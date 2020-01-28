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Культура

Галерея Швейцарский фотограф Николя Ригетти и его «Белоруссия – страна мечты»

Nightsky over Minsk

Вечерний Минск, столица Белоруссии.

soldat et jeunes filles

День Государственного флага, Брест.

Building et Tannenbaum

Минская национальная библиотека: в 74-метровом здании на 22 этажах расположено 19 читальных залов.

Famille Loukachenko

Многолетний президент Александр Лукашенко и трое его сыновей. Снимок 9 мая 2018 года.

fille et stalin

В Мемориальном музее-мастерской З. И. Азгура в Минске.

Macdo in Minsk

День национальной независимости: 3 июля белорусы празднуют освобождение Минска в 1944 году от фашистской оккупации.

boy with revolver

В Историко-культурном комплексе "На линии Сталина" под Минском.

Académie des Arts, Minsk

В художественной академии в Минске.

Kid s' Fashion Days, Totallook, Polina Golub

Признак того, что страна открывается: Неделя моды в Минске.

airshow

Пирамида из стекла и стали: штаб-квартира Банка социального развития в Минске.

jour de l'independence

Парад в Минске 3 июля 2018 года, в День национальной независимости.

Waterpark, Minsk

Это в Минске тоже есть - аквапарк для отдыха и релаксации.

Dono resto

Ресторан в Минске.

Minsk Minsk

Музей аэрокосмических технологий в Минске.

forteresse de Brest-Litovsk

Рождественская елка и портрет Ленина на стене: Музей Брест-Литовской крепости.

Righetti Bielorussie

В своей новой работе «Белоруссия — страна мечты» женевский фотограф Николя Ригетти (Nicolas Righetti), который уже тридцать лет исследует диктаторские режимы, увековечил последнюю «мягкую диктатуру» в Европе: страну, где сталинская архитектура и военные парады соседствуют с фаст-фудом, девушками-чирлидерами и конкурсами красоты. Страну, которая медленно открывается Западу и... Китаю.

С фотографом Николя Ригетти мы встречаемся в его мастерской, находящейся в многонациональном районе Женевы Паки (Pâquis). Многочисленные поездки принесли ему международную известность и престижную награду World Press Photo в 2007 году за снимок туркменского диктатора Сапармурата Ниязова. Сегодня мастерская гудит, словно улей, готовясь к вернисажу его новой книги — «Белоруссия — страна мечты».

Заинтригованный взгляд посетителя падает на позолоченный бюст Хо Ши Мина, основателя Коммунистической партии Вьетнама и Демократической республики Вьетнам. Дело в том, что коммунистические режимы, как существующие ныне, так и бывшие, приковывали внимание женевского фотографа и путешественника на протяжении тридцати лет. Возможно, из-за той первой поездки в Китай в 1989 году, когда, едва сойдя с Транссибирского экспресса, он попал в самый очаг кровавой расправы на площади Тяньаньмэнь и увидел, как погибают его друзья и знакомые.

Его профессиональная карьера началась очень быстро: с иллюстраций для самого первого путеводителя по Эфиопии, опубликованного в 1994 году издательством «Olizane». За этим последовали путешествия одно невероятнее и опаснее другого, а с ними и потрясающие книги о Северной Корее, Туркменистане, сирийском диктаторе Башаре аль-Асаде, Приднестровье и, наконец, о Белоруссии.

Постоянно реставрируемое сталинское наследие

«Этот труд является продолжением предшествующих работ, поскольку я стал интересоваться президентом Александром Лукашенко, который находится у власти уже 25 лет и будет баллотироваться на выборах в следующем году», — говорит он. «В ходе моих семи поездок в Белоруссию период с 2017 по 2019 годы у меня возникла идея сфотографировать диктатора и сконцентрироваться на съемке военных парадов и советской архитектуры, точнее говоря, сталинской, грандиозной, с обилием колонн, вдохновленной имперским Римом. Эти здания были построены в 1950-х годах, но они постоянно реставрируются, в отличие от соседней Украины, которая уничтожает все статуи и следы прошлого, пытаясь стереть эту страницу истории».

Фотограф утверждает, что за три года стал свидетелем реального открытия этой бывшей советской страны. «Это больше не коммунистическая страна, пусть даже там есть последние колхозы в мире, которые я смог посетить. После введения международных санкций против ряда лиц и компаний из России правительство Белоруссии было вынуждено начать процесс открытия в отношениях с другими странами, особенно западными. Западные СМИ говорят, что это последняя диктатура в Европе, и они правы. Но белорусы, включая моего гида, 20-летнюю модель, говорят о «мягкой диктатуре».

Китайская армия и белорусские праздники

Молодая белорусская девушка, сопровождавшая швейцарского фотографа, работает самостоятельно, но официально: теперь в стране гиды не навязываются туристам властями. Им выдается виза сроком на один месяц, и они могут свободно перемещаться по стране. Но фотограф решил, что ему необходимо сопровождение, дабы, по его словам, не оставаться на поверхности, а быть в центре событий, иметь доступ в больницы, школы и посещать крупные церемониальные акции.

«Я смог сфотографировать диктатора в метре от меня, поприветствовать его трёх сыновей», — восклицает он. «Лукашенко довольно умен: он всё ещё со своим старшим русским братом, но также разыгрывает карту Европы и Китая. Я трижды был на военном параде по случаю Дня независимости 3 июля, и дважды на военный парад приглашался Китай. Китайская армия прошла торжественным маршем в Минске, у ворот в Европу, она все ближе и ближе!».

Это и есть «мягкая диктатура», заботящаяся о внешнем облике и заманивающая радужными мечтами. В центре столицы находится парк развлечений под названием «Dreamland» («Страна мечты»). Парк предназначен в основном для детей, но по сути является миниатюрным воплощением Белоруссии. «Он очень китчевый и пестрый, но я ездил по Белоруссии и не увидел ту волшебную страну, которую они себе представляют. Это мечта, которую они хотели бы показать, но она не находит воплощения в реальности», — отмечает фотограф..

Дипломатия Швейцария откроет посольство в Минске

Правительство Швейцарии приняло решение о преобразовании своего постоянного представительства в Беларуси (Минск) в полноценное посольство.

Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 11:28

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