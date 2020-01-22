Первый день Аниты Хуги в качестве директора: 12.12.2019 года она представила программу Кинофестиваля прессе.

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55-й кинофестиваль в ЗолотурнеВнешняя ссылка, который сегодня открывает свои двери, - это престижная площадка, на которой демонстрируются последние достижения швейцарской киноиндустрии. В этом году он станет дебютом для Аниты Хуги (Anita Hugi), выступающей здесь в качестве директора. Какова ее цель? Она хочет избавиться от клише, связанных с швейцарским кино и национальной идентичностью.

Штаб фестиваля Kulturgarage («Культурный Гараж») располагается в бывшей заправочной станции на ничем неприметной немного дороге в стороне от старого города Золотурна. На крыше штаба реет флаг Евросоюза. Офис фестиваля, похоже, стал центром культурной жизни города, и атмосфера в нём – очень непринуждённая.

Сцена из фильма «Просто Москва!»

(Philippe Graber ©Vinca Film)

Анита Хуги встретилась с нами после серии интервью. Она была назначена арт-директором фестиваля недавно, поэтому её персона вызывает не менее оживлённый интерес у прессы, чем представленные на киносмотре фильмы.

Анита успела сделать серьёзную карьеру и в киноиндустрии (в том числе в сегменте независимого кино), и на телевидении, а недавно – также в качестве директора Международного фестиваля фильмов об искусствеВнешняя ссылка в Монреале, и поэтому по праву держится весьма самоуверенно. У неё масса идей по поводу нынешнего состояния швейцарского кинематографа.

Швейцарские фильмы, глобальные перспективы

Можно выделить несколько особенностей фестивальной программы этого года: впечатляющее количество фильмов, спродюсированных или снятых в Швейцарии в прошлом году; важную роль практически в каждом проекте, осуществлённом совместно с кинематографистами других стран, Швейцарской радиовещательной корпорации SRG (частью которой является и портал swissinfo.ch); и глобализацию швейцарского кино с точки зрения производства, в котором всё более активно используется международное партнёрство: многие (особенно молодые) режиссёры, участвующие в кинофестивале, – иностранного происхождения, а сьёмки фильмов всё чаще осуществляются по всему миру.

Аниту Хуги не удивляет присутствие этого международного контекста в развитии швейцарского кино. «Все мы, швейцарцы, - иностранцы, не так ли?»

Больше её впечатляет количество фильмов, посвященных климатическому кризису и экологии, а также работ, затрагивающих более универсальные вопросы: проблемы семейной жизни, взросления и бытия как такового.



Она не любит клише и активно выступает против них. Новый директор фестиваля категорически не согласна с тем, что у швейцарцев нет чувства юмора (или что оно не очень хорошо развито). Свою позицию она выразила в выборе фильма, открывающего фестиваль. Это комедия Миши Левински (Micha Lewinsky) «Moskau Einfach!Внешняя ссылка» («Просто Москва!»), в которой художественно переосмыслен один из самых возмутительных моментов недавней истории Швейцарии, печально известный «картотечный скандал», разразившийся в конце холодной войны.

Подойти к такому деликатному сюжету с юмором - задача не из легких, но её решение дает возможность достучаться до гораздо более широкой аудитории и придать фильму общественную важность, выходящую за рамки его кинематографического жанра. «Moskau Einfach!» отличают полутона, свойственные культовой комедии Рольфа Лисси (Rolf Lyssy) «Как стать швейцарцем» (Die SchweizermacherВнешняя ссылка) о сотрудниках иммиграционной службы, преследующих итальянских и восточноевропейских иммигрантов.

Кинофестиваль в Золотурне Solothurner Filmtage - основанный в 1966 году кинофорум – это один из старейших фестивалей в Швейцарии и самый важный смотр достижений национальной киноиндустрии. Анита Хуги – всего лишь четвёртый его директор за всю 55-летнюю историю. Она сменила на этом посту Сераину Рорер (Seraina Rohrer), которая возглавляла это мероприятие с 2011 года, а сейчас перешла на работу в Швейцарский совет по культуре Pro Helvetia. Судьбу гран-при фестиваля в этом году будет решать жюри, в состав которого вошли франко-швейцарский кинорежиссёр Урсула Майер (Ursula Meier), художница Джемиле Сахин (Cemile Sahin) немецко-курдского происхождения и швейцарский дипломат Мирко Мандзони (Mirko Manzoni), который недавно выступил в роли посредника при заключении мирного соглашения в Мозамбике. Конец инфобокса

Она была снята в 1978 году, когда для дискурса истеблишмента по этому вопросу были характерны проявления расизма и нетерпимости, отчасти благодаря деятельности одиозного политика правого толка Джеймса Шварценбаха (James SchwarzenbachВнешняя ссылка). Комедию Die Schweizermacher любят уже несколько поколений швейцарцев, и сегодня фильм остаётся эталоном для кино этого жанра.

Если швейцарцы могут быть смешными, не хуже у них получается и соответствовать стереотипу об их серьёзности. Анита Хуги считает специфической особенностью швейцарского кинематографа то, как кинорежиссёры подходят к выбору тем для своих фильмов. Они не стесняются поднимать нескромные или неудобные вопросы в отличие от того, как их рассматривает общественная мораль в повседневной жизни.

Свобода, братство и равенство

Анита Хуги отсмотрела более 600 работ, заявленных на участие в фестивале, и выбрала из них 178 фильмов. В программу фестиваля вошли в том числе ретроспектива режиссёра Хайди Спеконья (Heidi SpecognaВнешняя ссылка) и специальная программа работ женщин-кинематографистов, чьё творчество стало настоящим новаторством в киноиндустрии: сценаристки Патриции Мораз (Patricia Moraz), актрис Кристин Паскаль (Christine Pascal) и Поль Мюре (Paule Muret).

Режиссёр Хайди Спеконья

(Solothurner Filmtage, Anne Morgenstern)

Фестиваль в Золотурне в этом году продемонстрирует подлинное соблюдение принципа гендерного равенства – в нём примет участие равное количество кинематографистов мужского и женского пола.

Это одно из нововведений Аниты Хуги. При этом она с большой скромностью отвечает на вопрос о том, как планирует сделать своё директорство особенным. «Во-первых, мне нужно очень глубоко знать историю фестиваля. Это важно для того, чтобы следовать принципу уважения к традициям, но главная функция таких фестивалей, как смотр в Золотурне, – это встречи и налаживание связей между деятелями индустрии».

На мероприятии, которое соберёт студентов кинематографических школ из трёх основных языковых регионов Швейцарии (франко-, немецко- и италоязычной), она стремится убрать«Картофельный ров» (Röstigraben), виртуальную границу, разделяющую франкоязычную и немецкоязычную части страны. На фестивале также будут обсуждаться вопросы гонораров кинорежиссёров и условий труда в киноиндустрии. «Вот таким и будет дух Золотурна», - резюмирует Анита Хуги.



Перевод и подготовка: Нина Шулякова, Надежда Капоне

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