своеобразных рисунков, портретов и натюрмортов.

Почти до конца своей жизни она оставалась в тени своего мужа, пусть даже недостатка ни в признании, ни в творческих наградах она не испытывала. После появления на свет сына Якоба Биния Билль оставила занятие творчеством, сосредоточившись на роли «хозяйки домашнего очага». В 2004 году Художественный музей кантона Аргау (Aargauer Kunsthaus) посвятил ее творчеству персональную экспозицию, ставшую в Швейцарии нашумевшим явлением культурной жизни.



Данный материал является третьей частью мини-серии заметок, играющих роль информационного вступления к большой публикации, запланированной на 7 июня 2019 года. В ней мы постаралась подробно рассмотреть вопрос о том, насколько всеобъемлюще и объективно представлены женщины в музеях Швейцарии. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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