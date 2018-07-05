Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 11:10 05.07.2018 - 11:10

Недавно опубликованное научное исследование доказало, что в эпоху глобального потепления под вопросом может оказаться продовольственная безопасность страны. Если Швейцария и дальше хочет оставаться страной с молочными реками и сырными берегами, ей следует особое внимание уделять сохранению старых пород коров, еще сохранившихся в отдельных регионах Конфедерации (Julie Hunt, swissinfo.ch).

Опубликованные недавно результаты исследования, проведенного на базе Лозаннского Политеха (EPFL) показали, что в ходе глобальных климатических изменений горные страны рискуют попасть в куда более сложную ситуацию, нежели страны равнинной зоны. В частности, под вопросом может оказаться продовольственная безопасность страны, и, если Швейцария и дальше хочет оставаться страной с молочными реками и сырными берегами, ей следует особое внимание уделять сохранению старых пород коров, еще сохранившихся в отдельных регионах Конфедерации.

Одной них являются коровы породы «Evolèner», широко распространенные с незапамятных времен в кантоне Вале. Как показало упомянутое исследование, их генетическая структура обладает особенным потенциалом, позволяющим этим животным особенно гибко приспосабливаться к самым неблагоприятным климатическим условиям. Коровы с характерными белыми пятнами на шкуре стали настоящими звездами в кантоне в целом и в регионе города Эрингер (Eringer) в частности.

Швейцарский научный и общественный фонд «Pro Specie RaraВнешняя ссылка», занимающийся сохранением культурно-исторического и биолого-генетического разнообразия в стране выступил несколько лет назад инициатором проекта по спасению коров породы «Evolèner» от вымирания и полного исчезновения. В настоящее время их популяция вновь начала увеличиваться и уже составляет, по разным оценкам, от 400 до 500 голов.

Особенностью этой породы являются так же небольшие габариты, особо острые и крепкие рога. Кроме того, они принадлежат к числу коров с самыми большими средними надоями и со значительной степенью сопротивляемости заболеваниям. Швейцарская фермер Адриен Штеттлер (Adrienne Stettler) разводит в общине Утциген (Utzigen), кантон Берн, как раз коров породы «Evolèner». Портал swissinfo.ch отправился к ней в гости чтобы узнать, почему она делает ставку именно на эту породу. Подготовили и озвучили: Надежда Капоне, Игорь Петров.

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