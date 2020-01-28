В своей новой работе «Белоруссия — страна мечты» женевский фотограф Николя Ригетти (Nicolas Righetti), который уже тридцать лет исследует диктаторские режимы, увековечил последнюю «мягкую диктатуру» в Европе: страну, где сталинская архитектура и военные парады соседствуют с фаст-фудом, девушками-чирлидерами и конкурсами красоты. Страну, которая медленно открывается Западу и... Китаю.

С фотографом Николя Ригетти мы встречаемся в его мастерской, находящейся в многонациональном районе Женевы Паки (Pâquis). Многочисленные поездки принесли ему международную известность и престижную награду World Press Photo в 2007 году за снимок туркменского диктатора Сапармурата Ниязова. Сегодня мастерская гудит, словно улей, готовясь к вернисажу его новой книги — «Белоруссия — страна мечты».

Заинтригованный взгляд посетителя падает на позолоченный бюст Хо Ши Мина, основателя Коммунистической партии Вьетнама и Демократической республики Вьетнам. Дело в том, что коммунистические режимы, как существующие ныне, так и бывшие, приковывали внимание женевского фотографа и путешественника на протяжении тридцати лет. Возможно, из-за той первой поездки в Китай в 1989 году, когда, едва сойдя с Транссибирского экспресса, он попал в самый очаг кровавой расправы на площади Тяньаньмэнь и увидел, как погибают его друзья и знакомые.

Аналитика Заметки на полях «Доктрины Иньяцио Кассиса» Как Швейцария пытается сформировать свою внешнеполитическую доктрину на следующее десятилетие. Автор: Игорь Петров

Его профессиональная карьера началась очень быстро: с иллюстраций для самого первого путеводителя по Эфиопии, опубликованного в 1994 году издательством «Olizane». За этим последовали путешествия одно невероятнее и опаснее другого, а с ними и потрясающие книги о Северной Корее, Туркменистане, сирийском диктаторе Башаре аль-Асаде, Приднестровье и, наконец, о Белоруссии.

Постоянно реставрируемое сталинское наследие

«Этот труд является продолжением предшествующих работ, поскольку я стал интересоваться президентом Александром Лукашенко, который находится у власти уже 25 лет и будет баллотироваться на выборах в следующем году», — говорит он. «В ходе моих семи поездок в Белоруссию период с 2017 по 2019 годы у меня возникла идея сфотографировать диктатора и сконцентрироваться на съемке военных парадов и советской архитектуры, точнее говоря, сталинской, грандиозной, с обилием колонн, вдохновленной имперским Римом. Эти здания были построены в 1950-х годах, но они постоянно реставрируются, в отличие от соседней Украины, которая уничтожает все статуи и следы прошлого, пытаясь стереть эту страницу истории».

Фотограф утверждает, что за три года стал свидетелем реального открытия этой бывшей советской страны. «Это больше не коммунистическая страна, пусть даже там есть последние колхозы в мире, которые я смог посетить. После введения международных санкций против ряда лиц и компаний из России правительство Белоруссии было вынуждено начать процесс открытия в отношениях с другими странами, особенно западными. Западные СМИ говорят, что это последняя диктатура в Европе, и они правы. Но белорусы, включая моего гида, 20-летнюю модель, говорят о «мягкой диктатуре».

Китайская армия и белорусские праздники

Молодая белорусская девушка, сопровождавшая швейцарского фотографа, работает самостоятельно, но официально: теперь в стране гиды не навязываются туристам властями. Им выдается виза сроком на один месяц, и они могут свободно перемещаться по стране. Но фотограф решил, что ему необходимо сопровождение, дабы, по его словам, не оставаться на поверхности, а быть в центре событий, иметь доступ в больницы, школы и посещать крупные церемониальные акции.

«Я смог сфотографировать диктатора в метре от меня, поприветствовать его трёх сыновей», — восклицает он. «Лукашенко довольно умен: он всё ещё со своим старшим русским братом, но также разыгрывает карту Европы и Китая. Я трижды был на военном параде по случаю Дня независимости 3 июля, и дважды на военный парад приглашался Китай. Китайская армия прошла торжественным маршем в Минске, у ворот в Европу, она все ближе и ближе!».

Это и есть «мягкая диктатура», заботящаяся о внешнем облике и заманивающая радужными мечтами. В центре столицы находится парк развлечений под названием «Dreamland» («Страна мечты»). Парк предназначен в основном для детей, но по сути является миниатюрным воплощением Белоруссии. «Он очень китчевый и пестрый, но я ездил по Белоруссии и не увидел ту волшебную страну, которую они себе представляют. Это мечта, которую они хотели бы показать, но она не находит воплощения в реальности», — отмечает фотограф..

Дипломатия Швейцария откроет посольство в Минске Правительство Швейцарии приняло решение о преобразовании своего постоянного представительства в Беларуси (Минск) в полноценное посольство. Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 11:28 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Switzerland to open an embassy in Belarus

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