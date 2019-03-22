Швейцарский Федеральный технологический институт в Лозанне (EPFLВнешняя ссылка) объявил о начале серии торжественных мероприятий по случаю своего 50-летия. За полвека здесь, на берегах Женевского озера, было сделано немало важных инженерных и научных открытий и изобретений, порой даже глобального значения!

В связи с этим весь 2019 год этот вуз будет, в рамках разных по своему характеру мероприятий, отмечать те или иные славные страницы своей истории или вспоминать о проектах и разработках, оказавших порой огромное влияние не только на мир академической науки и техники, но и на нашу повседневную жизнь и работу. Основная же часть этих мероприятий, рассчитанных на самую широкую публику, намечена на осень.

Например, Дни открытых дверей в Лозаннском Политехе пройдут 14 и 15 сентября 2019 года, ожидается, что их посетят 30 тыс. гостей, а 18 октября пройдет здесь пройдет Открытый день науки.

Новый логотип «цвета Швейцарии»

По случаю символического запуска юбилейных торжеств в EPFL создали новую визуальную идентификацию — логотип из четырех букв, простой и сложный в то же время, выполненный в красном цвете, символизирующем Швейцарию. «Мы хотели воплотить образ вуза динамичного, молодого в душе, исследующего мир вокруг нас, но одновременно и высокоразвитого, высокотехнологичного, имеющего весомый авторитет и заметное международное влияние. Одним словом, это символ своего рода молодой стартапа, который быстро вырос и уже находится на пороге взрослой жизни», — рассказал Мартин Феттерли (Martin Vetterli), президент Лозаннского Политеха (EPFL).

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По этому случаю было также открыто новое учебное здание — агора, открытая для всех и на базе которой можно устраивать музыкальные и театральные шоу и другие мероприятия.

Богатая традициями история

Лозаннский Политех или EPFL, сокращённо от École Polytechnique Fédérale de Lausanne («Лозаннская федеральная политехническая школа») возник в результате совершенно частной инициативы, собравшей в 1853 году одиннадцать студентов на базе так называемой Специальной школы Лозанны (Ecole spéciale de Lausanne), которая уже в ту эпоху позволяла получить неплохое инженерное образование.

Затем эта «школа» стала отделением Университета Лозанны, но поворотный наступил 1 января 1969 года, когда этот вуз был преобразован в Федеральную политехническую школу. Произошло это благодаря тому, что швейцарский парламент единогласно поддержал идею создания на территории «французской» Швейцарии второй высшей технической школы, дабы уравновесить Высшую техническую школу в Цюрихе (ETHZ), расположенную на территории Швейцарии «немецкой».

За прошедшие с тех пор 50 лет кампус EPFL переезжал и расширялся, росли и расширялись охваченные этим вузом научные сферы, а количество учащихся выросло за это время аж в 10 раз! Авторитет этого вуза позволил ему покинуть границы Швейцарии, да и в самой Конфедерации он стал «флагманом академической науки», открыв свои отделения в кантонах Женева, Фрибур, Невшатель и Вале.

Грандиозные открытия и разработки

Лозаннский EPFL регулярно входит в число 25-ти лучших университетов и вузов мира. На его базе было совершено немало значимых научных открытий, а некоторыми мы все с вами пользуясь, даже не задумываясь об их происхождении. Давайте же вспомним и перечислим только самые основные:

Компьютерная мышь (конец 1970-х годов). Швейцарский девайс, разработанный в лаборатории Жана-Даниэля Никуда (Jean-Daniel Nicoud), приобрёл мировую славу благодаря своему эргономичному дизайну. Данное изобретение привело к созданию компании Logitech, в которой сейчас работаю 9 тыс. чел. по всему миру.

Дельта-робот (1985 год): изобретенный в EPFL уроженцем кантона Во Ремо Клавелом (Reymond Clavel) манипулятор, состоит из трёх рычагов, прикреплённых посредством карданных шарниров к основанию. Ключевой особенностью является использование в конструкции параллелограммов. Дельта-роботы особенно популярны на линиях упаковки, они достаточно быстры, некоторые осуществляют до 300 захватов в минуту.

Ячейки Гретцеля: сенсибилизированные красителем солнечные батареи — фотоэлектрохимические ячейки, в которых используются фоточувствительные мезопористые оксидные полупроводники с широкой запрещённой зоной. Эти ячейки изобретены в 1991 году Михаэлем Гретцелем, по имени которого и получили название «ячеек Гретцеля». В их основе лежит технология, заимствованная у процесса фотосинтеза.

Мультипарадигмальный язык программирования Scala — спроектированный для простого и быстрого создания компонентного программного обеспечения язык, сочетающий в себе возможности функционального и объектно-ориентированного программирования. Первые версии языка созданы в 2003 году коллективом Лаборатории методов программирования EPFL под руководством немца Мартина Одерски (Martin Odersky). Язык Scala может стать преемником языка Java.

Метод «прицельной стимуляции». В прошлом 2018 году медики EPFL и Лозаннской университетской клиники (CHUV) смогли дать парализованным пациентам возможность снова ходить. Произошло это в ходе исследования процессов восстановления нервных волокон, поврежденных в результате механических травм, ключевым же фактором стало использование метода «прицельной стимуляции» при помощи объединения в единый кластер изобретенных в EPFL гибких электродов-имплантатов e-Dura, которые можно напрямую подключать к нервной ткани. В будущем это позволит безопасно соединять человеческую нервную систему с компьютером.



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот, SWI Swissinfo и агентство Keystone-SDA.

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