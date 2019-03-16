Всю зиму пастухВнешняя ссылка Жозе Карвалью (José Carvalho) мигрирует со стадом овец и одним ослом по северной Швейцарии. В принципе это вполне традиционное фермерское занятие, но с годами оно всё более осложняется растущей степенью урбанизации швейцарского ландшафта. Фотограф Мориц Хагер (Moritz Hager) провел в дороге с чабаном и его животными целый день.

Летом Жозе Карвалью со его 800-ми овцами можно встретить в Альпах в кантоне Граубюнден на юго-востоке Швейцарии. Зимой у него остаётся в лучшем случае половина животных, с которыми он перемещается западнее в окрестности города Винтертур, что недалеко от Цюриха. Основная его проблема — найти подходящий выпас для своих животных.

Сделать это в наши дни довольно нелегко, ведь почти вся Швейцария рассечена дорогами, застроена жилыми массивами, покрыта частными полями, из-за чего с высоты птичьего полета ландшафт страны выглядит словно лоскутное одеяло. Жозе и стадо его животных — редкое зрелище, на которое обращают внимание и прохожие, и даже водители машин, которые порой специально останавливаются, выходят и начинают фотографировать.

Давняя традиция

Сколько точно таких кочующих пастухов еще остается в Швейцарии? Сказать сложно! Растущая плотность населения, быстрое развитие сельскохозяйственной инфраструктуры, жесткая конкуренция за сельскохозяйственные угодья весьма затрудняют пастухам поиск своего места в современном обществе Швейцарии 21-го века. Ясно одно: все эти факторы способствует неуклонному сокращению числа кочующих пастухов. По последним данным в стране на данный момент насчитывается около 40 стад.

Перегонный выпас животных имеет в Швейцарии давние традиции. Есть информация, что уже в 5 000 году до нашей эры на территории нынешней юго-западной Швейцарии начинают складываться животноводческие и пастушеские культуры: весной пастухи перегоняли свои стада на альпийские пастбища, расположенные в горах на высоте около 2 — 3 тыс. метров над уровнем моря, а осенью возвращались с животными в долину.

Разрешено, но с ограничениями

Жозе Карвалью родился в Португалии, а сейчас он живет со своей семьей на био-ферме Tutschgenhof в кантоне Цюрих. Чтобы перемещаться со стадом по кантону кочующим пастухам требуется разрешение от кантонального ветеринарного ведомства. В действующих правилах четко регламентировано, сколько животных может быть у одного пастуха.

Нормой являются максимум 400 ягнят, родившихся весной. После сезона на пастбищах их потом отправляют на мясо. Стадо должны «контролировать» по меньшей мере две собаки. Найдя подходящее пастбище, пастух может занять его, но с разрешения как кантона, так и фермера, владельца земли.

Благодаря своей густой шерсти овцы являются морозоустойчивыми животными. Они способны выкапывать себе пищу из-под толстого слоя снега и могут есть замороженную траву, на что коровы, например, неспособны. Как указано на сайте отраслевой организации HerdenschutzВнешняя ссылка если после дождя на земле образуется наледь, то тогда животным необходимо предоставить дополнительное питание, а если сделать это по каким-то причинам нельзя, то зимняя миграция должна быть прервана.

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